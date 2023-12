La cirugía mínimamente invasiva (CMI), que surgió en la década de finales de los ochenta como una técnica segura y eficaz para satisfacer las necesidades quirúrgicas de muchos pacientes, ha seguido evolucionando a lo largo de las últimas tres décadas como una opción más segura a la cirugía tradicional (abierta) que es la que requiere de incisiones (heridas) más grandes y, generalmente, una hospitalización más prolongada y con más riesgo de infección y de dolor y de complicaciones.

Para el prestigioso cirujano español Juan Santiago Azagra Soria, pionero de la cirugía laparoscópica y considerado una eminencia a nivel mundial en el campo de la cirugía mínimamente invasiva, también es un “estado mental o conceptual de utilidad pública”.

El médico, de visita en Puerto Rico, invitado por el Hospital Auxilio Mutuo para ofrecer una conferencia magistral a la clase médica del país sobre este tema, como parte de las actividades de celebración por los 140 años de la fundación del hospital, conversó en exclusiva con El Nuevo Día sobre las múltiples ventajas de esta técnica que ha revolucionado las salas de operaciones en el mundo.

“La cirugía mínimamente invasiva no se limita a lo que mucha gente cree que es, hacer lo mismo que se hace en la cirugía tradicional, pero por pequeños agujeritos. No es eso. Es una técnica evolutiva en el tiempo y la manera más eficaz y menos agresiva para obtener el mejor resultado”, explica el cirujano, quien dirige el Servicio de Cirugía General, Visceral, Vascular, Torácica y Mínimamente Invasiva del Hospital Municipal de Luxemburgo (Centre Hospitalier de Luxembourg), el principal hospital de la ciudad de Luxemburgo, en el sur del Gran Ducado de Luxemburgo.

Entre esas técnicas, menciona la cirugía percutánea, laparoscópica y robótica que, a su juicio, tienen muchas ventajas para las personas que la necesitan para mejorar su salud. Entre ellas, menos dolor, una hospitalización más corta y menos complicaciones luego de la cirugía.

“¿Cuál es la manera más eficaz y menos agresiva para obtener el mejor resultado?”, se pregunta retóricamente el cirujano, tras dar la respuesta: “Para hacer algo predefinido o con alteración, la CMI es la que ofrece menos invasividad. Y es importante porque es menos agresiva, es muy eficaz sin tener efectos colaterales graves. Por ejemplo, cuando a una persona hay que removerle un órgano y se le abre el abdomen completamente, un porcentaje importante de esos enfermos puede tener como complicación inmediata las infecciones de herida y a más largo plazo las eventraciones (hernia por incisión) como consecuencia de la incorrecta cicatrización de la herida realizada en una intervención quirúrgica”, plantea el doctor Azagra Soria, al resaltar que la cirugía robótica es la “actual y mejor” evolución de la CMI.

Múltiples razones para optar por una CMI

Según el doctor Azagra Soria, son muchas las razones para tomar la decisión de utilizar este tipo de cirugía y no la tradicional. Entre ellas, si el estado del sistema inmune del enfermo es débil, si tiene pérdida de masa muscular, si es obeso o la edad que tiene al momento de hacer la operación. De hecho, dice que son características que pueden causar complicaciones si se opta por la cirugía tradicional, además de problemas respiratorios, estéticos y dolor crónico.

“La reparación de esas complicaciones es frecuente. Pero la cirugía mínimamente invasiva nos permite evitar la infección postoperatoria grave y la hernia de incisión o eventración”, afirma el cirujano, quien cree que aún si se hace la cirugía tradicional “se puede tener un espíritu menos invasivo, que es un concepto de utilidad”. “Es practicar la cirugía menos agresiva posible. Esa es la base. Luego, en el acceso hay gente que tiene la capacidad de hacer esa misma cirugía con una accesibilidad muy pequeñita, como es la laparoscopia”.

No obstante, el especialista destaca que hay cirugías que se necesitan hacer de la forma tradicional. Por ejemplo, cuando el paciente tiene un tumor muy grande que hay que extraer abriendo el abdomen. “(Esa cirugía) se sigue haciendo cuando, por ejemplo, una persona tiene un accidente de carretera, ha recibido un balazo o ha sido acuchillado y hace falta de manera urgente controlar una arteria o una hemorragia intraabdominal, pues ahí no tenemos tiempo para utilizar un acceso mínimamente invasivo”.

En ese sentido, el médico recalca la importancia de la conceptualización de la cirugía mínimamente invasiva para operaciones que, normalmente, se hacen de forma tradicional. Es donde puede entrar la cirugía robótica que, por ejemplo, permite hacer una artroplastia de la rodilla (cirugía menos invasiva para reemplazar sólo una parte de una rodilla dañada) o una ligamentoplastia (operación endoscópica con la que se opera el ligamento cruzado anterior para sustituirlo por uno sano, donado por el mismo paciente y procedente de otra zona) “o se reparan meniscos sin abrir la rodilla”.

