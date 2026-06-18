¿Qué es meningitis y sepsis, de lo que falleció la actriz Daveigh Chase, de la película “The Ring”?

Ayer trascendió que la actriz Daveigh Chase, recordada por interpretar a la inquietante Samara Morgan en “The Ring” falleció a causa de una meningitis.

De acuerdo a lo informado, la actriz que también le dio voz a Lilo Pelekai en “Lilo & Stitch”, falleció a los 35 años, luego de que además sufriera una infección en la sangre que derivó en complicaciones sépticas y provocó que su organismo dejara de funcionar.

De acuedo con Mayo Clinic, la meningitis es una infección e hinchazón, conocida como inflamación del líquido y de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Estas membranas se denominan meninges. Por lo general, esta causa síntomas, como dolor de cabeza, fiebre y rigidez del cuello.

Se informa que las infecciones virales son la causa más común de la meningitis en Estados Unidos, aunque también pueden serlo la bacterias, los parásitos y los hongos. A menudo, la meningitis mejora sin tratamiento en algunas semanas. Pero también puede causar la muerte. Por lo general, se requiere un tratamiento rápido con antibióticos.

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Mientras que la sepsis es descrita como una afección grave en la que el cuerpo responde de manera incorrecta a una infección. Los procesos que combaten infecciones se activan en el cuerpo y hacen que los órganos no funcionen correctamente.

“La sepsis puede avanzar y convertirse en un choque séptico. Esta es una disminución considerable en la presión arterial que puede dañar los pulmones, los riñones, el hígado y otros órganos. Cuando el daño es grave, puede llevar a la muerte”, destaca el portal de la organización médica especializada en investigación científica y educación médica.

En declaraciones a TMZ, Roy Hernández, pareja de la exestrella infantil, informó que la intérprete había sido ingresada a un hospital de Los Ángeles a principios de junio debido a problemas de desnutrición.

Los síntomas de una sepsis pueden incluir lo siguiente:

Cambio en el estado mental

Respiración superficial y rápida

Sudoración sin motivo aparente

Aturdimiento

Escalofríos

Hay síntomas específicos al tipo de infección, como micción dolorosa cuando hay una infección de las vías urinarias o tos que empeora cuando hay neumonía

Los síntomas de la sepsis no son específicos, por lo que pueden variar de una persona a otra y la afección puede aparecer de forma diferente en los niños y los adultos.

Síntomas del choque séptico

“La sepsis puede avanzar y convertirse en un choque séptico, lo que se define como un descenso abrupto de la presión arterial. La progresión al choque séptico aumenta el riesgo de muerte. Los síntomas del choque séptico incluyen los siguientes:

No poder estar de pie.

Somnolencia profunda o dificultad para permanecer despierto.

Cambio importante del estado mental, como confusión extrema.

Causas

Todo tipo de infección puede derivar en una sepsis. Esto incluye infecciones bacterianas, virales o micóticas. Las infecciones más comunes que derivan en sepsis incluyen las siguientes:

Pulmones, como la neumonía

Riñón, vejiga y otras partes del sistema urinario

Aparato digestivo

Torrente sanguíneo

Lugares de colocación de catéter

Heridas o quemaduras