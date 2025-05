Stephanie Macleod deja huella en la industria del whisky

La escocesa estuvo por segunda vez de visita en Puerto Rico, donde hizo el lanzamiento local de la campaña de promoción “Here’s to the Story” de Dewar’s y participó de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Algo que esta profesional ha asumido desde que está en su posición desde hace casi 20 años es que tiene una gran responsabilidad al representar a las mujeres en una industria que históricamente ha sido dominada por los hombres. “Disfruto mucho ser una mentora para las mujeres que comienzan, porque cuando comencé a trabajar en esta industria, no había modelos femeninos a seguir” , mencionó la empresaria que en 1998 comenzó a trabajar en la empresa fundada por John Dewar. “Pero dicho eso, fueron otros hombres los que me ayudaron, los que vieron algo en mí y me impulsaron a seguir adelante. Creo que es bueno para las jóvenes ver a una mujer haciendo lo que quieren hacer. Porque, si lo ves, crees más en ti misma que puedes lograrlo”.

Grandes cambios

Sexto año consecutivo

Hace algunos meses, Macleod resultó ganadora por sexto año consecutivo del premio Master Blender del año de los World Whiskies Awards , que se celebran anualmente en la ciudad de Glasgow. Este es un reconocimiento que, según Macleod, se le otorga en gran medida por la calidad del whisky que están produciendo en Dewar’s y que comenzó en el momento en que se comenzaron a vender los productos Double Double de la marca. “En este caso, en particular experimentamos con este producto y trabajamos a fondo en el proceso de doble añejamiento para obtener estos increíbles perfiles de sabor en cada expresión” , destacó Macleod, quien se interesó en el whisky mientras estudiaba en la universidad de Strathclyde, en Glasgow. “Sin embargo, aunque se trata mucho del líquido, también hay que añadir a la ecuación a las todas generaciones que lo han destilado, madurado y cuidado. En mi caso, he sido una persona afortunada que ha tenido a su disposición todos estos whiskies increíbles para unirlos ”.

Por otro lado, la escocesa también está consciente de que es un premio a todo el equipo de trabajo que formó parte de la creación del whisky. “Realmente es un premio para todo el equipo y no lo digo a la ligera ni por falsa modestia. No podríamos crear estos whiskies sin las generaciones que nos precedieron y las personas que nos rodean actualmente”, destacó la empresaria, que trabaja en la empresa fundada por John Dewar desde 1998. “A eso hay que añadir a los equipos comerciales y de marca, porque podría elaborar todo el whiskey que quisiera, pero si no hay nadie que lo comercialice, mejor no me molesto. Así que, al final, es un esfuerzo total de equipo”.