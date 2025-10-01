Primera Feria de la Piel ofrecerá consultas dermatológicas

La división de L’Oreal Dermatological Beauty anuncia la celebración de su primera Feria de la Piel en Plaza Las Américas los días 4 y 5 de octubre.

La Feria de la Piel representa el compromiso entre las tres marcas de L’Oreal Dermatological Beauty, tales como: CeraVe, La Roche-Posay y Vichy, en colaboración con la Sociedad Americana Contra el Cáncer para educar sobre la importancia del cuidado preventivo y atención a condiciones dermatológicas a través de la concientización.

Además, según se informó, esta busca ofrecer a los puertorriqueños acceso gratuito a recursos médicos y orientación especializada, respondiendo a la necesidad actual de servicios dermatológicos.

“Nuestra primera Feria de la Piel es un logro significativo para L’Oréal Dermatological Beauty con sus marcas líderes como CeraVe, La Roche-Posay y Vichy, estamos demostrando nuestro compromiso con la salud y el bienestar de todos los puertorriqueños. Este evento representa un gran paso para nuestra división”, expresó en declaraciones escritas Ruth Ocasio, directora de L’Oréal Dermatological Beauty Division

El evento contará con:

Orientación para pacientes oncológicos y protección solar para la piel, en colaboración con representantes de la Sociedad Americana Contra el Cáncer.

Estaciones interactivas de CeraVe, La Roche-Posay y Vichy, con orientación personalizada, prueba de productos y recomendaciones de rutinas de cuidado.

Charlas educativas con dermatólogos, quienes abordarán condiciones como el acné, la dermatitis, la rosácea, el envejecimiento de la piel y otras condiciones.

La Feria de la Piel se llevará a cabo en Plaza Las Américas el 4 y 5 de octubre en el horario del centro comercial. La entrada es libre y abierta al público.