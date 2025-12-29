Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
GastronomíaRestaurantes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alternativas para una cena de fin de año enlatada

Las conservas ocupan un lugar protagónico en las celebraciones y se consolidan como una alternativa versátil y sofisticada

29 de diciembre de 2025 - 10:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Conservas de Bodegas Compostela. (Suministrada)
María C. Moreno Villarreal
Por María C. Moreno Villarreal

Para estos últimos días del año, muchos ya sienten la necesidad de poner en pausa el lechón y su séquito y buscan alternativas para la cena de despedida. Para quienes desean salir del menú tradicional, las opciones comienzan a diversificarse.

RELACIONADAS

En ese contexto, grandes ciudades de Estados Unidos han comenzado a adoptar una práctica arraigada desde hace décadas en Europa: darle un lugar protagónico en la mesa a las conservas, también conocidas como latería. Desde The New York Times hasta TikTok han destacado el auge de esta tendencia, que ya encuentra eco en Puerto Rico.

Pulpo a la gallega, berberechos, cangrejo, ventresca en mantequilla, vieiras, sardinas en aceite de oliva, ostras, percebes y mejillones aliñados de diversas maneras conforman una oferta lista para consumir, ya sea como tapa o como acompañamiento de ensaladas, papas hervidas, arroz o pasta.

Para completar el menú de estos días, enumeramos varios lugares conocidos por su oferta de productos gourmet, entre ellos conservas de alta calidad como los que encontrarás en Cátame y Bodegas Compostela. Una invitación a descubrir esta tendencia y celebrar de una forma distinta y original.

Cátame abrió sus puertas hace varias semanas y se ha posicionado como un espacio especializado en conservas, con una selección amplia y un rango de precios diverso. Aladunga, La Curiosa, Luliña, Olasagasti, Ramón Peña y Lata figuran entre las marcas disponibles en este local ubicado en la avenida Fernández Juncos, esquina calle Suau.

La propuesta se complementa con lomo de cerdo, jamones, quesos, patatas, caviar y otros productos gourmet ideales para cerrar el año con una mesa diferente. El establecimiento es atendido por su propietario, Alex, junto a sus hijos Alejandra y Lucas, quienes orientan a los clientes en la selección de productos de alta gama.

Cátame abre de lunes a viernes de 10:30 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados hasta las 2:30 p.m. Tiene presencia en Facebook e Instagram bajo @catamegourmet.

A esta tendencia se suma Bodegas Compostela, conocida por su amplia selección de vinos y por una oferta gourmet cada vez más sólida. Recientemente incorporaron a su inventario las conservas de alta gama Peperetes, reconocidas por su excelente calidad y versatilidad, ideales tanto para picar como para improvisar una comida.

En Bodegas Compostela también se encuentran quesos de primera, caviar, foie gras elaborado por el chef José Rey, bandejas de jamón de bellota y otros productos pensados para una mesa especial de fin de año o cualquier celebración. Ubicados en el 106 de la avenida Condado, abren de martes a viernes de 10:30 a.m. a 6:30 p.m. y los sábados de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

En redes sociales están como @bodegascompostela.

Para completar el recorrido, vale la pena incluir Cut Butcher Shop, en el 2422 de la calle Loíza, en Punta Las Marías. Conocido por sus cortes de carne de primera, Cut también ofrece una cuidada selección de productos gourmet que incluye patés, quesos, mantequillas, embutidos y una selección de vinos.

Abren de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y los domingos hasta las 5:00 p.m. En redes sociales se encuentran como @cutbutchershop.

La Boutique du Vin cuenta con una variada oferta de productos gourmet, además de vinos y licores.

Dips, caviar, salmón, almendras, aceitunas, conservas, aliños y aceites forman parte de su selección. Ubicados en el 210 de la avenida Chardón, abren de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados hasta las 5:00 p.m. En redes sociales aparecen como La Boutique du Vin.

Otra excelente alternativa es La Bodega de Méndez, de Méndez & Co., especializada mayormente en productos italianos. Es el lugar ideal para encontrar antipastos, quesos italianos, aceites, vinagres, embutidos, pastas, aceitunas y conservas. Están ubicados en la carretera número 20, kilómetro 2.4, en el Expreso Martínez Nadal.

Abren de lunes a miércoles de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., jueves y viernes hasta las 10:00 p.m. y los sábados hasta las 6:00 p.m. En redes sociales se identifican como La Bodega de Méndez.

Por último, Alan’s Market cuenta con una sección discreta pero interesante de productos españoles. Allí se pueden encontrar conservas de marcas como Corpa Chef, Don Bocarte, Dantza, Cabo de Peñas y Agromar, entre otras. El mercado es reconocido principalmente por su oferta de pescados y mariscos frescos, lo que lo convierte en una parada ideal para completar el menú.

Están ubicados en el 31 de la calle Diana, lote 30, y abren de martes a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Tags
RestaurantesDespedida de añoComida navideña
ACERCA DEL AUTOR
María C. Moreno Villarreal
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Gastronomía
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: