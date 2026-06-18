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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Qué es meningitis y sepsis, de lo que falleció la actriz Daveigh Chase, de la película “The Ring”?

Las complicaciones sufridas provocaron que el organismo de la actriz de 35 años dejara de funcionar

18 de junio de 2026 - 1:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Daveigh Chase, quien interpretó a Samara Morgan en “The Ring”, falleció a los 35 años. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Ayer trascendió que la actriz Daveigh Chase, recordada por interpretar a la inquietante Samara Morgan en “The Ring” falleció a causa de una meningitis.

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De acuerdo a lo informado, la actriz que también le dio voz a Lilo Pelekai en “Lilo & Stitch”, falleció a los 35 años, luego de que además sufriera una infección en la sangre que derivó en complicaciones sépticas y provocó que su organismo dejara de funcionar.

De acuedo con Mayo Clinic, la meningitis es una infección e hinchazón, conocida como inflamación del líquido y de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Estas membranas se denominan meninges. Por lo general, esta causa síntomas, como dolor de cabeza, fiebre y rigidez del cuello.

Se informa que las infecciones virales son la causa más común de la meningitis en Estados Unidos, aunque también pueden serlo la bacterias, los parásitos y los hongos. A menudo, la meningitis mejora sin tratamiento en algunas semanas. Pero también puede causar la muerte. Por lo general, se requiere un tratamiento rápido con antibióticos.

Mientras que la sepsis es descrita como una afección grave en la que el cuerpo responde de manera incorrecta a una infección. Los procesos que combaten infecciones se activan en el cuerpo y hacen que los órganos no funcionen correctamente.

“La sepsis puede avanzar y convertirse en un choque séptico. Esta es una disminución considerable en la presión arterial que puede dañar los pulmones, los riñones, el hígado y otros órganos. Cuando el daño es grave, puede llevar a la muerte”, destaca el portal de la organización médica especializada en investigación científica y educación médica.

En declaraciones a TMZ, Roy Hernández, pareja de la exestrella infantil, informó que la intérprete había sido ingresada a un hospital de Los Ángeles a principios de junio debido a problemas de desnutrición.

Los síntomas de una sepsis pueden incluir lo siguiente:

  • Cambio en el estado mental
  • Respiración superficial y rápida
  • Sudoración sin motivo aparente
  • Aturdimiento
  • Escalofríos

Hay síntomas específicos al tipo de infección, como micción dolorosa cuando hay una infección de las vías urinarias o tos que empeora cuando hay neumonía

Los síntomas de la sepsis no son específicos, por lo que pueden variar de una persona a otra y la afección puede aparecer de forma diferente en los niños y los adultos.

Síntomas del choque séptico

“La sepsis puede avanzar y convertirse en un choque séptico, lo que se define como un descenso abrupto de la presión arterial. La progresión al choque séptico aumenta el riesgo de muerte. Los síntomas del choque séptico incluyen los siguientes:

  • No poder estar de pie.
  • Somnolencia profunda o dificultad para permanecer despierto.
  • Cambio importante del estado mental, como confusión extrema.

Causas

Todo tipo de infección puede derivar en una sepsis. Esto incluye infecciones bacterianas, virales o micóticas. Las infecciones más comunes que derivan en sepsis incluyen las siguientes:

  • Pulmones, como la neumonía
  • Riñón, vejiga y otras partes del sistema urinario
  • Aparato digestivo
  • Torrente sanguíneo
  • Lugares de colocación de catéter
  • Heridas o quemaduras

“A medida que la septicemia empeora, los órganos vitales, como el cerebro, el corazón y los riñones, no reciben la cantidad de sangre que deberían. La sepsis puede provocar coágulos sanguíneos atípicos. Los coágulos pequeños resultantes o la ruptura de los vasos sanguíneos pueden dañar o destruir los tejidos. La mayoría de las personas se recupera de una septicemia leve, pero la tasa de mortalidad por choque séptico es de alrededor del 30% al 40%. Además, un episodio de septicemia grave aumenta el riesgo de infecciones futuras”, se informa.

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Meningitis
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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