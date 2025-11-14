Dónde comprar el pavo cocinado para el Día de Acción de Gracias
Estos 10 restaurantes y panaderías ofrecen a los clientes ofertas para comprar el tradicional pavo ya cocinado, junto con un sinnúmero de complementos
14 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
Ya se siente en el aire: se acerca el Día de Acción de Gracias y con él, las preguntas clásicas que nos rondan la cabeza. ¿Dónde vamos a celebrar? ¿A qué hora nos reunimos? Y, claro, la más importante: ¿quién es el valiente que se anima a cocinar el pavo?
Aunque hay quienes disfrutan cocinar y preparar el famoso pavo con su sazón especial, también están los que no tienen tiempo, no saben cómo hacerlo o simplemente prefieren evitar el estrés que esto trae consigo. Es por eso que, desde hace años, muchos restaurantes y panaderías en toda la isla se han puesto creativos y ofrecen menús completos para ese día especial. Algunos incluyen desde los entremeses y sus acompañantes, hasta el postre que no puede faltar.
Para ahorrarte varios minutos en la búsqueda de quiénes ofrecen estos servicios, aquí te compartimos una lista de varios lugares que podrían salvarte el día. Eso sí, no lo dejes para última hora, porque muchos de estos negocios tienen cupo limitado y las órdenes vuelan.
Dirección: #1239 avenida F.D. Roosevelt, San Juan
Teléfono: 787-781-0265
E-mail: info@laceibapr.com
Descripción: Desde 1962, La Ceiba Panadería y Repostería ha sido conocida por sus ricos quesitos y sus auténticos sándwiches cubanos. Para este día, tendrán disponibles ofertas de pavo, así como de varias paellas, para aquellos que quieran comer algo diferente.
Dirección: Solo delivery
Teléfono: 939-403-1332
Redes Sociales: Facebook
Descripción: La Lonchera ofrece una sabrosa selección de almuerzos gourmet, disponibles para llevar o con servicio de entrega. Utilizan productos locales de alta calidad y, además, cuentan con un menú especial para el Día de Acción de Gracias.
Dirección: Expreso de Trujillo Alto, al lado del centro comercial Plaza San Miguel
Teléfono: 787-403-0226
E-mail: placitasanmiguel@gmail.com
Descripción: Este es un lugar para toda la familia, con variedad de comida y música para el deleite del público. Tendrán disponibles varias ofertas a escoger para sus clientes para el Día de Acción de Gracias.
Dirección: Urbanización Santa Clara, Avenida Fagot calle H, Ponce
Teléfono: 787-973-5102
E-mail: Fenixbakery2@gmail.com
Descripción: Esta panadería, ubicada en la Perla del Sur, sirve todos los días platos llenos de sabor boricua. Para el Día de Acción de Gracias, tienen un menú especial que incluye pavo, acompañantes y postre, listo para ordenar y disfrutar sin complicaciones.
Dirección: Para recoger en Mario Pagán Restaurant, #1110 avenida Magdalena, en San Juan
Teléfono: 787-522-6444
Redes sociales: Instagram
E-mail: info@alacena-catering.com
Descripción: En este menú especial, diseñado por el afamado chef Mario Pagán, es para compartir entre ocho personas e incluye un pavochón a la vara, arroz pegao con habichuelas y tocineta, relleno de pan de maíz con longaniza, ensalada de pera con queso azul, puré de papa con puerro rostizado, pan brioche artesanal y como cierre dulce, un tres leches de calabaza.
Dirección: Calle Aracibo A-7, Trujillo Alto
Teléfono: 939-227-4265
E-mail: larucapr@hotmail.com
Website: larucapr.com
Descripción: Esta panadería y repostería ofrece todos los días un menú variado para desayuno, almuerzo y cena. Para el Día de Acción de Gracias, tienen tres opciones disponibles, y el precio dependerá de la cantidad que se ordene y de si prefieres pavo o pernil.
Dirección: Avenida Jesús T. Piñero #1152 , San Juan
Teléfono: 787-781-7175
Redes Sociales: Facebook
E-mail: pavoasado@yahoo.com
Sitio web: elpavoasado.com
Descripción: Este negocio se dedica a preparar pavos asados bien jugosos, con ese sabor boricua que tanto gusta. Además, tienen un menú especial para el Día de Acción de Gracias que incluye platos tradicionales perfectos para la ocasión.
Dirección: Calle San Claudio #350, San Juan
Teléfono: 787-761-3660
E-mail: info@facciolapr.com
Website: facciolapr.com
Descripción: Esta panadería y repostería puertorriqueña se destaca por sus panes, postres y una gran variedad de platos criollos que sirven todos los días. Para el Día de Acción de Gracias, tendrán varias ofertas disponibles para que los clientes puedan escoger la que mejor se ajuste a sus gustos y necesidades.
Dirección: Carr. 830 Km 2.5 Bo, Cerro Gordo, Bayamón
Teléfono: 787-233-1258
Redes Sociales: Instagram
Descripción: Esta panadería moderna sirve todos los días una variedad de postres y platos criollos. Para el Día de Acción de Gracias, tienen disponible un menú especial para grupos de 10 a 12 personas, que incluye pavo asado, varios acompañantes, postre y más.
Dirección: Carretera PR-169, kilómetro 4.6, barrio Frailes, Guaynabo
Teléfono: 787-789-1209
E-mail: info@lahabichuelaguisa.com
Website: habichuelaguisa.com
Descripción: Este restaurante en Guaynabo, conocido por su cocina puertorriqueña con un toque moderno, tiene una oferta especial para el Día de Acción de Gracias. Incluye pavo, una variedad de arroces, ensalada y postre, ideal para celebrar sin complicaciones.
