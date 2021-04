En las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico incrementa la población de estudiantes con dislexia, por lo que la detección temprana es esencial para reducir la gravedad de este trastorno, al trabajar con los retos que plantea, relacionados con el lenguaje, y de este modo evitar consecuencias emocionales.

La dislexia va más allá de “invertir letras”. De acuerdo con la Clínica Mayo, la dislexia es un trastorno del aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras (decodificación). La dislexia, que también se denomina como “dificultad de lectura”, afecta zonas del cerebro que procesan el lenguaje.

De acuerdo con la doctora Yadira Sánchez, quien es psicóloga clínica y escolar, las estadísticas más recientes en Puerto Rico apuntan a que en las escuelas públicas la población de niños con dislexia subió de 23% a 33% del 2010 al 2016. Mientras, en las escuelas privadas, durante ese mismo periodo de tiempo, el incremento fue de un 5% a 12%.

A pesar de que no tiene nada que ver con la inteligencia, esta condición dificulta el aprendizaje, pues los estudiantes confunden letras, sílabas y sonidos; y esto les supone un reto para escribir, leer, comprender y expresarse.

“Estos son los casos en los que vemos a los niños que se esfuerzan y no logran comprender. A medida que suben de grado, a veces vemos que se frustran tanto que dejan la escuela o porque se les puso la etiqueta de ‘vagos’ cuando no lo son, y es porque el esfuerzo que se les impone no lo ven recompensado. El esfuerzo del cerebro de un niño que tiene dislexia es mayor, pues requieren más oxígeno para hacer lo que haría un niño sin dislexia, lo que representa un esfuerzo mayor y se cansan antes”, explicó Sánchez, quien es directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Multi Reading Centers (MRC).

Entre algunos de los indicadores para la detección temprana de la dislexia en un niño, señaló que no solo parte del lenguaje escrito, sino que también comienzan a hablar más tarde, se les confunden las sílabas y les da trabajo identificar la mano dominante.

“Tiene que ver en cómo interpreto y leo las palabras, y en cómo voy asumiendo el vocabulario. Estos niños tienen inteligencia promedio o sobre promedio. Es una dificultad en el aprendizaje que no tiene que ver con capacidad cognitiva” aclaró la experta que desde diciembre de 2020 asumió el cargo de directora ejecutiva en MRC, única entidad acreditada en Puerto Rico para servir a la población con dislexia y capacitar a los educadores, según los estándares de la International Multisensory Structured Language Education Council.

Activos durante la pandemia

Aunque durante la pandemia ha habido un rezago académico general, esta organización sin fines de lucro, que desde 2012 brinda servicios a estudiantes con dislexia, ha continuado ofreciendo sus servicios en medio de la emergencia de salud y ha facilitado el proceso de enseñanza.

Según la doctora Sánchez, el método utilizado para capacitación es el Orton-Gillingham, el cual está basado en la alfabetización estructurada para lograr lectores más eficientes.

“Las estadísticas indican que, si el niño tenía un déficit de un año, después de 30 sesiones de estas intervenciones, el niño progresa un semestre. Si aprenden y llevan ese orden de palabras, de fonética, por el resto de su vida lo van a poder usar. Por eso mientras más temprano se implementa, más rápido compensan y salen mejor en los próximos grados”, detalló Sánchez.

A pesar de que impartir la enseñanza de la metodología de modo virtual implicaba un reto con relación al factor multisensorial, la directora ejecutiva de MRC dijo que quedarse con los brazos cruzados no era una opción por lo que que durante el verano seguirán ofreciendo los servicios.

Orientación a maestros para capacitación y acreditación

Capacitar educadores para que puedan ser agentes de cambio en la comunidad, en las escuelas y en la isla es otra de las misiones de MRC. Hace tres años que, entre huracanes, temblores y la pandemia se les ha imposibilitado acreditar a más maestros. No obstante, van tras la meta de seguir capacitando educadores, de modo virtual para que más estudiantes se beneficien.

MRC planifica capacitar a un grupo desde agosto próximo. Por ello, ofrecerán una orientación virtual este jueves, 22 de abril, en la que darán detalles del programa de certificación, cuya duración es de un año. El programa conlleva 90 horas de adiestramientos y 60 horas de práctica supervisada. Para participar de la orientación, los interesados pueden registrarse a través de portal de la organización. Se requiere que las personas interesadas tengan dominio del idioma inglés.

Esta organización sin fines de lucro opera gracias a los donativos de personas que les apoyan, así como de la Fundación Banco Popular, la Fundación Colibrí Puerto Rico, Fundación Ángel Ramos y Supermercados Econo, además de donaciones privadas. Su Junta de Directores está compuesta por María Luisa Ferré Rangel (presidenta), José Pachano (tesorero), Jorge Marchand (secretario), Ben Tutt, Kim Shuessler, Glenn Helmers, Violi Casellas y Ellen Seidman.