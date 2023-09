El suicidio, ya sea en adultos o en la etapa de la adolescencia, es un “auténtico problema de salud pública” en Puerto Rico, afirma el psiquiatra Ángel Martínez, tras indicar que no es una enfermedad más, sino que es consecuencia de “una acción relacionada al dolor y, por lo tanto, prevenible”. A temprana edad, además, también se debe tener en cuenta que muchos de estos jóvenes actúan con impulsividad y toman decisiones que, como vemos a diario, “los llevan por el camino equivocado con consecuencias devastadoras para ellos y sus familias”.

“No quieren morirse sino dejar de sufrir. De ahí la importancia de acompañarlos para que ese dolor no les sobrepase. Hay que mirarlos a los ojos, estar cerca de sus corazones. Nosotros sabemos también lo que es la tristeza. Enviemos un mensaje a los padres para que dejen de ser ‘superhombres’ y ‘supermujeres’ y cuenten a sus hijos la adolescencia que tuvieron, con los fracasos y miedos que finalmente se desvanecieron”, recomienda el psiquiatra, director médico del Hospital Panamericano.

También es importante recalcar que todavía hay mucho estigma y mitos que inciden en que las personas no busquen ayuda profesional a tiempo, ya sean jóvenes o adultos. Una situación que, en Puerto Rico, se ha visto afectada aún más debido a los diversos acontecimientos que ha sufrido la población en los últimos años, con el huracán María y Fiona, los terremotos y la pandemia.

Precisamente, durante todo el mes de septiembre -en que se promueve la concienciación y prevención del suicidio a nivel mundial- muchos profesionales de la salud mental se unen para educar y apoyar a los que están en crisis y “cambiar la conversación del suicidio a la prevención, promover la curación, la ayuda y la esperanza”, propone la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Según datos de la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio Capítulo de Puerto Rico, publicados en este diario, el suicidio impacta a una de cada cinco familias en la isla. Además, es la tercera causa de muerte violenta. De la misma forma, según estadísticas de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) en los tres primeros meses de 2023 murieron 51 personas por suicidio, mientras que, a lo largo de todo el 2022, se reportaron 202 fallecimientos por la misma causa.

“El suicidio es un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no sólo a los individuos, sino también a las familias y las comunidades. Cada año, más de 703,000 personas en Latinoamérica y el Caribe se quitan la vida tras numerosos intentos, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos”, advierte la OPS, tras resaltar que “centrarse en la prevención del suicidio es especialmente importante para crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza”.

Según el doctor Martínez, las mujeres suelen pensar más en quitarse la vida y triplican los intentos respecto a los hombres, pero son ellos los que lo logran más por el método empleado, que suele ser más letal y que se denomina “paradoja de género”.

“Los menores recurren a la ingesta de fármacos o a cortes (autolesiones) cuando dejan de ver sentido a su existencia. Y se ven arrastrados a esta situación límite en mayor medida por problemas de conducta y emocionales, no por un trastorno mental. El reto que plantea la desesperación del suicidio es encontrar otras maneras de resolver esos sentimientos que generan tanta angustia”, plantea el psiquiatra, quien destaca que la falta de autocontrol y la inestabilidad emocional propia de esta etapa vital suponen de por sí un factor de riesgo de la conducta suicida. “A eso se suman otros factores, como sufrir de acoso en la escuela, desesperanza, soledad y baja autoestima, situaciones de estrés académico o vivir en el seno de familias desestructuradas. Una depresión, que padecen en mayor medida las chicas, puede arrastrar también a un adolescente a tomar una decisión letal”, advierte.

De hecho, también aclara que el estado depresivo en menores no se manifiesta exactamente como en un adulto. Por ejemplo, puede provocar irritabilidad y no sólo tristeza. Además, a diferencia de los adultos, son capaces de disfrutar al ver algo que les interesa y no tienen sentimientos de culpa. Mientras que los más pequeños, cuando están deprimidos, pueden exteriorizarlo con ciertas quejas físicas vagas, como una expresión facial de decaimiento, pobre comunicación verbal o rabietas. “La pérdida de interés en el juego o por el ocio en general, negarse a ir al colegio, mostrar fatiga o, por el contrario, hiperactividad, un bajo rendimiento escolar, disminución de peso, alteraciones de sueño, la pérdida de confianza o sentimiento de inferioridad, pueden ser también señales de alerta”.

