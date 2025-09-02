Opinión
2 de septiembre de 2025
79°nubes dispersas
Conoce qué proteína podría fomentar el crecimiento del cáncer

Un estudio elaborado por la revista “Science” reveló qué motiva al caos celular

2 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Descubrieron que inhibir esta proteína en el cuerpo podría servir para fortalecer a las células contra ese descontrol, limitando así el posible crecimiento de tumores. (Shutterstock)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Las investigaciones para prevenir enfermedades han ido avanzando con el paso del tiempo y descubriendo motivos, causas y hasta algunas curas. Por ello, una de las más recientes aseguran que existe una proteína que puede alimentar al cáncer y bajo ninguna circunstancia se debería consumir.

Un estudio elaborado por la revista “Science”, a cargo del profesor Stefano Santaguida del Instituto Europeo de Oncología, reveló que la proteína llamada p62 motiva al caos celular y puede fomentar el cáncer. La producción de células descontroladas puede ser fomentada por esta proteína.

Los investigadores concluyeron que la p62 tiene la capacidad de inhibir esos mecanismos que reparan el daño del ADN y, por tanto, también promueve que se acumulen las alteraciones genéticas en las células cancerígenas. Por ende, la regulación de esta proteína genera una estabilidad para combatir y regular el cáncer con todos sus efectos.

Por ende, los tratamientos son cada vez más avanzados y se busca el menor margen de error posible en ellos. Por ello, descubrieron que inhibir esta proteína en el cuerpo podría servir para fortalecer a las células contra ese descontrol, limitando así el posible crecimiento de tumores.

¿Dónde encuentro la proteína p62?

La proteína p62 se produce dentro de las células del cuerpo y no se puede obtener de los alimentos. El cuerpo la produce en respuesta a ciertos estímulos, como daños celulares o la necesidad de regular la autofagia (proceso celular que permite a las células degradar y reciclar componentes innecesarios, o eliminar materiales nocivos).

De acuerdo con un estudio publicado por Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), la proteína p62 está altamente expresada en muchos tipos de cáncer (el más común es el de colon) y los niveles elevados de p62 pueden ayudar a las células cancerosas a tener una mejor respuesta antioxidante y desintoxicante, lo que promueve la progresión del tumor.

