Cutz revive el arte del buen comer en El Conquistador

Fajardo, Puerto Rico - En un paso más hacia la consolidación de las operaciones de El Conquistador Resort, en Fajardo, abrió sus puertas el más reciente restaurante de la hospedería, Cutz Steakhouse and Seafood.

Este local, finamente decorado, es un paso más de la rehabilitación de este icónico hotel que comenzó en 2021, luego de ser adquirido por la empresa puertorriqueña Royal Blue Hospitality. De hecho, parte del espacio que ocupa hoy día Cutz alojaba otro restaurante especializado en carnes, que fue destrozado con el paso del huracán María en 2017.

El restaurante Cutz Steakhouse and Seafood, que ubica en el Mirador Level de El Conquistador Resort, está abierto al público desde el 13 de agosto. (Foto: Cris Molina) (Suministrada)

En esta ocasión, crearon un restaurante que impresiona con solo pisar su interior, debido a una hermosa decoración donde sobresalen los tonos dorados y marrones, que hacen juego con diferentes texturas metálicas y que se complementan con una de las vistas más espectaculares que puede haber del área de Las Cabezas de San Juan.

Sin embargo, la verdadera magia del restaurante ocurre en su cocina, donde el chef ejecutivo Rafael Mirabal Rodríguez, junto a su equipo de trabajo, dan vida a suculentos manjares relacionados con el mar y a la tierra. Hace unos días, tanto el chef como su gerente general, Joel Peña, acogieron a un limitado grupo de prensa y creadores de contenido para mostrar y degustar varios de los platos más emblemáticos del restaurante.

Cutz combina la excelencia de un steakhouse moderno con lo mejor de los mariscos frescos del Caribe, en un ambiente elegante y acogedor con vistas inigualables al mar. (Foto: Cris Molina) (Suministrada)

“Cutz es un ‘steakhouse’ moderno, con una vibra sexy, chic, elegante y con una energía muy divertida. Aquí ofrecemos en nuestro menú unos cortes de carne ‘prime’ excelentes, unos cócteles bien balanceados para diferentes paladares, así como una carta de vino bien divertida y seleccionada con la intención de ofrecer una gran selección de etiquetas que no sea lo típico que se encuentra en el mercado”, explicó Peña, quien resaltó el hecho de que contrataron inicialmente una fuerza laboral de 50 empleados. “Hemos creado un ambiente en el que queremos conectar emocionalmente con las personas que nos visiten, para que se lleven un grato recuerdo hacia sus casas. Porque eso es lo que te lleva, a fin de cuentas, a regresar”.

Suculentos platos

El menú del restaurante está divido por categorías, comenzando por los aperitivos como pulpo a la plancha, croquetas de trufa y queso gouda, calamares con sal y pimienta, empanadillas de carne, alitas con queso parmesano y ajo; tártara de salmón, camarones al coco y ‘sliders’ de carne Angus. A esto se le añaden ensaladas, sopas y una barra de cortes crudos que incluye platos como ensalada de tomate con burrata y melocotón, ensalada de mariscos, que incluye pulpo, mejillones, calamares y camarones; ostras; ceviche caribeño de dorado; y una torre de mariscos que incluye langosta, ostras, ensalada de mariscos, cangrejo, camarones y ceviche, entre otras opciones.

El menú de Cutz ha sido diseñado para complacer los paladares más exigentes, con una selección de cortes de carne premium, mariscos frescos, incluyendo platos insignias “signature dishes”, un “raw bar” y postres de la casa. (Foto: Cris Molina) (Suministrada)

“Estuve encargado de crear el menú de Cutz, teniendo en consideración las altas expectativas que hay aquí. Ya vieron lo bonito que está el restaurante, por lo que los platos tienen que estar a ese mismo nivel, donde nuestros invitados quieran y repetir la experiencia”, expresó Mirabal Rodríguez, que en los pasados 17 años ha trabajado en restaurantes como Parrot Club, Toro Salao, Océano y Serafina, entre otros. “Aquí vamos a apoyar todo lo que sea local, con los pescados del día y otros ingredientes frescos, garantizando la consistencia en los sabores de cada plato”.

Sin duda, los protagonistas del restaurante son las carnes, donde no pueden faltar cortes como filete miñón, ribeye sin hueso, New York, picanha, Porterhouse y Tomahawk. Se pueden comer solas o con ocho salsas hechas en la casa a escoger. Sin embargo, los comensales también pueden saborear delicias del mar como cola de langosta; cangrejos; camarones; almejas; y mejillones, cada uno confeccionado y sazonado de la manera que prefiera el cliente.

Papa al horno Ultimate, confeccionada con mantequilla de trufa, salsa de tres quesos, tocineta Applewood, cebollines, crème fraîche, carne de res estofada y, terminada con unas tiras finas de oro. (Foto: Cris Molina) (Suministrada)

De igual manera, Cutz ofrece unos platos de autor que muestran el nivel de las personas detrás de la cocina, que incluye pasta primavera con aglio y olio; chuleta de cerdo teriyaki, estilo kan kan; salmón sellado; langosta caribeña a la plancha; pechuga de pollo a la plancha con hierbas; filete de dorado; así como el pescado del día.

Todos estos platos se pueden acompañar con majado de verduras; papas fritas trufadas; broccolini a la plancha; medallón de coliflor asada; setas salteadas; coles de Bruselas asadas; macarrones con queso al horno; y la espectacular papa al horno Ultimate, confeccionada con mantequilla de trufa, salsa de tres quesos, tocineta Applewood, cebollines, crème fraîche, carne de res estofada y terminada con unas tiras finas de oro.

Cutz Steakhouse and Seafood está disponible exclusivamente para huéspedes del resort, miembros del club privado de membresías de El Conquistador y para la celebración de eventos especiales. (Foto: Cris Molina) (Suministrada)

Gran barra y cócteles

Visualmente, otro de los puntos más llamativos del restaurante es una impresionante barra, con tope de granito, que acomoda a más de una decena de personas sentadas y donde pueden disfrutar cómo los experimentados mixólogos preparan los cócteles creados exclusivamente para el restaurante. Esto incluye el Rainforest Bird, a base de ron añejo, amargo, jugo de piña, lima y licor de guineo; el Highland Sunset, mezclado con whiskey, jengibre, lima y cerveza de jengibre; el Cucumber Gin Sour, a base de ginebra, pepino, flor de saúco (elderflower) y lima; el Blush & Burn, creado con tequila, triple sec, jalapeño y pitahaya (dragon fruit); así como el Spiced Rum Elixir, mezclado con run, especias y amargos de china; entre muchos otros cócteles y mocktails. Además de eso, cuentan con una extensa carta de vinos, tanto en copa como en botella, para complacer los gustos y exigencias de los comensales.

La barra de Cutz cuenta con experimentados mixólogos que preparan cócteles creados para el restaurante. (Foto: Cris Molina) (Suministrada)

“Nuestra intención con este ‘steakhouse’ es hacer algo moderno, pero a la vez familiar, porque queremos que todo el mundo pueda disfrutarlo y tener una experiencia única. Creo que vamos por el camino correcto, donde la energía y la experiencia de todos los que trabajamos aquí se van a ver reflejadas y ayudarán a alcanzar nuestra meta. Por eso, estamos súper contentos con la apertura de Cutz”, concluyó el gerente general del restaurante, localizado en el Mirador Level de El Conquistados Resort.

El horario de operaciones del restaurante es de lunes a domingo, de 5:00 p.m. a 11:00 p.m. Cutz Steakhouse and Seafood está disponible exclusivamente para huéspedes del resort, miembros del club privado de membresías de El Conquistador y para la celebración de eventos especiales.