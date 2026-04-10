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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

prima:¿Preocupación obsesiva por defectos físicos? Conoce lo que es la dismorfia corporal

Este tipo de trastorno mental puede surgir principalmente en la adolescencia

10 de abril de 2026 - 11:10 PM

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Aunque este tipo de trastorno se moldea en la infancia y adolescencia, puede ocurrir a cualquier edad e indistintamente sea hombre o mujer. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Más allá de alimentarlo de modo saludable, ejercitarlo y de nutrirlo mental y espiritualmente, a cada quien le toca habitar su cuerpo en paz y armonía. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos una distorsión persistente en la forma en que percibimos nuestro cuerpo que genera un fuerte malestar?

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Salud mental
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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