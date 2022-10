La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como un estado de bienestar en el que cada individuo desarrolla su mejor potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y aportar a su comunidad. Es, sin duda, el estado ideal de lo que se conoce como salud mental, que incluye bienestar emocional, psicológico y social, además de afectar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos al enfrentar la vida. “También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones”, señala OMS.

“La salud mental óptima es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez”, señalan los expertos de salud de MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. “Es más que la ausencia de una enfermedad mental y es esencial tanto para la salud en general como para la calidad de vida”, agregan por su parte los Institutos de Salud Mental (NIH en inglés).

Pero en muchas ocasiones, ya sea por factores como la genética o la química del cerebro; experiencias traumáticas, antecedentes familiares de problemas de salud mental, un estilo de vida poco saludable o el uso de sustancias y drogas, ese balance mental se rompe, lo que contribuye al desarrollo de trastornos y alteraciones de salud mental.

PUBLICIDAD

En Puerto Rico, según el último informe preparado en 2016 y liderado por la doctora Glorisa Canino, el 18.7 % de la población entre 18 y 64 años tenía un trastorno psiquiátrico. “Si incluimos a personas con trastornos de sustancias, esto aumenta a un 23.7 %. De estos, el 7.3 % presenta un trastorno mental serio e incapacitante, como pueden ser la esquizofrenia y otras psicosis.

Los trastornos más comunes fueron los de ansiedad, con un 12.5 % de la población adulta; y, en segundo lugar, los trastornos de ánimo, con un 10.4 %. El 11.5 % de la población presenta un trastorno de abuso de sustancias”, señala el psicólogo clínico Alfonso Martínez Taboas, profesor adjunto de la Universidad Interamericana. Pero explica que, al depurar los resultados del estudio, los cinco trastornos más comunes fueron: depresión mayor (9.7 %); fobia social (6.3 %), ansiedad generalizada (5.2 %), agorafobia (temor de salir a lugares abiertos; 4.7 %); y trastorno bipolar (3.2 %).

Según indica el doctor Martínez Taboas, es una situación de salud pública que se ha intensificado en los últimos cinco años a partir del paso del huracán María por la isla, los terremotos y la pandemia, además del reciente paso del huracán Fiona, eventos que han tenido un impacto en la psiquis de la población y que ha causado un aumento significativo de personas con ansiedad, depresión y otros trastornos mentales que, a su vez, pueden desembocar en desesperanza, pesimismo e ideas suicidas. De hecho, el suicidio se ha convertido en la tercera causa más común de muerte violenta en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Yo los llamo los cuatro jinetes del Apocalipsis. Obviamente, mucha gente no aguanta tanto estrés en un periodo corto de tiempo. Todo eso se va acumulando, hasta que hay gente que no aguanta y explota”, agrega el doctor Martínez Taboas, quien señala que no se debe confundir con el estrés típico o con los malos ratos y desacuerdos que, normalmente, suceden en el diario vivir.

Pero explica que hay unas señales que nos pueden ayudar a saber cuándo se debe buscar ayuda. La primera es si el problema se prolonga por más de tres o cuatro semanas, provoca síntomas de ansiedad y depresión, afecta el bienestar y no se ve una solución inminente.

“En esos casos, un profesional puede dar opciones para salir de ese atolladero”, recomienda el doctor Martínez Taboas, para enfatizar que los psicólogos clínicos son muy buenos en ayudar al paciente a buscar diferentes opciones ante situaciones problemáticas. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de la gente no busca ayuda, indica el psicólogo, al enfatizar en la importancia de hacerlo a tiempo para evitar desarrollar un trastorno mental serio. “Muchas veces cuando el paciente está en terapia y le presento diferentes opciones para ayudar con los síntomas, casi siempre me dice que no se le había ocurrido. Es algo que escucho constantemente”.

Lo otro que puede ayudar a una persona a identificar que se necesita ayuda de inmediato, agrega el doctor Martínez Taboas, es cuando la angustia que se siente es intolerable. Explica que se nota cuando la persona entiende que el dolor y la tristeza no lo deja funcionar como normalmente lo hace, se siente miserable, llora constantemente y es tan infeliz que no ve alternativas a su situación. “Ese paciente tiene un trastorno psiquiátrico que, muchas veces, ha durado por mucho tiempo”, advierte el psicólogo, tras aclarar que todas las personas tienen cierto riesgo de desarrollar un trastorno de salud mental, sin importar su edad, sexo, ingresos u origen étnico.

PUBLICIDAD

Trastornos comunes

Se estima que una de cada ocho personas en el mundo padece de un trastorno mental, una afección que altera el pensamiento, estado de ánimo y comportamiento. Según la OMS, los más comunes son la ansiedad y los trastornos depresivos, “que en 2020 aumentaron considerablemente debido a la pandemia de COVID-19″. De hecho, destacan que las estimaciones iniciales muestran un aumento del 26% y el 28% en trastorno de ansiedad y depresivos graves en solo un año.

“Aunque existen opciones eficaces de prevención y tratamiento, la mayoría de las personas que padecen trastornos mentales no tienen acceso a una atención efectiva. Además, muchos sufren estigma, discriminación y violaciones de los derechos humanos”, denuncia la OMS.

“Las tasas de los trastornos mentales han subido en los últimos dos años de una manera dramática y lo que se considera es que la pandemia, al traer tantas limitaciones, enfermedad y muertes, además de problemas económicos, van debilitando las defensas psicológicas y empiezan a aparecer ataques de pánico, la gente empieza a deprimirse, se ponen pesimistas y las defensas psicológicas no están muy buenas y se afectan a nivel emocional”, agrega el doctor Martínez Taboas, para resaltar que la mayoría de las enfermedades mentales, son trastornos de somatización, ansiedad generalizada y depresión.

Aquí una breve descripción de algunos de los más comunes:

Ansiedad: Según lo define Clínica Mayo, es uno de los trastornos mentales más comunes en la población, que se describen como preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes, sobre situaciones diarias que, típicamente, son desproporcionados en comparación con el peligro real, además de que pueden durar un largo tiempo. De hecho, muchas personas tienden a evitar ciertos lugares o situaciones con el propósito de prevenir estos sentimientos. Para el doctor Martínez Taboas, son sentimientos que pueden afectar negativamente la forma de trabajar y el diario vivir de la persona que la padece. Por eso, enfatiza, es importante buscar ayuda profesional a tiempo para determinar qué es lo que la está provocando.

PUBLICIDAD

Algunos ejemplos de este trastorno incluyen ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social (fobia social), fobias específicas y trastorno de ansiedad por separación. Pero puedes tener más de un trastorno de ansiedad y, de la misma forma, puede surgir a raíz de otra enfermedad que requiere tratamiento.

Depresión: Según la OMS, es la segunda condición médica que más discapacidad causa en el mundo, al afectar a unos 264 millones de personas, además de que se relaciona directamente con 800,000 personas que se suicidan en el mundo. De hecho, el doctor Martínez Taboas, advierte que es “la depresión puede ser letal”. De la misma forma, enfatiza, en la importancia de tomar en serio este trastorno que se caracteriza por un bajo estado de ánimo que afecta los pensamientos y el comportamiento de una persona, además de que puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. También puede causar dificultades para que realizar las actividades cotidianas y llegar al punto de pensar que no vale la pena vivir.

En estos casos, dice el psicólogo, tanto el psiquiatra como el psicólogo pueden ser de mucha ayuda, aunque son dos enfoques diferentes. Por ejemplo, explica que el psiquiatra se basa mayormente en una visión biologicista que relaciona el trastorno con una deficiencia de neurotransmisores y tiende a recetar medicamentos para restablecer ese funcionamiento. Mientras que un psicólogo va a enfocar el tratamiento encontrar las causas de esos sentimientos y en que el paciente tenga las herramientas para modificar patrones que ayuden a salir de la situación.

PUBLICIDAD

No obstante, en algunos casos, el tratamiento es combinado -farmacológico y psicoterapia con psicólogo- para obtener los mejores beneficios. “Hay pacientes que no quieren hablar mucho de lo que les pasa y prefieren ser medicados. Hay otros que no quieren pastillas y prefieren analizar lo que les pasa. Pero hay ciertas condiciones neuropsiquiátricas en las que el uso de medicamento es esencial o de primera línea”. Lo más importante, indica el doctor Martínez Taboas, es no estigmatizar a la persona que sufre de depresión ni pensar que se trata de una debilidad de carácter.

Trastorno de ánimo: Se caracteriza por la existencia de alteraciones emocionales, con periodos prolongados de tristeza excesiva (depresión), de exaltación o euforia excesivas (manía), o de ambos. Entre ellos, se menciona el trastorno bipolar, depresión, trastorno afectivo estacional y autolesión.

Fobia social: Se trata de un temor intenso y persistente a ser observado y juzgado por los demás. Este temor puede afectar el diario vivir de la persona, ya sea en su trabajo, la escuela y otras actividades diarias. De la misma forma, la persona puede tener dificultades en hacer nuevos amistades.

Esquizofrenia: La enfermedad se define como un trastorno mental grave en el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal, por lo que puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento, afectando el funcionamiento diario y con la posibilidad de ser incapacitante, según los Institutos Nacional de Salud Mental (NIH en inglés). Según datos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), la esquizofrenia es la condición más prevalente en los pacientes que atienden en sus centros de servicios y tratamiento. Tan solo en el período de enero 2020 a septiembre 2021, la agencia brindó servicios a unas 4,056 personas por un trastorno de salud mental, siendo la esquizofrenia el más prevalente (24.6 % hombres y 14.6 % mujeres).