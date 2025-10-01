Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
1 de octubre de 2025
86°ligeramente nublado
Estilos de vidaSalud
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Primera Feria de la Piel ofrecerá consultas dermatológicas

La feria presentada por CeraVe, La Roche-Posay y Vichy en Plaza Las Américas ha sido creada para educar y atender las necesidades del cuidado de la piel

1 de octubre de 2025 - 9:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Feria de la Piel representa el compromiso entre las tres marcas de L’Oreal Dermatological Beauty, tales como: CeraVe, La Roche-Posay y Vichy, en colaboración con la Sociedad Americana Contra el Cáncer. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La división de L’Oreal Dermatological Beauty anuncia la celebración de su primera Feria de la Piel en Plaza Las Américas los días 4 y 5 de octubre.

RELACIONADAS

La Feria de la Piel representa el compromiso entre las tres marcas de L’Oreal Dermatological Beauty, tales como: CeraVe, La Roche-Posay y Vichy, en colaboración con la Sociedad Americana Contra el Cáncer para educar sobre la importancia del cuidado preventivo y atención a condiciones dermatológicas a través de la concientización.

Además, según se informó, esta busca ofrecer a los puertorriqueños acceso gratuito a recursos médicos y orientación especializada, respondiendo a la necesidad actual de servicios dermatológicos.

“Nuestra primera Feria de la Piel es un logro significativo para L’Oréal Dermatological Beauty con sus marcas líderes como CeraVe, La Roche-Posay y Vichy, estamos demostrando nuestro compromiso con la salud y el bienestar de todos los puertorriqueños. Este evento representa un gran paso para nuestra división”, expresó en declaraciones escritas Ruth Ocasio, directora de L’Oréal Dermatological Beauty Division

El evento contará con:

  • Orientación para pacientes oncológicos y protección solar para la piel, en colaboración con representantes de la Sociedad Americana Contra el Cáncer.
  • Estaciones interactivas de CeraVe, La Roche-Posay y Vichy, con orientación personalizada, prueba de productos y recomendaciones de rutinas de cuidado.
  • Charlas educativas con dermatólogos, quienes abordarán condiciones como el acné, la dermatitis, la rosácea, el envejecimiento de la piel y otras condiciones.

La Feria de la Piel se llevará a cabo en Plaza Las Américas el 4 y 5 de octubre en el horario del centro comercial. La entrada es libre y abierta al público.

En la tarima del Atrio Central se llevarán a cabo las charlas por diversos dermatólogos, entre ellos: el sábado a las 2:00 p.m. por el Dr. Luis Espinosa y el domingo, por la Dra. Eneida de la Torre, también a las 2:00 p.m.

Tags
pielDermatologíaPlaza Las Américas
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 1 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: