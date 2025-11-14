Opinión
14 de noviembre de 2025
76°lluvia ligera
GastronomíaRestaurantes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dónde comprar el pavo cocinado para el Día de Acción de Gracias

Estos 10 restaurantes y panaderías ofrecen a los clientes ofertas para comprar el tradicional pavo ya cocinado, junto con un sinnúmero de complementos

14 de noviembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dicen que lo último que se pierde es la esperanza y en la cocina, no es la excepción.
Son muchos los restaurantes y las panaderías que venden el pavo cocinado y cortado, lo que le facilita a las personas a la hora de servirlo.
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Ya se siente en el aire: se acerca el Día de Acción de Gracias y con él, las preguntas clásicas que nos rondan la cabeza. ¿Dónde vamos a celebrar? ¿A qué hora nos reunimos? Y, claro, la más importante: ¿quién es el valiente que se anima a cocinar el pavo?

RELACIONADAS

Aunque hay quienes disfrutan cocinar y preparar el famoso pavo con su sazón especial, también están los que no tienen tiempo, no saben cómo hacerlo o simplemente prefieren evitar el estrés que esto trae consigo. Es por eso que, desde hace años, muchos restaurantes y panaderías en toda la isla se han puesto creativos y ofrecen menús completos para ese día especial. Algunos incluyen desde los entremeses y sus acompañantes, hasta el postre que no puede faltar.

Para ahorrarte varios minutos en la búsqueda de quiénes ofrecen estos servicios, aquí te compartimos una lista de varios lugares que podrían salvarte el día. Eso sí, no lo dejes para última hora, porque muchos de estos negocios tienen cupo limitado y las órdenes vuelan.

La Ceiba Panadería & Repostería

Dirección: #1239 avenida F.D. Roosevelt, San Juan

Teléfono: 787-781-0265

Redes sociales: Facebook, Instagram

E-mail: info@laceibapr.com

Descripción: Desde 1962, La Ceiba Panadería y Repostería ha sido conocida por sus ricos quesitos y sus auténticos sándwiches cubanos. Para este día, tendrán disponibles ofertas de pavo, así como de varias paellas, para aquellos que quieran comer algo diferente.

La Lonchera

Dirección: Solo delivery

Teléfono: 939-403-1332

Redes Sociales: Facebook

Descripción: La Lonchera ofrece una sabrosa selección de almuerzos gourmet, disponibles para llevar o con servicio de entrega. Utilizan productos locales de alta calidad y, además, cuentan con un menú especial para el Día de Acción de Gracias.

Placita San Miguel

Dirección: Expreso de Trujillo Alto, al lado del centro comercial Plaza San Miguel

Teléfono: 787-403-0226

Redes sociales: Facebook, Instagram

E-mail: placitasanmiguel@gmail.com

Descripción: Este es un lugar para toda la familia, con variedad de comida y música para el deleite del público. Tendrán disponibles varias ofertas a escoger para sus clientes para el Día de Acción de Gracias.

Fenix Bakery

Dirección: Urbanización Santa Clara, Avenida Fagot calle H, Ponce

Teléfono: 787-973-5102

Redes sociales: Facebook, Instagram

E-mail: Fenixbakery2@gmail.com

Descripción: Esta panadería, ubicada en la Perla del Sur, sirve todos los días platos llenos de sabor boricua. Para el Día de Acción de Gracias, tienen un menú especial que incluye pavo, acompañantes y postre, listo para ordenar y disfrutar sin complicaciones.

Alacena by Chef Mario Pagán

Dirección: Para recoger en Mario Pagán Restaurant, #1110 avenida Magdalena, en San Juan

Teléfono: 787-522-6444

Redes sociales: Instagram

E-mail: info@alacena-catering.com

Descripción: En este menú especial, diseñado por el afamado chef Mario Pagán, es para compartir entre ocho personas e incluye un pavochón a la vara, arroz pegao con habichuelas y tocineta, relleno de pan de maíz con longaniza, ensalada de pera con queso azul, puré de papa con puerro rostizado, pan brioche artesanal y como cierre dulce, un tres leches de calabaza.

Panadería La Ruca

Dirección: Calle Aracibo A-7, Trujillo Alto

Teléfono: 939-227-4265

Redes sociales: Facebook, Instagram

E-mail: larucapr@hotmail.com

Website: larucapr.com

Descripción: Esta panadería y repostería ofrece todos los días un menú variado para desayuno, almuerzo y cena. Para el Día de Acción de Gracias, tienen tres opciones disponibles, y el precio dependerá de la cantidad que se ordene y de si prefieres pavo o pernil.

El Pavo Asado

Dirección: Avenida Jesús T. Piñero #1152 , San Juan

Teléfono: 787-781-7175

Redes Sociales: Facebook

E-mail: pavoasado@yahoo.com

Sitio web: elpavoasado.com

Descripción: Este negocio se dedica a preparar pavos asados bien jugosos, con ese sabor boricua que tanto gusta. Además, tienen un menú especial para el Día de Acción de Gracias que incluye platos tradicionales perfectos para la ocasión.

Facciola Panadería y Repostería

Dirección: Calle San Claudio #350, San Juan

Teléfono: 787-761-3660

Redes sociales: Facebook, Instagram

E-mail: info@facciolapr.com

Website: facciolapr.com

Descripción: Esta panadería y repostería puertorriqueña se destaca por sus panes, postres y una gran variedad de platos criollos que sirven todos los días. Para el Día de Acción de Gracias, tendrán varias ofertas disponibles para que los clientes puedan escoger la que mejor se ajuste a sus gustos y necesidades.

Bliss Bakery

Dirección: Carr. 830 Km 2.5 Bo, Cerro Gordo, Bayamón

Teléfono: 787-233-1258

Redes Sociales: Instagram

Descripción: Esta panadería moderna sirve todos los días una variedad de postres y platos criollos. Para el Día de Acción de Gracias, tienen disponible un menú especial para grupos de 10 a 12 personas, que incluye pavo asado, varios acompañantes, postre y más.

La Habichuela Guisá

Dirección: Carretera PR-169, kilómetro 4.6, barrio Frailes, Guaynabo

Teléfono: 787-789-1209

E-mail: info@lahabichuelaguisa.com

Website: habichuelaguisa.com

Redes Sociales: Facebook, Instagram

Descripción: Este restaurante en Guaynabo, conocido por su cocina puertorriqueña con un toque moderno, tiene una oferta especial para el Día de Acción de Gracias. Incluye pavo, una variedad de arroces, ensalada y postre, ideal para celebrar sin complicaciones.

Día de Acción de GraciasFamiliaPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
