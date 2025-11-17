Opinión
Suscriptores
17 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
GastronomíaRestaurantes
Suscriptores
Reseña
Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.

Postres locales que endulzan el Día de Acción de Gracias

Cinco reposterías ofrecen menús especiales llenos de sabor para que disfrutes una celebración sin estrés y con el toque dulce perfecto.

17 de noviembre de 2025 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pecan Pie de Pie Lab. (Suministrada)
María C. Moreno Villarreal
Por María C. Moreno Villarreal

Un almuerzo o cena de Acción de Gracias no está completo sin un buen postre que ponga el toque final. Las opciones disponibles son muchas, pero en esta nota destacamos cinco de nuestros favoritos. Cada uno de estos pequeños comerciantes ofrece una selección artesanal y llena de sabor, por lo que te recomendamos hacer tu pedido con anticipación para asegurar ese broche dulce que coronará una celebración perfecta.

Melao PR

Cinnamon carrot buns, de Melao.
Cinnamon carrot buns, de Melao. (Suministrada)

Melao PR crea postres artesanales que combinan técnicas tradicionales de repostería con toques modernos, elaborados siempre con los mejores ingredientes, muchos de ellos locales.

Para esta temporada de Acción de Gracias, Melao PR presenta una exquisita selección que incluye:

  • Pumpkin spice rolls
  • Su famoso carrot cake
  • Brûlée cheesecake
  • Pecan pie

Las órdenes deben realizarse en melaopr.shop antes del 20 de noviembre. En la página también encontrarás su amplia oferta, entre la que destacan el bizcocho de azafrán con chocolate, la tarta de peras, gorgonzola y prosciutto, y el loaf de limón.

Las órdenes se recogerán la mañana de Thanksgiving, jueves 27 de noviembre, de 9:00 a 11:00 a.m., en Enbeta Cowork (Villa Nevárez). Si deseas servicio de entrega en el área metro, puedes solicitarlo por un costo adicional. Su contacto es dulcesmelaopr@gmail.com y 787-608-2318. Instagram: @melaopr

Bobet’s Bakehouse

Postres de Bobet's Bakehouse.
Postres de Bobet's Bakehouse. (Suministrada)

En el corazón de Río Piedras, Bobet’s Bakehouse ofrece desde 2019 una variedad de productos horneados de excelente calidad, especializados en panes de masa madre y pastelería creativa.

Para la temporada de Acción de Gracias presentan un extenso menú de delicias dulces y saladas, entre las que destacan: • Cheesecake vasco tradicional • Cheesecake vasco de calabaza • Pastel de manzana • Panecillos de calabaza • Tarta de calabaza Las órdenes deben realizarse por preorden en bobetsbakehouse.com para recogido el jueves, 27 de noviembre, en su local en Río Piedras (Paseo de Diego #53), de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Su página es bobetsbakehouse.com.

Tamid Bakery

Postre de Tamid Bakery.
Postre de Tamid Bakery. (Suministrada)

Para quienes disfrutan de los postres, Tamid Bakery siempre es una alternativa deliciosa. La chef pastelera Nicole crea galletas, alfajores, bizcochos y dulces bellamente presentados, llenos de sabor y cuidado en los detalles.

Para esta temporada de Acción de Gracias ofrece un menú lleno de delicias en el que destacan:

  • Bizcocho de mousse de chocolate
  • Pie clásico de calabaza
  • Sus famosos alfajores
  • Pumpkin pecan spice squares
  • Pumpkin cheesecake

Las órdenes estarán disponibles para recogido el miércoles, 26 de noviembre, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., en el parking de Rooms To Go, Plaza Las Américas. Incluye tu correo electrónico y número de teléfono al hacer el pedido para recibir recordatorios antes de la recogida. Para contactarlos puede acceder a tamidbakerypr.com; tamidbakerypr@gmail.com; su Instagram: @tamidbakerypr y Facebook: @tamidbakery

Pie Lab

Pie Lab recientemente trasladó su operación de Santurce a Guaynabo, buscando más espacio para continuar ofreciendo a sus fieles clientes lo mejor de sus postres artesanales.

Para esta temporada, María José presenta una deliciosa selección:

  • Apple Pie
  • Pecan Pie
  • Pumpkin Pie
  • Blueberry Crumble Pie
  • Chocolate Pecan Pie

Las preórdenes se realizan a través de Instagram @pielabpr.

Todas las órdenes deben pagarse por adelantado mediante ATH Móvil.

La recogida será el miércoles, 26 de noviembre, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., en la calle Buen Samaritano, en Guaynabo. Su teléfono es 787- 235-1403

Double Cake

Establecidos desde 2011, Double Cake comenzó como un pequeño local dedicado exclusivamente a bizcochos. Con el tiempo han crecido, ampliando su oferta hasta convertirse en una opción cada vez más deliciosa y creativa.

Para ellos, el otoño huele a mantequilla dorada, especias y algo recién horneado, y así celebran esta época festiva. Su menú de Acción de Gracias incluye:

  • Pumpkin Spice Praline Macarons
  • Brown Butter Apple Crisp Cake
  • Pumpkin Choco Chip Cookies
  • Salted Caramel Pumpkin Bundt Cake

Su producción es limitada, por lo que se recomienda hacer el pedido con anticipación a través de doublecake.com. Ubicado en 1104 Calle del Carmen, Río Piedras.

