Alternativas para una cena de fin de año enlatada

Para estos últimos días del año, muchos ya sienten la necesidad de poner en pausa el lechón y su séquito y buscan alternativas para la cena de despedida. Para quienes desean salir del menú tradicional, las opciones comienzan a diversificarse.

En ese contexto, grandes ciudades de Estados Unidos han comenzado a adoptar una práctica arraigada desde hace décadas en Europa: darle un lugar protagónico en la mesa a las conservas, también conocidas como latería. Desde The New York Times hasta TikTok han destacado el auge de esta tendencia, que ya encuentra eco en Puerto Rico.

Pulpo a la gallega, berberechos, cangrejo, ventresca en mantequilla, vieiras, sardinas en aceite de oliva, ostras, percebes y mejillones aliñados de diversas maneras conforman una oferta lista para consumir, ya sea como tapa o como acompañamiento de ensaladas, papas hervidas, arroz o pasta.

Para completar el menú de estos días, enumeramos varios lugares conocidos por su oferta de productos gourmet, entre ellos conservas de alta calidad como los que encontrarás en Cátame y Bodegas Compostela. Una invitación a descubrir esta tendencia y celebrar de una forma distinta y original.

PUBLICIDAD

Cátame abrió sus puertas hace varias semanas y se ha posicionado como un espacio especializado en conservas, con una selección amplia y un rango de precios diverso. Aladunga, La Curiosa, Luliña, Olasagasti, Ramón Peña y Lata figuran entre las marcas disponibles en este local ubicado en la avenida Fernández Juncos, esquina calle Suau.

La propuesta se complementa con lomo de cerdo, jamones, quesos, patatas, caviar y otros productos gourmet ideales para cerrar el año con una mesa diferente. El establecimiento es atendido por su propietario, Alex, junto a sus hijos Alejandra y Lucas, quienes orientan a los clientes en la selección de productos de alta gama.

Cátame abre de lunes a viernes de 10:30 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados hasta las 2:30 p.m. Tiene presencia en Facebook e Instagram bajo @catamegourmet.

A esta tendencia se suma Bodegas Compostela, conocida por su amplia selección de vinos y por una oferta gourmet cada vez más sólida. Recientemente incorporaron a su inventario las conservas de alta gama Peperetes, reconocidas por su excelente calidad y versatilidad, ideales tanto para picar como para improvisar una comida.

En Bodegas Compostela también se encuentran quesos de primera, caviar, foie gras elaborado por el chef José Rey, bandejas de jamón de bellota y otros productos pensados para una mesa especial de fin de año o cualquier celebración. Ubicados en el 106 de la avenida Condado, abren de martes a viernes de 10:30 a.m. a 6:30 p.m. y los sábados de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

PUBLICIDAD

En redes sociales están como @bodegascompostela.

Para completar el recorrido, vale la pena incluir Cut Butcher Shop, en el 2422 de la calle Loíza, en Punta Las Marías. Conocido por sus cortes de carne de primera, Cut también ofrece una cuidada selección de productos gourmet que incluye patés, quesos, mantequillas, embutidos y una selección de vinos.

Abren de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y los domingos hasta las 5:00 p.m. En redes sociales se encuentran como @cutbutchershop.

La Boutique du Vin cuenta con una variada oferta de productos gourmet, además de vinos y licores.

Dips, caviar, salmón, almendras, aceitunas, conservas, aliños y aceites forman parte de su selección. Ubicados en el 210 de la avenida Chardón, abren de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados hasta las 5:00 p.m. En redes sociales aparecen como La Boutique du Vin.

Otra excelente alternativa es La Bodega de Méndez, de Méndez & Co., especializada mayormente en productos italianos. Es el lugar ideal para encontrar antipastos, quesos italianos, aceites, vinagres, embutidos, pastas, aceitunas y conservas. Están ubicados en la carretera número 20, kilómetro 2.4, en el Expreso Martínez Nadal.

Abren de lunes a miércoles de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., jueves y viernes hasta las 10:00 p.m. y los sábados hasta las 6:00 p.m. En redes sociales se identifican como La Bodega de Méndez.

Por último, Alan’s Market cuenta con una sección discreta pero interesante de productos españoles. Allí se pueden encontrar conservas de marcas como Corpa Chef, Don Bocarte, Dantza, Cabo de Peñas y Agromar, entre otras. El mercado es reconocido principalmente por su oferta de pescados y mariscos frescos, lo que lo convierte en una parada ideal para completar el menú.