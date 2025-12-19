DRGN abre en el Condado con la intención de revivir memorias y crear nuevas experiencias

Hay sabores, olores y texturas que te transportan a momentos en tu pasado que fueron memorables por múltiples razones. En el caso del recién inaugurado restaurante DRGN, en el Condado, no solo busca crear nuevas emociones para los comensales, sino que tiene una magia especial para transportar a sus clientes a una época no tan lejana.

Esto se debe a que el menu del restaurante, localizado dentro del hotel O:LV, está a cargo del prestigioso y reconocido chef Roberto Treviño, quien regresó a la isla luego de una leve ausencia.

De hecho, DRGN surge de una conversación que llevaba tiempo cocinándose entre Treviño, junto a los socios Abelardo Ruiz y Robert Weakley. En este caso, la misión principal fue crear una reinterpretación madura de sabores que marcaron época en Puerto Rico, de los míticos restaurantes como Dragonfly y Budatai, pero llevados a un contexto actual.

Crispy Rice Montadito del restaurante DRGN. (Suministrada)

“Este ha sido un proyecto que ha estado creándose desde hace un par de años. La idea era recrear lo que Treviño tuvo muchos años atrás, que fue reconocido y amado aquí en la isla, uniendo Dragonfly y Budatai, junto con las tendencias de hoy día”, indicó Robert Weakley, quien también es propietario de Bottles en Guaynabo y Bottles Dorado, junto a Ruiz. “Esta es una nueva versión ‘cool’, ‘hip’ y divertida. Obviamente, traer a Treviño de vuelta a la isla fue uno de nuestros grandes objetivos y estamos emocionados por tenerlo de vuelta aquí y crear nuevas experiencias en la isla”.

Platos que se convierten en protagonistas

El menú de DRGN es amplio, con platos que invitan a compartir y comentar en la mesa. Entre los más llamativos está el Crispy Rice Montadito, que juega con la textura crujiente del arroz y ‘toppings’ cuidadosamente balanceados. También destaca el Signature Peking Style Duck, una preparación elegante, con piel crujiente y una presentación que llama la atención.

DRGN combina lujo contemporáneo con referencias asiáticas sutiles. (Robert Alvarez)

Los comensales también encuentran platos ya reconocidos como el Duck Fried Rice, el Nigiri de Pata Negra con caviar, los Pork & Amarillo Dumplings y el Churrasco con Ho Fun Noodles, que conectan directamente con la memoria gastronómica local, pero con una ejecución más pulida.

Para quienes buscan opciones más delicadas, el Sea Bass al Vapor ofrece sabores limpios y profundos, mientras que el Seared Bluefin Tuna resalta por su frescura y contraste de texturas. Incluso los vegetales tienen un rol protagónico, con platos como el Crispy Eggplant o el Brussel Sprout Okonomiyaki, ideales para compartir.

Espacio íntimo

El ambiente de DRGN es parte esencial del viaje culinario. El restaurante combina lujo contemporáneo con referencias asiáticas sutiles como tonos borgoña, dorado y negro, así como espejos estratégicamente colocados, lámparas que parecen esculturas y mesas y sillas elegantes. Todo está pensado para crear una atmósfera íntima pero vibrante, perfecta tanto para una cena especial como para una salida espontánea entre semana.

Seared Bluefin Tuna del restaurate DRGN. (Suministrada)

“Conozco a Roberto (Treviño) desde principios de la década de 1990 en el Hotel El Conquistador, cuando él tenía allá el restaurante Isabella’s. Siempre hemos tenido una gran amistad y mucho respeto mutuo. Hace como dos años conversamos y empezamos a hablar de un sueño que teníamos”, explicó Abelardo Ruiz, copropietario del restaurante. “El sueño, para ser honestos, era abrir Dragonfly en Estados Unidos, ya que ambos estábamos fuera de la isla en ese momento. Pero siempre decíamos ‘y si volviéramos a Puerto Rico y lo hiciéramos de nuevo allí’, y así fue tomando forma”.

Según explicaron en un almuerzo para la prensa y socios comerciales para celebrar la inauguración formal del espacio, DRGN también apuesta por la consistencia que siempre han tenido los restaurantes del chef Treviño, pero con una identidad propia y con un futuro claro. “Uno puede decir que revivimos Dragonfly o Budatai, pero este restaurante es distintivamente DRGN”, destacó el chef Treviño, quien alcanzó reconocimiento global a través de programas de televisión como “The Next Iron Chef”, “Beat Bobby Flay”, “Cooking Live” y “Food Nation”. “Gracias a Abe y a Rob, tenemos ese espíritu pasado, que nos ayuda a revivir algunas memorias de ambos restaurantes, pero tengo claro que todo el que pruebe nuestros platos va a lograr encontrar ese toque particular que permitirá que DRGN cree un nuevo nombre. Eso es bonito y estoy bien feliz de estar aquí”.

Desde la izquierda: Josué Colón; Loisse Herger; chef Roberto Treviño; Robert Weakley; y Abelardo Ruiz, durante el corte de cinta del restaurante DRGN. (Suministrada)

DRGN abre los siete días de la semana, a partir de las 5:00 p.m. Se puede hacer reservaciones llamando al 787-705-0820 o a través de OpenTable.