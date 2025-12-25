Opinión
GastronomíaBarras y coctelería
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tito’s Vodka llega con sus parrandas navideñas al campo

La iniciativa recorrerá establecimientos en Corozal, Orocovis, Aibonito y Ciales

25 de diciembre de 2025 - 11:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Casa Vieja en Ciales. (Instagram) (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

A partir de este fin de semana, Tito’s Handmade Vodka lleva el jolgorio a establecimientos en el campo para celebrar las navidades más largas del mundo.

RELACIONADAS

El Parradón de Tito’s, una iniciativa de parranda móvil, recorrerá varios pueblos de la isla con música, alegría y buena energía.

La campaña navideña de la marca de vodka, “El jolgorio nos sale natural con Tito’s”, celebra las tradiciones puertorriqueñas con mucho espíritu festivo. En Puerto Rico, la Navidad se festeja desde el campo hasta el tablado y del chinchorro a casa de tití.

El Tito’s Tour hará paradas en Corozal, Orocovis, Aibonito y Ciales, llevando una verdadera parranda navideña que incluirá música en vivo, activaciones especiales y happy hours.

“Queremos llevar la Navidad a cada rincón de la isla, al estilo Tito’s: improvisado, alegre y con mucha buena vibra,” expresó Jeannette Rodríguez, gerente de marca de Tito’s Handmade Vodka en Puerto Rico.

“Nuestros clientes son parte esencial de nuestro éxito, y esta es nuestra manera de brindarles una Navidad memorable, justo en su espacio”, añadió.

Con esta iniciativa, Tito’s Handmade Vodka lleva el sabor de la Navidad y la experiencia festiva completa, reafirmando su conexión con la cultura puertorriqueña y con los negocios locales que impulsan la industria en la isla.

Paradas del Parradón de Tito’s navideño:

Viernes 26 de diciembre- Corozal

Guacaros Place · Corozal Motorcycle & Biker Bar · Daniel Pizza · El Limón · Bolas Pub · Pa La Plaza

Domingo 28 de diciembre – Orocovis/Morovis

Asador Don Pablo · Vagoneando · Casa Jiba, Rest. · Playita

Sábado 10 de enero – Aibonito

La Peña· Balconcito Criollo· Panoramic L/S · El Ranchito · Cantinero

Domingo 11 de enero- Ciales

Casa Vieja · Finca Culturas · Cialeños Pizza · Abu Kitchen · Don Carlos Restaurante

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
