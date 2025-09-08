Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
8 de septiembre de 2025
85°lluvia moderada
Estilos de vidaSalud
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Peligrosa la sepsis, causante de que el actor Billy Porter cancelara sus funciones en Broadway

Infección y falla de órganos resume esta enfermedad que puede ser mortal

8 de septiembre de 2025 - 1:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Billy Porter, de 55 años, tenía programadas actuaciones hasta el 19 de octubre en un musical de Broadway. (Joel C Ryan)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Este lunes trascendió que el cantante y actor estadounidense Billy Porter fue diagnosticado de sepsis, por lo que el artista de 55 años ha tenido que abandonar su rol como maestro de ceremonias en el musical de Broadway ‘Cabaret at the Kit Kat Club’, obligando a cerrar la producción antes de tiempo.

RELACIONADAS

La sepsis, también conocida como septicemia, es una complicación potencialmente mortal que deriva de una infección.

Según Mayo Clinic, la sepsis se produce cuando las sustancias químicas liberadas en el torrente sanguíneo para combatir la infección provocan una reacción inflamatoria en todo el cuerpo. La inflamación puede, entonces, desencadenar una avalancha de cambios capaces de dañar varios órganos y provocar su insuficiencia.

Cuando la sepsis deriva en choque séptico, la presión arterial desciende drásticamente y puede llevar a la muerte.

Cabe destacar que cualquier persona puede desarrollar sepsis, pero es más frecuente y peligrosa en las personas mayores y en quienes tienen debilitado el sistema inmunitario. La probabilidad de sobrevivir aumenta cuando la sepsis se trata pronto, generalmente con antibióticos y grandes cantidades de líquidos intravenosos.

Mayo Clinic enfatiza que muchos médicos consideran que la sepsis es un síndrome de tres etapas, que comienza con septicemia para luego avanzar a sepsis grave y finalmente a choque séptico. El objetivo es tratar la sepsis en la primera etapa, antes de que se torne más peligrosa.

Para confirmar el diagnóstico de sepsis, el paciente debe presentar al menos dos de los siguientes síntomas, además de una infección probable o confirmada: temperatura corporal mayor de 101 °F o menor de 96.8 °F; frecuencia cardíaca de más de 90 latidos por minuto; y frecuencia respiratoria de más de 20 respiraciones por minuto.

¿Cuándo la sepsis es grave?

El diagnóstico cambiará a sepsis grave cuando el paciente también presenta al menos uno de los siguientes signos y síntomas, que indican la posible insuficiencia de un órgano:

  • Reducción considerable en la cantidad de orina excretada
  • Cambios abruptos en el estado mental
  • Disminución en el recuento plaquetario
  • Dificultad para respirar
  • Anomalía en la función de bombeo del corazón
  • Dolor abdominal

Mientras que para confirmar el diagnóstico de choque séptico,se informa que el paciente debe presentar signos y síntomas de sepsis grave, más presión arterial extremadamente baja que no responde bien a la terapia de rehidratación simple.

La sepsis se ubicó como un factor determinante de enfermedad y mortalidad en un contexto epidemiológico. (Shutterstock)
La sepsis se ubica como un factor determinante de enfermedad y mortalidad en un contexto epidemiológico. (Archivo)

Cuándo consultar al médico

La mayoría de los casos de sepsis se producen en pacientes hospitalizados. Las personas que se encuentran en terapia intensiva son particularmente vulnerables al desarrollo de infecciones, que luego pueden derivar en sepsis. Si alguna persona padece una infección o presentas signos y síntomas de sepsis después de una cirugía, hospitalización o infección, debe buscar atención médica de inmediato.

Si bien cualquier tipo de infección, sea bacteriana, viral o fúngica, puede provocar sepsis, se detalla que las de mayor posibilidad son: neumonía, infección abdominal, infección renal o infección del torrente sanguíneo (bacteremia).

Complicaciones

La sepsis varía de leve a más grave y, a medida que empeora, el flujo de sangre hacia los órganos vitales, como el cerebro, el corazón y los riñones, se deteriora.

También ocasionar la formación de coágulos sanguíneos en los órganos, así como en los brazos, las piernas y los dedos de pies y manos, lo que lleva a distintos grados de insuficiencia orgánica y muerte de los tejidos (gangrena).

Se explica que la mayoría de las personas se recupera de una sepsis leve, pero la tasa de mortalidad para el choque séptico bordea el 50 por ciento. Además, un evento de sepsis grave puede aumentar el riesgo de futuras infecciones.

Tags
BroadwayActoresSalud
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 8 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: