28 de octubre de 2025
GastronomíaRestaurantes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mar y Rosa celebra el Día de los Muertos con experiencias gastronómicas

La serie de colaboraciones culinarias “Mar y Rosa & Friends” continúa con una edición especial de tres días

28 de octubre de 2025 - 8:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rstaurante Mar y Rosa que ubica en la azotea del hotel Alma en la Calle San Francisco en el Viejo San Juan. (Josian Bruno/GFR MEDIA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Para el fin de semana de Halloween, el restaurante que ubica en la azotea del Hotel Alma San Juan, “Mar y Rosa”, continúa su serie de colaboraciones denominado “Mar y Rosa & Friends” con una edición especial de tres días dedicada a la celebración del Día de los Muertos, en alianza con Tequila Casa Dragones.

Del viernes, 31 de octubre al domingo, 2 de noviembre, la experiencia reunirá a tres destacadas figuras de la gastronomía latina: el chef José Mendín, la chef Karla Hoyos, y el mixólogo José Luis León de Licorería Limantour en Ciudad de México, clasificada entre los 50 Mejores Bares del Mundo.

En esta ocasión el chef José Mendín, propietario de “Mar y Rosa” compartirá la escena culinaria con la chef Karla Hoyos, reconocida por su refinada cocina mexicana y su liderazgo humanitario. Su cocina, inspirada en su natal Veracruz, México, combina técnica contemporánea con una profunda sensibilidad cultural y emocional.

A continuación, la agenda del evento:

Viernes, 31 de octubre: El fin de semana comienza con una Cena de Halloween, una colaboración de seis tiempos disponible a la carta entre Mendín y Hoyos, inspirada en sus respectivas raíces de Puerto Rico y Veracruz, México.

El menú está diseñado para compartir y ser acompañado con los cócteles exclusivos creados y servidos por José Luis León, director de bar de Licorería Limantour.

Los invitados disfrutarán de música con DJ en vivo y cócteles distintivos de Casa Dragones.

Sábado, 1 de noviembre—Llega el Casa Dragones & Caviar Brunch, una versión reinterpretada del clásico Champagne & Caviar Brunch de “Mar y Rosa”, que celebra dos placeres refinados: el tequila y el caviar.

Los invitados disfrutarán de platillos exclusivos creados por Mendín, degustaciones de caviar acompañadas con Casa Dragones Joven, un tequila de producción pequeña apreciado por su textura sedosa y su mezcla única de licores plateados y extra añejos. El animado ambiente de la azotea contará con música seleccionada, especiales de champán y cócteles exclusivos de León.

Domingo, 2 de noviembre—El fin de semana concluye con una edición del Día de los Muertos del Asado Sunday, donde Mendín y Hoyos se reúnen para vivir una experiencia de celebración a fuego vivo.

Este asado al aire libre honrará las tradiciones culinarias mexicanas y puertorriqueñas a través de la cocina a leña y el servicio familiar.

Los cócteles de Casa Dragones, las sesiones de coctelería de León y las sesiones dominicales de música al atardecer con DJ.

El evento se celebrará de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las reservaciones para este fin de semana excepcional pueden hacerse a través de Open Table.

Día de los MuertosRestaurantesGastronomíaHalloween
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
