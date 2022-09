Desde un salón comedor interior ambientado con luces tenues, velas sobre las mesas, música jazz de fondo y piezas artísticas inspiradas en la mujer, el restaurante “Merced” ofrece una experiencia gastronómica innovadora en Barceloneta.

“El nombre viene del apellido, en realidad, pero yo lo adopté porque ese nombre alude a ‘estoy a su servicio’. La idea del restaurante es estar al servicio del cliente, crear un espacio donde la gente la pase bien, disfrute y le guste y se relaje, porque la idea de salir a comer es relajarte y pasar un buen rato”, explicó el propietario y chef, Glenn Manuel Díaz Cruz.

Asimismo, destaca que rinde honor a su abuela Herminia “Minín” Negrón, quien fue su primera maestra de cocina.

La mujer, de 89 años, es su crítica más importante y una de las “dueñas” de su corazón, y además su inspiración a la hora de crear el concepto, inaugurado en noviembre de 2021.

“Cuando se habla de comida, ella para mí es la mejor. Yo desde pequeño me crié con su comida y ella y yo teníamos una relación cercana, tenemos una relación de cariño. Entonces, ella fue la que me enseñó… me inspiró y, también, creo que me ayudó con mi paladar”, dijo el hombre de 42 años, quien emprendió el negocio junto a su esposa Yaira Rivera Rivera.

Un impresionante mural, en la entrada del local, del rostro de una joven mujer con una corona de flores rojas en su cabello y otras que brotan de su boca, es uno de los varios detalles del local.

Se podría decir que el concepto del restaurante es uno criollo creativo; sin embargo, a Díaz Cruz no le gustaría ponerle una etiqueta todavía.

“Yo no tengo un estilo. Yo entiendo que lo voy a ir desarrollando con el tiempo. Yo estoy ahora mismo creando mi estilo. Yo hago comida que le gusta a la gente y yo quiero hacer eso y lo que salga, me sale. No quiero irme por un estilo. Sí quiero, al final, hacer algo que sea local, comida local. Esa es mi meta”, explicó.

El menú

De entrada, se suelen degustar platos como chorizos al vino con tostones de plátano; Nori tacos, hechos de tuna tartar, arroz sushi y aguacate; y bocaditos de dorado en tempura y salsa de pistacho.

Las especialidades favoritas son el ribeye en reducción de vino tinto, salsa de recao, vegetales y puré de papa; el salmón en mojo oriental, con limón encurtido, cebollas crujientes y acompañado de un suave mofongo de yuca; y la pechuga orgánica, que sale con arroz mamposteao, salsa taragón, zanahorias y cebollas encurtidas.

Para finalizar, el chef seleccionó tres postres a escoger: crème brûlée original; el budín con pistacho y dátiles, acompañado de mantecado y salsa de chocolate; o un brownie calientito, con helado y salsa de fresas.

En el local, disponen de cervezas artesanales, locales y mexicanas; una gran oferta de vinos de variedades como Tempranillo, Cabernet, Pinot Grigio, Melbec y Chardonnay.

“Me atrevo a decir que quizás es el tipo de ambiente que tenemos acá (lo que lo hace diferente) y el concepto que todavía no ha llegado, verdad. El concepto que tenemos aquí todavía no hay otros restaurantes así en el área… Esto no lo hay en el norte. Entonces eso nos hace diferentes. Somos cena, abrimos de 5:00 p.m. a 10:00 p.m., que es diferente también”, acerca del ambiente que se crea allí con la ayuda de la música, la iluminación, el arte culinario y el arte muralista.