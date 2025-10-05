Tres formas de darle un giro otoñal a tu margarita

Con la llegada del otoño comienzan las reuniones entre familia y amigos. Dale un toque sofisticado a tu celebración y sorprende a tus invitados con cócteles perfectos para cualquier ocasión. La icónica marca francesa Cointreau presenta tres propuestas que combinan su esencia cítrica con sabores de temporada, ideales para disfrutar en las noches más misteriosas del año.

“En Cointreau buscamos que cada cóctel sea una experiencia sensorial completa. Estas recetas, inspiradas en la temporada, combinan creatividad y tradición para invitar a los consumidores en Puerto Rico a descubrir nuevas formas de disfrutar nuestro licor”, expresó la Brand Manager de Cointreau Puerto Rico, Gabriela García.

Desde calabaza hasta jengibre, conoce nuevas maneras de reinventar un clásico como la margarita, con un toque festivo y sofisticado.

¿Listo para sorprender con coctelería que captura a la perfección la esencia otoñal y el espíritu festivo de Halloween? Aquí te compartimos tres recetas

Blood Orange & Beet Margarita

Blood Orange & Beet Margarita (Suministrada)

Una reinterpretación vibrante de la margarita clásica que combina la intensidad terrosa de la remolacha con la frescura de la naranja sangría. Espeluznante y sofisticada, es la estrella de Halloween.

PUBLICIDAD

Ingredientes

1 oz jugo de blood orange

1 oz Cointreau L’Unique

1 oz jugo de lima fresca

1 oz tequila

Preparación

Agitar todos los ingredientes en coctelera con hielo. Colar sobre hielo en un vaso y decorar con una rodaja de naranja deshidratada.

Pumpkin Spice Margarita

Pumpkin Spice Margarita (Suministrada)

El clásico sabor del pumpkin spice se une al frescor cítrico de Cointreau para un cóctel cálido y festivo.

Ingredientes

1 oz Cointreau L’Unique

0.75 oz jugo de lima fresca

1 cda miel

1 cdta especias pumpkin pie

2 cdas puré de calabaza

2 oz tequila

Preparación

Agitar todos los ingredientes en coctelera con hielo. Colar sobre hielo en un vaso y decorar con una rama de canela.

Gingerbread Margarita

Una fusión de especias reconfortantes y la suavidad de Cointreau que transforma la margarita en un cóctel ideal para noches frescas y acogedoras.

Ingredientes

2 oz tequila blanco Teremana

1 oz Cointreau L’Unique

0.75 oz jugo de lima fresca

2 oz ginger beer

Preparación