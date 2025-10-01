Primera Feria de la Piel ofrecerá consultas dermatológicas
La feria presentada por CeraVe, La Roche-Posay y Vichy en Plaza Las Américas ha sido creada para educar y atender las necesidades del cuidado de la piel
1 de octubre de 2025 - 9:07 AM
La división de L’Oreal Dermatological Beauty anuncia la celebración de su primera Feria de la Piel en Plaza Las Américas los días 4 y 5 de octubre.
La Feria de la Piel representa el compromiso entre las tres marcas de L’Oreal Dermatological Beauty, tales como: CeraVe, La Roche-Posay y Vichy, en colaboración con la Sociedad Americana Contra el Cáncer para educar sobre la importancia del cuidado preventivo y atención a condiciones dermatológicas a través de la concientización.
Además, según se informó, esta busca ofrecer a los puertorriqueños acceso gratuito a recursos médicos y orientación especializada, respondiendo a la necesidad actual de servicios dermatológicos.
“Nuestra primera Feria de la Piel es un logro significativo para L’Oréal Dermatological Beauty con sus marcas líderes como CeraVe, La Roche-Posay y Vichy, estamos demostrando nuestro compromiso con la salud y el bienestar de todos los puertorriqueños. Este evento representa un gran paso para nuestra división”, expresó en declaraciones escritas Ruth Ocasio, directora de L’Oréal Dermatological Beauty Division
El evento contará con:
La Feria de la Piel se llevará a cabo en Plaza Las Américas el 4 y 5 de octubre en el horario del centro comercial. La entrada es libre y abierta al público.
En la tarima del Atrio Central se llevarán a cabo las charlas por diversos dermatólogos, entre ellos: el sábado a las 2:00 p.m. por el Dr. Luis Espinosa y el domingo, por la Dra. Eneida de la Torre, también a las 2:00 p.m.
