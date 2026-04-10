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¿Preocupación obsesiva por defectos físicos? Conoce lo que es la dismorfia corporal
Este tipo de trastorno mental puede surgir principalmente en la adolescencia
10 de abril de 2026 - 11:10 PM
10 de abril de 2026 - 11:10 PM
Más allá de alimentarlo de modo saludable, ejercitarlo y de nutrirlo mental y espiritualmente, a cada quien le toca habitar su cuerpo en paz y armonía. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos una distorsión persistente en la forma en que percibimos nuestro cuerpo que genera un fuerte malestar?
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