“Cuidando al cuidador”: Una capacitación para los cuidadores de personas con alzhéimer

A través de la fundación Delia’s Respite for Caregivers se busca atender las necesidades de los cuidadores de pacientes con la enfermedad de Alzheimer.

Es por eso que, en una alianza con la Escuela de Medicina San Juan Bautista de Caguas, se ofrecerá capacitación para cuidadores de pacientes con alzhéimer, en busca de ayudar su salud física y mental.

La charla de esta organización sin fines de lucro, a la que han llamado “La salud mental en el cuidador de un familiar con alzhéimer”, se llevará a cabo en el Anfiteatro #3 de la referida escuela de medicina en Caguas, el próximo 11 de octubre de 2025 desde las 8:30 a.m.

“Estoy extremadamente entusiasmada con este seminario que ofreceremos, al que invitamos a todos esos cuidadores de Caguas y áreas limítrofes. También contaremos con la presencia de enfermeros certificados que son parte de un proyecto piloto, que busca darles un respiro y descanso a los cuidadores los sábados y domingos en los diversos hogares de los pacientes”, expresó su fundadora Wilnelia Merced Forsyth, quien creó la organización inspirada en el amor y la memoria de su madre, quien padeció de esta enfermedad, al igual que su padre.

“Les estaremos ofreciendo toda la información que necesitan, incluyendo la parte legal, para que sepan la importancia de tener un poder duradero sobre esta persona que está padeciendo la enfermedad”, agregó Merced.

A continuación la agenda:

7:00 a.m.- 8:30 a.m. - Registro y bienvenida

8:30 a.m. - 9:15 a.m. - “Los desafíos del cuidador: Impacto en la salud mental y estrategias de afrontamiento”, recurso: Dra. Katherine Oliver

9:15 a.m. - 10:00 a.m. - “Cuidado de la persona con Alzheimer: Manejo de síntomas y comunicación efectiva”, Recurso: Soraya Cortés Torres

10:00 a.m. - 10:45 a.m. - Recursos y apoyo: Redes de ayuda, servicios comunitarios y autocuidado

10:45 a.m. - 11:30 a.m. - “El futuro del cuidador: Prevención del agotamiento y bienestar a largo plazo”

11:30 p.m.-12:30 p.m. - Almuerzo

12:30 p.m. - 1:00 p.m. - “Proyecto Piloto Unidad de Monitoreo PR”, recurso: Lynnette Ramos

1:00 p.m. - 2:00 p.m. - Taller reflexión para los cuidadores, recurso: Dra. Carmen Collazo

2:00 p.m. - 2:15 p.m. - Evaluación