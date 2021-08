La Orden Ejecutiva 2021-063 es clara: o solicitas el certificado de vacunación o mantienes el aforo del comedor al 50%. Esa es la ordenanza que el gobierno le exige a todos los restaurantes y cines. Con esta medida el gobierno busca evitar que el virus del COVID-19 se siga propagando sin que deteriore más la economía de la industria hostelera que se ha visto grandemente afectada durante la pandemia.

En aras del bien común la mayoría de los restaurantes han optado por solicitar el certificado de vacunación. Algunos incluso llevan varias semanas requiriéndolo. Este es el caso de Pancho Cueto, propietario del restaurante Luisa.

“Nosotros llevamos más de dos semanas solicitándolo y ha funcionado bastante bien. Por ahora, la mayoría de las personas han cooperado. Incluso hay quienes muestran el certificado antes de que se les pida. Mi equipo está completamente vacunado. Para nosotros es importante proteger a nuestros clientes, pero también a los empleados y el negocio”.

Mario Pagán, chef y propietario de Mario Pagán Restaurante y Sage Steack Loft entre otros, piensa que además de requerir el certificado es importante continuar con el distanciamiento social y el uso de la mascarilla.

“Es importante una combinación del certificado de vacunación con mantener el distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Lo acabo de vivir en New York. Te solicitan el certificado, pero cuando entras al restaurante notas que no se observan las medidas de seguridad. Pienso que no tardarán en que tengan que cerrar otra vez porque la vacunación no es suficiente. En mis negocios mantenemos las mesas a una distancia segura y todos los empleados, además de estar vacunados, usan mascarillas. A los clientes que vienen a mis restaurantes se les exige que si se levantan de la silla tienen que llevar puesta la mascarilla”.

Maximino Rey de Bodegas Compostela también mantiene, como medida preventiva, una distancia razonable entre mesas.

“Desde hoy comenzamos a pedir el certificado de vacunación. De no tenerlo lamentablemente no podrás entrar. Como funcionamos por reserva lo que hacemos es dejárselos saber de antemano para que lo traigan. Hay algunos clientes asiduos que nos han enviado la certificación por correo electrónico para ya estar validados. Los empleados llevan meses con la pauta completa y siempre llevan mascarilla. Naturalmente está empezando la medida y en lo que la gente se acostumbran fluirá mejor y vendrán con su certificado”.

Para Wilo Benet, chef y propietario de Wilo Eatery and Bar, es una medida necesaria.

“Esto no es un capricho. Es una ordenanza y como tal se tiene que cumplir. Es la única manera que se mitigará el “spread”. Aquí también mantenemos la ocupación limitada y estoy asumiendo otras medidas de seguridad. Por ejemplo, limitar el tamaño de las mesas, restricción de tiempo de ocupación de una mesa y el uso de la mascarilla al entrar, cuando te pares para ir al baño o para irte. Es importante ser responsables, el costo de no hacerlo es demasiado alto”.

“En cuanto la gente llama para reservar se le informa que estaremos requiriendo el certificado de vacunación”, asegura Franco Seccarelli, chef y dueño de La Lanterna en el Viejo San Juan. “Estamos obligados a hacerlo y como tal vamos a seguir la orden ejecutiva. Ayer estaba con Daniel Vasse (chef y propietario de Bistro Tartin) y lo comentábamos. Es nuestro deber. Si no tienes la vacuna lamentablemente no podrás entrar. No importa quién sea. Yo no puedo arriesgar mi nombre y reputación por no cumplir una ley. Para mí no es una opción mantener el cupo a 50%. Mi restaurante es pequeño y eso no me permitiría mantener el negocio”.