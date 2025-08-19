Listo Puerto Rico para saborear México en el “Tacos & Margarita Fest”

Puerto Rico abrirá sus puertas a una vibrante y sabrosa celebración con la llegada de la primera edición del “Tacos & Margarita Fest”, un evento culinario que promete conquistar los paladares amantes de la cultura mexicana.

El sábado 20 de septiembre de 2025, el Centro de Convenciones se transformará en un festín de sabores, colores y ritmos que homenajearán la riqueza gastronómica y cultural de México, tan querida por el público boricua.

El Nuevo Día conversó con la productora del evento, Rukmini Bethencourt, para conocer lo que el público puede esperar de esta deliciosa cita culinaria.

“¿A quién no le gustan los tacos y las margaritas?”, fue la premisa que Bethencourt estaba dispuesta a responder. “Los puertorriqueños siempre hacen fiestas a la mexicana”, destacó, al hablar sobre los clásicos Taco Tuesday, o Martes de Tacos, así como la celebración del 5 de mayo. “Cualquier excusa es buena para preparar tacos en casa y compartir una margarita entre amigos y familia. Esa conexión cultural y gastronómica fue mi inspiración, junto a mi mano derecha”, afirmó la productora.

Este festival reunirá a los mejores tacos y mixólogos locales, ofreciendo desde recetas tradicionales hasta fusiones creativas con novedosos ingredientes para despertar los cinco sentidos. El ambiente estará de fiesta, con música en vivo, los clásicos mariachis y entretenimiento, como competencias para premiar el sabor de los mejores tacos y margaritas.

“Habrá un panel de jueces para ambas categorías. Los jueces de las margaritas serán miembros de la Asociación de Bartenders de Puerto Rico y, para los tacos, los destacados chefs Ventura Vivoni, Rómulo Mackintoy y Leo Mendoza”, destacó Bethencourt sobre la competencia.

Estos son algunos de los restaurantes que dirán presente:

El evento, que contará con dos paquetes –general y VIP–, no solo busca ofrecer una experiencia culinaria, sino también sembrar una nueva tradición de unión cultural. Los asistentes podrán degustar y disfrutar de manera ilimitada de todo el ofrecimiento.

“Esto hacía falta. Hacía falta un evento con todo bajo el mismo techo para rendirle homenaje a la gastronomía mexicana” enfatizó la productora. “Queremos que esta primera edición sea solo el comienzo de algo que celebre la diversidad, el sabor y la hermandad entre Puerto Rico y México. Este va a ser el evento más chingón del 2025″, aseguró.