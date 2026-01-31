El Día de San Valentín dejó de ser una celebración exclusiva para parejas. Hoy también es una excusa perfecta para compartir con amigos, agradecer su presencia en los momentos difíciles y tener un detalle que celebre la complicidad y el cariño. A esto se suma la ya popular costumbre de llevar bombones o bocaditos a la oficina, o de compartirlos en encuentros informales entre amigos.