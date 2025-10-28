Mar y Rosa celebra el Día de los Muertos con experiencias gastronómicas

Para el fin de semana de Halloween, el restaurante que ubica en la azotea del Hotel Alma San Juan, “Mar y Rosa”, continúa su serie de colaboraciones denominado “Mar y Rosa & Friends” con una edición especial de tres días dedicada a la celebración del Día de los Muertos, en alianza con Tequila Casa Dragones.

Del viernes, 31 de octubre al domingo, 2 de noviembre, la experiencia reunirá a tres destacadas figuras de la gastronomía latina: el chef José Mendín, la chef Karla Hoyos, y el mixólogo José Luis León de Licorería Limantour en Ciudad de México, clasificada entre los 50 Mejores Bares del Mundo.

En esta ocasión el chef José Mendín, propietario de “Mar y Rosa” compartirá la escena culinaria con la chef Karla Hoyos, reconocida por su refinada cocina mexicana y su liderazgo humanitario. Su cocina, inspirada en su natal Veracruz, México, combina técnica contemporánea con una profunda sensibilidad cultural y emocional.

PUBLICIDAD

A continuación, la agenda del evento:

Viernes, 31 de octubre: El fin de semana comienza con una Cena de Halloween, una colaboración de seis tiempos disponible a la carta entre Mendín y Hoyos, inspirada en sus respectivas raíces de Puerto Rico y Veracruz, México.

El menú está diseñado para compartir y ser acompañado con los cócteles exclusivos creados y servidos por José Luis León, director de bar de Licorería Limantour.

Los invitados disfrutarán de música con DJ en vivo y cócteles distintivos de Casa Dragones.

Sábado, 1 de noviembre—Llega el Casa Dragones & Caviar Brunch, una versión reinterpretada del clásico Champagne & Caviar Brunch de “Mar y Rosa”, que celebra dos placeres refinados: el tequila y el caviar.

Los invitados disfrutarán de platillos exclusivos creados por Mendín, degustaciones de caviar acompañadas con Casa Dragones Joven, un tequila de producción pequeña apreciado por su textura sedosa y su mezcla única de licores plateados y extra añejos. El animado ambiente de la azotea contará con música seleccionada, especiales de champán y cócteles exclusivos de León.

Domingo, 2 de noviembre—El fin de semana concluye con una edición del Día de los Muertos del Asado Sunday, donde Mendín y Hoyos se reúnen para vivir una experiencia de celebración a fuego vivo.

Este asado al aire libre honrará las tradiciones culinarias mexicanas y puertorriqueñas a través de la cocina a leña y el servicio familiar.

Los cócteles de Casa Dragones, las sesiones de coctelería de León y las sesiones dominicales de música al atardecer con DJ.

PUBLICIDAD

El evento se celebrará de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.