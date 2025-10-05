Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de octubre de 2025
78°nublado
GastronomíaBarras y coctelería
Suscriptores
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

Tres formas de darle un giro otoñal a tu margarita

Aquí las propuestas para sorprender

5 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gingerbread Margarita (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Con la llegada del otoño comienzan las reuniones entre familia y amigos. Dale un toque sofisticado a tu celebración y sorprende a tus invitados con cócteles perfectos para cualquier ocasión. La icónica marca francesa Cointreau presenta tres propuestas que combinan su esencia cítrica con sabores de temporada, ideales para disfrutar en las noches más misteriosas del año.

RELACIONADAS

“En Cointreau buscamos que cada cóctel sea una experiencia sensorial completa. Estas recetas, inspiradas en la temporada, combinan creatividad y tradición para invitar a los consumidores en Puerto Rico a descubrir nuevas formas de disfrutar nuestro licor”, expresó la Brand Manager de Cointreau Puerto Rico, Gabriela García.

Desde calabaza hasta jengibre, conoce nuevas maneras de reinventar un clásico como la margarita, con un toque festivo y sofisticado.

¿Listo para sorprender con coctelería que captura a la perfección la esencia otoñal y el espíritu festivo de Halloween? Aquí te compartimos tres recetas

Blood Orange & Beet Margarita

Blood Orange & Beet Margarita
Blood Orange & Beet Margarita (Suministrada)

Una reinterpretación vibrante de la margarita clásica que combina la intensidad terrosa de la remolacha con la frescura de la naranja sangría. Espeluznante y sofisticada, es la estrella de Halloween.

Ingredientes

1 oz jugo de blood orange

1 oz Cointreau L’Unique

1 oz jugo de lima fresca

1 oz tequila

Preparación

Agitar todos los ingredientes en coctelera con hielo. Colar sobre hielo en un vaso y decorar con una rodaja de naranja deshidratada.

Pumpkin Spice Margarita

Pumpkin Spice Margarita
Pumpkin Spice Margarita (Suministrada)

El clásico sabor del pumpkin spice se une al frescor cítrico de Cointreau para un cóctel cálido y festivo.

Ingredientes

1 oz Cointreau L’Unique

0.75 oz jugo de lima fresca

1 cda miel

1 cdta especias pumpkin pie

2 cdas puré de calabaza

2 oz tequila

Preparación

Agitar todos los ingredientes en coctelera con hielo. Colar sobre hielo en un vaso y decorar con una rama de canela.

Gingerbread Margarita

Una fusión de especias reconfortantes y la suavidad de Cointreau que transforma la margarita en un cóctel ideal para noches frescas y acogedoras.

Ingredientes

2 oz tequila blanco Teremana

1 oz Cointreau L’Unique

0.75 oz jugo de lima fresca

2 oz ginger beer

Preparación

Agitar tequila, Cointreau y jugo de lima en coctelera con hielo. Colar en vaso “rocks” con un cubo grande de hielo, completar con ginger beer y decorar con rodaja.

Tags
recetascoctelHalloween
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 5 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Gastronomía
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: