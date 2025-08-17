Opinión
17 de agosto de 2025
77°lluvia ligera
Estilos de vidaSalud
Suscriptores
Patrocinado
Una organización o alguien pagó para patrocinar el contenido, pero no lo revisó ni aprobó.

Actúa rápido ante posibles síntomas de dengue

Diariamente nos enfrentamos al riesgo de contraer esta enfermedad viral aguda, transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti

17 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mejor manera de prevenir el dengue es evitar las picaduras de mosquitos, por lo que se recomienda también evitar tener envases donde se acumule agua. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimiento

El dengue es endémico en Puerto Rico, lo que significa que está presente todo el año y que nos enfrentamos diariamente al riesgo de contraer esta enfermedad viral aguda –de la que existen cuatro tipos diferentes pero estrechamente relacionados– y que es transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Este mosquito vive cerca de las personas, casas y comunidades, además de preferir lugares de sombra y frescos, por lo que siempre se recuerda evitar tener envases donde se acumule agua, ya sea por las personas o por lluvia, para evitar que se críe en ellos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan que la mejor manera de prevenir el dengue es evitar las picaduras, puesto que los virus se propagan a las personas, principalmente, por la picadura de un mosquito infectado. También es vital controlar y erradicar la población de los mosquitos portadores.

Los síntomas de esta enfermedad pueden ser leves o graves. Generalmente duran de 2 a 7 días, siendo la fiebre el más común, acompañada de dolores (en los ojos, muscular, las articulaciones o los huesos), náuseas, vómitos y sarpullido.

Si presentas síntomas de dengue, el Departamento de Salud de Puerto Rico recomienda buscar atención médica inmediata, pues la única forma de confirmar el diagnóstico es con un análisis de sangre.

De confirmarse el diagnóstico, lo más importante es descansar y beber líquidos para mantenerte hidratado; seguir las indicaciones médicas –incluyendo no tomar medicamentos sin su recomendación–, y mantenerte atento a los síntomas de alerta graves, que puede poner tu vida en peligro en unas pocas horas y, muchas veces, requieren hospitalización.

De acuerdo con esta agencia gubernamental local, los síntomas graves suelen aparecer uno o dos días después de que la fiebre desaparece, y pueden empeorar en pocas horas. Entre estos, están el dolor abdominal intenso y continuo; mareo o desmayo; vómitos persistentes; somnolencia; sangrado (en encías, nariz, vómitos, heces, orina o vaginal), y fatiga, intranquilidad o irritabilidad.

Cabe destacar que el dengue grave te puede llevar a un estado de choque, sangrado interno, insuficiencia de los órganos y, si no se trata a tiempo, puede resultar fatal.

Para más información sobre cómo prevenir esta enfermedad, visita https://www.salud.pr.gov/CMS/143.

ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