Aliadas y enemigas

Así describe el doctor Martínez a las redes sociales al referirse a la forma en que los adolescentes la usan y en cómo la pandemia por Covid-19 ha supuesto un punto de inflexión en la salud mental en la infancia y adolescencia. De hecho, señala que la influencia del entorno virtual ha sido un detonante en esa área.

“Las redes sociales es donde los adolescentes comparten sus emociones y, por ello, es importante ofrecerles apoyo a través de ese mismo medio y más aun tratándose de un tema como el suicidio, que se suele ocultar. Nuestros pequeños piensan en la muerte y se autolesionan. Eso se hace desde el silencio. Ese silencio no se da en las redes sociales, en sus relaciones virtuales donde despliegan su miedo, su desesperanza”, agrega el psiquiatra, quien cree que, al mismo tiempo, es en internet donde encuentran el riesgo ya que pueden acceder libremente a contenido sobre suicidio y autolesiones que pueden estimularle a actuar contra sí mismos.

“El hecho de que un menor se hiera a sí mismo no supone siempre que tenga intención de suicidarse, ya que en ocasiones puede ser una forma de regulación emocional, de tratar de ejercer o controlar a otros o de búsqueda de sensaciones. No obstante, detectar estos comportamientos autodestructivos como golpearse, morderse o hacerse cortes es crucial para evitar situaciones de mayor riesgo. La edad de inicio suele estar entre los 10 y 12 años y son las niñas las que se autolesionan con más frecuencia”, explica el doctor Martínez, mientras enfatiza en la importancia de “trabajar entre todos” en la sociedad con esa situación.

“Es escuchar, conocer la realidad y abrir los brazos a esa situación, a los jóvenes y a sus familias. Tenemos que hacer que los casos afloren creando un clima de confianza y de buena comunicación, que frente al silencio se imponga la palabra y la escucha para lograr un desenlace diferente”, recomienda el doctor Martínez.

Qué hacer

La educación y concienciar sobre las enfermedades mentales es vital para que las personas entiendan que buscar ayuda cuando hay una depresión, angustia o desazón no es un signo de debilidad de carácter, enfatiza el doctor Martínez, quien cree que el primer paso es quitarles el estigma a las enfermedades mentales. Aquí otras recomendaciones:

♦ Si un ser querido o una amistad no quiere buscar ayuda y sospechas que está pasando por una depresión, es importante que escuches lo que tiene que decir sin hacer ningún tipo de juicio y, aunque no entiendas bien qué pasa, ayudarla a buscar ayuda.

♦ Como padres lo primero que debemos hacer es estar muy conscientes de los signos y señales que nos envían nuestros hijos, recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por ejemplo, los niños y adolescentes se ponen irritables, hay cambios en el comportamiento, toman decisiones impulsivas que no son característicos de su edad. “Por eso es importante hablar con ellos, preguntarles todos los días cómo les fue en la escuela, cómo les va, qué están haciendo y sacar tiempo para escucharlos”.

♦ En el caso de menores también es importante que si ves unos signos o señales que te preocupan, busques ayuda de inmediato.

♦ Es importante aclarar que no todo el que tiene depresión tiene ideas suicidas. Además de que no todas las personas requieren el mismo tratamiento. Por ejemplo, una depresión leve quizás no requiera tratamiento farmacológico y con solo terapia psicológica se puede mejorar. “Las moderadas casi siempre requieren terapia y algún medicamento y la severa requiere hospitalización, terapia y medicamentos”.

Dónde buscar ayuda

♦ Línea PAS (https://lineapas.assmca.pr.gov/): 1 (800) 981-0023 o al 988; está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año en Puerto Rico; 1-888-672-7622, servicio para personas sordas. Ofrece sesión de desahogo, consejería en crisis y apoyo emocional, cernimiento preliminar a nivel psicosocial, coordinación de evaluación psiquiátrica y psicológica, tele enlaces y referidos.

♦ Hospital Panamericano (https://www.hospitalpanamericano.com/): 1-800-981-1218

♦ Hospital San Juan Capestrano (https://www.sanjuancapestrano.com/): (787) 625-2900; 1-855-336-7123