El doctor Azagra Soria, que es cirujano abdominal, explica que a través de la CMI ha podido sacar tumores del páncreas, de hígado, de estómago y de colon, entre otros. Su interés por la CMI dice que surgió a finales de los años 80, cuando el cirujano francés Philippe Mouret hizo su primera extirpación de una vesícula en Francia de una manera no convencional. “Me impactó y me puse a hacer esa cirugía, pero yo, a diferencia de él, que era un hombre limitado a ciertas cirugías, tenía un campo más abierto de actuación y me puse a hacer cirugías extremas de la misma manera y lo logré”.

El cirujano español Juan Santiago Azagra Soria, amante de la música rock y guitarrista de un grupo musical, usa un anillo con una calavera, aunque en tono jocoso dice que sus pacientes nunca se han alarmado cuando ven la joya porque saben que es parte de su personalidad. (Alexis Cedeño Laboy)

Por ejemplo, rememora que realizó la primera extirpación de un cáncer de estómago que requería una extirpación complicada en 1993, además de la primera resección hepática (quitar un trozo de hígado) y lo hizo con cirugía mínimamente invasiva, además de hacer las primeras resecciones de esófago por vía laparoscópica a través del tórax.

“Muy rápidamente, la curiosidad científica y las posibilidades técnicas que tenía porque trabajaba entonces en un hospital universitario en Bélgica pude hacerlo y eso explotó de una manera positiva. Luego me puse a operar de manera internacional, me llamaban para operar en Francia, España, Alemania y Brasil entre muchos otros países. Luego publiqué mucho y esto hizo de mí una persona cotizada en cirugía mínimamente invasiva”, explica sobre su trayectoria el cirujano, tras resaltar que hoy día ya hay una especialización médica en CMI.

Azagra Soria, quien vive en Luxemburgo desde el 2003, sigue entrenando médicos en esa especialidad y dice que disfruta mucho haciéndolo. Cuando se le pregunta si regresaría a Puerto Rico a hacer este tipo de cirugía y a entrenar a más médicos interesados, contesta en la afirmativa “porque la enseñanza de esta cirugía se hace por compañerismo, es decir, que los médicos se tienen que ayudar”. Agrega que de los libros se aprende mucho “pero de la generosidad de un compañero que sabe, se aprende más”.

“Enseño de una manera muy práctica, pero al mismo tiempo, como el otro es cirujano también, participa en el momento quirúrgico. “Es lo que yo llamo dos cabezas, una mano. El hecho de que en una cirugía pueda haber dos cabezas que discurren al mismo tiempo es muy enriquecedor. Y de que haya únicamente una mano es súper potente, porque una mano es más precisa que cuatro manos de dos personas”, argumenta el doctor Azagra Soria, tras resaltar la parte evolutiva de la CMI.

“Es por eso que hoy la robótica tiene más auge en las cirugías de alta complejidad, reemplazando la cirugía laparoscópica, que ya era miniinvasiva, pero la robótica la supera en cuanto a precisión y de una forma más simple”, agrega y dice que es consciente de que todavía mucha gente le tiene temor a una cirugía en la que hay un robot junto con el cirujano. Y aunque estima que la ignorancia no es reprochable, cree que no se puede ignorar la evolución de este tipo de cirugías.

“Los robots actuales en cirugía son esclavos. Es una relación ‘master-slave’. El que opera no es el robot, el que opera es el cirujano. Entre el cirujano y el enfermo hay un instrumento que es una interfaz robótica. Y en vez de dos manos, tener tres, además de unos ojos que permiten que la imagen sea diez veces más grande y no haya ningún temblor (por parte del cirujano) porque el robot no tiembla”, resalta el médico, tras indicar que “para el enfermo el robot es mil veces más seguro que la cirugía tradicional”.

Tipos de cirugía mínimamente invasiva

Los cirujanos realizan muchas cirugías mínimamente invasivas en partes específicas del cuerpo, entre las que se incluyen las siguientes, según publica Mayo Clinic:

♦ Adrenalectomía, para extirpar una o ambas glándulas suprarrenales

♦ Cirugía cerebral

♦ Colectomía, para extirpar partes de un colon afectado por la enfermedad

♦ Cirugía de vesícula (colecistectomía), para aliviar el dolor que provocan los cálculos biliares

♦ Cirugía cardíaca

♦ Reparación de hernia de hiato, en ocasiones llamada cirugía antirreflujo, que se hace para aliviar la enfermedad por reflujo gastroesofágico

♦ Trasplante de riñón

♦ Nefrectomía (extirpación de riñón)

♦ Cirugía de columna vertebral

♦ Esplenectomía (extirpación del bazo)

También puede utilizarse, según Mayo Clinic, para cirugías más generales, entre las que se incluyen las siguientes:

♦ Cirugía para el cáncer, por ejemplo, para destruir un tumor

♦ Cirugía de colon y de recto

♦ Cirugía endovascular, para tratar o para reparar un aneurisma

♦ Cirugía gastroenterológica, que incluye el baipás gástrico

♦ Cirugía ginecológica

♦ Neurocirugía

♦ Cirugía ortopédica

♦ Otorrinolaringología (cirugía de oídos, nariz y garganta), cirugía de cabeza y cuello

♦ Cirugía torácica, como una cirugía toracoscópica asistida por video

♦ Cirugía urológica