Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cierra el famoso restaurante Los Dos Mangoes en Cidra

La familia del establecimiento anunció el fin de la operación tras 58 años

1 de marzo de 2026 - 3:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Plato de arroz blanco con habichuelas y costillas del restaurante Los Dos Mangoes en Cidra. (Isabel Ferré Sadurní)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El famoso restaurante Los Dos Mangoes en Cidra anunció, hoy, domingo, su cierre tras 58 años de operación en el municipio de la montaña.

El anuncio del cierre de operaciones se hizo a través de las redes sociales del restaurante de comida criolla que se ubica en la carretera 173 de Cidra. El negocio familiar inició en el 1968 con el concepto de Colmado Los Dos Mangoes y luego evolucionó al restaurante Los Dos Mangoes, especializado en frituras y cocina criolla puertorriqueña.

Después de 58 años de historia, risas, encuentros y memorias compartidas, queremos anunciar que Los Dos Mangoes ha cerrado sus puertas.Nos sentimos profundamente agradecidos por el patrocinio, el apoyo y el cariño que nos brindaron durante todos estos años. Cada visita, cada celebración y cada momento vivido quedará para siempre en nuestra historia”, comunicó la familia Otero Figueroa sin precisar las razones del cierre en la publicación en Facebook.

La familia además agradeció el respaldo por más de casi seis décadas de los comensales que visitaron el restaurante.

“Gracias por permitirnos ser parte de sus vidas y por formar parte de la nuestra. Con el corazón lleno de gratitud. Familia Otero Figueroa”, concluyeron en la publicación.

Restaurante Los Dos Mangoes en Cidra.
Restaurante Los Dos Mangoes en Cidra. (Isabel Ferré Sadurní)

El cidreño Héctor L. Otero, fue quien asumió las riendas del establecimiento creado por su madre en la década del 60, y transformó el concepto a uno gastronómico que servía a residentes de Cidra y pueblos limítrofes.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
