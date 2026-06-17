¿Qué es una laparoscopia?

Una gran mayoría de las cirugías abdominales y pélvicas actuales se realizan mediante laparoscopia, considerada como una cirugía mínimamente invasiva, lo que implica menos daños que una cirugía abierta.

Una cirugía de invasión mínima, como la laparoscopia, se asocia con menos dolor, una hospitalización más corta y menos complicaciones. Y es que, en lugar de abrir grandes incisiones, el cirujano utiliza pequeñas marcas y una cámara para operar, lo que reduce el dolor, el sangrado y acelera la recuperación.

De acuerdo con Mayo Clinic, en una laparoscopia el médico a través de una o más incisiones, que son unos cortes o lesiones pequeñas, inserta sondas pequeñas, una cámara iluminada (laparoscopio) e instrumentos quirúrgicos diminutos, para examinar u operar los órganos del abdomen o la pelvis.

Por lo general, la laparoscopia se hace en un hospital o en una clínica ambulatoria.

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“La cirugía de invasión mínima apareció en la década de los ochenta como una manera segura de satisfacer las necesidades quirúrgicas de muchas personas. En los últimos 20 años, muchos cirujanos comenzaron a preferir este tipo de cirugía a la cirugía abierta o tradicional. Con mayor frecuencia, la cirugía abierta requiere de cortes más grandes y una hospitalización más prolongada”, se detalla en el portal de esta organización sin fines de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación médica.

¿Para qué se usa?

Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, en inglés) explica que la laparoscopia se utiliza para diagnosticar la causa de síntomas en el abdomen o pelvis. Por lo general, se realiza si las pruebas de imágenes, como radiografías, ultrasonidos y resonancias magnéticas no entregan suficiente información para confirmar un diagnóstico.

En general, las pruebas se hacen para ayudar a diagnosticar:

Trastornos digestivos

Trastornos urinarios

Trastornos del sistema reproductor femenino, el cual incluye el útero, ovarios y trompas de Falopio

Un cirujano utiliza la laparoscopía para:

Examinar órganos y glándulas para buscar:

Crecimientos anormales, como quistes y tumores (cancerosos y benignos)

Tejido cicatricial y adherencias

Sangrado

Infecciones

Recolectar muestras de tejido para revisar si hay una afección

Averiguar si el cáncer se ha diseminado en el cuerpo

¿Por qué podrías necesitarla?

Hay muchas razones por las que puedes necesitar una laparoscopía, incluyendo si:

Tienes dolor u otros síntomas en su abdomen o pelvis y las pruebas de imágenes no han podido encontrar su causa

Tuviste un accidente serio o te has herido y puedes tener lesiones en los órganos

Tienes cáncer y tu profesional de la salud necesita saber si se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Esta información ayuda a elegir su tratamiento

Tuviste resultados anormales en una prueba del hígado y tu profesional de la salud no sabe por qué

Si es mujer, podría necesitar una laparoscopia para:

Averiguar qué está causando problemas para embarazarse o para diagnosticar síntomas que involucren los órganos del sistema reproductivo, incluyendo: enfermedad inflamatoria pélvica, endometriosis, embarazo ectópico, fibromas uterinos y quistes en los ovarios.

¿Tiene algún riesgo esta prueba?

Luego de este procedimiento mínimamente invasivo, puedes presentar dolor abdominal o molestia por los siguientes días después de la laparoscopia. También puede sentir dolor de cuello u hombro. Esto es porque el gas usado durante la cirugía puede irritar los nervios en su abdomen que van hasta el hombro, según detalla los NIH.