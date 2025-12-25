Tito’s Vodka llega con sus parrandas navideñas al campo
La iniciativa recorrerá establecimientos en Corozal, Orocovis, Aibonito y Ciales
25 de diciembre de 2025 - 11:28 AM
25 de diciembre de 2025 - 11:28 AM
A partir de este fin de semana, Tito’s Handmade Vodka lleva el jolgorio a establecimientos en el campo para celebrar las navidades más largas del mundo.
El Parradón de Tito’s, una iniciativa de parranda móvil, recorrerá varios pueblos de la isla con música, alegría y buena energía.
La campaña navideña de la marca de vodka, “El jolgorio nos sale natural con Tito’s”, celebra las tradiciones puertorriqueñas con mucho espíritu festivo. En Puerto Rico, la Navidad se festeja desde el campo hasta el tablado y del chinchorro a casa de tití.
El Tito’s Tour hará paradas en Corozal, Orocovis, Aibonito y Ciales, llevando una verdadera parranda navideña que incluirá música en vivo, activaciones especiales y happy hours.
“Queremos llevar la Navidad a cada rincón de la isla, al estilo Tito’s: improvisado, alegre y con mucha buena vibra,” expresó Jeannette Rodríguez, gerente de marca de Tito’s Handmade Vodka en Puerto Rico.
“Nuestros clientes son parte esencial de nuestro éxito, y esta es nuestra manera de brindarles una Navidad memorable, justo en su espacio”, añadió.
Con esta iniciativa, Tito’s Handmade Vodka lleva el sabor de la Navidad y la experiencia festiva completa, reafirmando su conexión con la cultura puertorriqueña y con los negocios locales que impulsan la industria en la isla.
Paradas del Parradón de Tito’s navideño:
Viernes 26 de diciembre- Corozal
Guacaros Place · Corozal Motorcycle & Biker Bar · Daniel Pizza · El Limón · Bolas Pub · Pa La Plaza
Domingo 28 de diciembre – Orocovis/Morovis
Asador Don Pablo · Vagoneando · Casa Jiba, Rest. · Playita
Sábado 10 de enero – Aibonito
La Peña· Balconcito Criollo· Panoramic L/S · El Ranchito · Cantinero
Domingo 11 de enero- Ciales
Casa Vieja · Finca Culturas · Cialeños Pizza · Abu Kitchen · Don Carlos Restaurante
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: