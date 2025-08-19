Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
19 de agosto de 2025
86°nubes rotas
GastronomíaRestaurantes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Listo Puerto Rico para saborear México en el “Tacos & Margarita Fest”

Este festival reunirá a los mejores tacos y mixólogos locales, ofreciendo desde recetas tradicionales hasta fusiones creativas

19 de agosto de 2025 - 4:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante el evento, se estarán ofreciendo desde recetas tradicionales hasta fusiones creativas con novedosos ingredientes para despertar los cinco sentidos. (Shutterstock)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Puerto Rico abrirá sus puertas a una vibrante y sabrosa celebración con la llegada de la primera edición del “Tacos & Margarita Fest”, un evento culinario que promete conquistar los paladares amantes de la cultura mexicana.

RELACIONADAS

El sábado 20 de septiembre de 2025, el Centro de Convenciones se transformará en un festín de sabores, colores y ritmos que homenajearán la riqueza gastronómica y cultural de México, tan querida por el público boricua.

El Nuevo Día conversó con la productora del evento, Rukmini Bethencourt, para conocer lo que el público puede esperar de esta deliciosa cita culinaria.

“¿A quién no le gustan los tacos y las margaritas?”, fue la premisa que Bethencourt estaba dispuesta a responder. “Los puertorriqueños siempre hacen fiestas a la mexicana”, destacó, al hablar sobre los clásicos Taco Tuesday, o Martes de Tacos, así como la celebración del 5 de mayo. “Cualquier excusa es buena para preparar tacos en casa y compartir una margarita entre amigos y familia. Esa conexión cultural y gastronómica fue mi inspiración, junto a mi mano derecha”, afirmó la productora.

Este festival reunirá a los mejores tacos y mixólogos locales, ofreciendo desde recetas tradicionales hasta fusiones creativas con novedosos ingredientes para despertar los cinco sentidos. El ambiente estará de fiesta, con música en vivo, los clásicos mariachis y entretenimiento, como competencias para premiar el sabor de los mejores tacos y margaritas.

“Habrá un panel de jueces para ambas categorías. Los jueces de las margaritas serán miembros de la Asociación de Bartenders de Puerto Rico y, para los tacos, los destacados chefs Ventura Vivoni, Rómulo Mackintoy y Leo Mendoza”, destacó Bethencourt sobre la competencia.

Estos son algunos de los restaurantes que dirán presente:

El evento, que contará con dos paquetes –general y VIP–, no solo busca ofrecer una experiencia culinaria, sino también sembrar una nueva tradición de unión cultural. Los asistentes podrán degustar y disfrutar de manera ilimitada de todo el ofrecimiento.

“Esto hacía falta. Hacía falta un evento con todo bajo el mismo techo para rendirle homenaje a la gastronomía mexicana” enfatizó la productora. “Queremos que esta primera edición sea solo el comienzo de algo que celebre la diversidad, el sabor y la hermandad entre Puerto Rico y México. Este va a ser el evento más chingón del 2025″, aseguró.

Los boletos ya se encuentran a la venta a través de PRtickets.com.

Tags
MéxicoGastronomíaCentro de Convenciones de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 19 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Gastronomía
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: