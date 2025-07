Desde alcapurrias hasta carne frita: el menú boricua para la residencia de Bad Bunny

El evento, que será un hito cultural por el impacto económico y social para la isla, también será una o portunidad única para degustar la tradicional cocina puertorriqueña y una coctelería diseñada para la residencia “No me quiero ir de aquí”.

“Elevaremos la experiencia gastronómica de nuestros visitantes con recetas y productos del país, entre los cuales se destacan las carnes de Ganaderos Alvarado y Northwestern Selecta, embutidos de Alcor Foods, los sazonadores naturales Cooking with my Doctor, y panes de Global Bakery. Igualmente, el recao, que no puede faltar en nuestras recetas, la yerba buena y el cilantrillo, así como las frutas y vegetales de diversas fincas alrededor de Puerto Rico, entre otros. Comenzamos esta planificación gastronómica hace meses con nuestros empleados y suplidores locales bona fide para juntos crear este menú, inspirado en Puerto Rico, las canciones y los sabores locales favoritos del artista”, comentó Moinelo.