“Restaurante Los Serranos”: donde el sabor auténtico y la tradición de la cocina criolla alcanzan su máxima expresión

Al abundar sobre los ofrecimientos, Serrano Ríos aludió al “Arroz Serrano”. El propietario explicó que no es una paella convencional porque, aunque posea ingredientes similares como camarones, mejillones, calamar, pulpo, carrucho y filete de pescado, su especialidad proviene del gusto criollo.

“Tendremos herencia española, pero desde que yo me criaba, al arroz con mariscos no se le decía paella, se le decía arroz con pesca’o, guábaras, buruquenas o camarones, o simplemente arroz con mariscos, que es lo que yo vendo aquí. Aquí se vende un arroz criollo puertorriqueño, puro sabor a lo nuestro. Definitivamente, yo no hago paella”, reiteró.