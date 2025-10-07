Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de octubre de 2025
85°aguaceros
Estilos de vidaSalud
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Cuidando al cuidador”: Una capacitación para los cuidadores de personas con alzhéimer

Se llevará a cabo en la Escuela de Medicina San Juan Bautista en Caguas

7 de octubre de 2025 - 9:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El taller buscar servir de apoyo en la salud mental del cuidador, que tiene la ardua tarea de velar y cuidad por su familiar que padece de alzhéimer. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

A través de la fundación Delia’s Respite for Caregivers se busca atender las necesidades de los cuidadores de pacientes con la enfermedad de Alzheimer.

RELACIONADAS

Es por eso que, en una alianza con la Escuela de Medicina San Juan Bautista de Caguas, se ofrecerá capacitación para cuidadores de pacientes con alzhéimer, en busca de ayudar su salud física y mental.

La charla de esta organización sin fines de lucro, a la que han llamado “La salud mental en el cuidador de un familiar con alzhéimer”, se llevará a cabo en el Anfiteatro #3 de la referida escuela de medicina en Caguas, el próximo 11 de octubre de 2025 desde las 8:30 a.m.

“Estoy extremadamente entusiasmada con este seminario que ofreceremos, al que invitamos a todos esos cuidadores de Caguas y áreas limítrofes. También contaremos con la presencia de enfermeros certificados que son parte de un proyecto piloto, que busca darles un respiro y descanso a los cuidadores los sábados y domingos en los diversos hogares de los pacientes”, expresó su fundadora Wilnelia Merced Forsyth, quien creó la organización inspirada en el amor y la memoria de su madre, quien padeció de esta enfermedad, al igual que su padre.

“Les estaremos ofreciendo toda la información que necesitan, incluyendo la parte legal, para que sepan la importancia de tener un poder duradero sobre esta persona que está padeciendo la enfermedad”, agregó Merced.

A continuación la agenda:

7:00 a.m.- 8:30 a.m. - Registro y bienvenida

8:30 a.m. - 9:15 a.m. - “Los desafíos del cuidador: Impacto en la salud mental y estrategias de afrontamiento”, recurso: Dra. Katherine Oliver

9:15 a.m. - 10:00 a.m. - “Cuidado de la persona con Alzheimer: Manejo de síntomas y comunicación efectiva”, Recurso: Soraya Cortés Torres

10:00 a.m. - 10:45 a.m. - Recursos y apoyo: Redes de ayuda, servicios comunitarios y autocuidado

10:45 a.m. - 11:30 a.m. - “El futuro del cuidador: Prevención del agotamiento y bienestar a largo plazo”

11:30 p.m.-12:30 p.m. - Almuerzo

12:30 p.m. - 1:00 p.m. - “Proyecto Piloto Unidad de Monitoreo PR”, recurso: Lynnette Ramos

1:00 p.m. - 2:00 p.m. - Taller reflexión para los cuidadores, recurso: Dra. Carmen Collazo

2:00 p.m. - 2:15 p.m. - Evaluación

Para información y registro, pueden llamar al 787-743-3038, extensiones: 304 ó 300, 787-337-4304, o escribir a denise.perez@sanjuanbautista.edu o carmen.rodriguez@sanjuanbautista.edu.

Tags
AlzheimerWilnelia MercedOrganizaciones sin fines de lucro
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: