Un San Valentín para saborear el arte

Desde su reciente nombramiento como chef residente del Museo de Arte de Puerto Rico, Marisoll no solo supervisa la oferta gastronómica de todos los eventos de la institución, sino que también goza de la libertad creativa para diseñar experiencias culinarias únicas, tanto dentro como fuera de sus salas.

Con más de 40 años de trayectoria en la cocina, la chef aceptó este nuevo reto porque le permite combinar dos facetas fundamentales de su carrera: continuar al frente de su negocio de catering para eventos privados y corporativos, mientras lidera la hospitalidad gastronómica de las actividades del Museo.

“Ser chef residente del Museo significa ser el recurso principal cada vez que se requiere un chef para alguna actividad. Lo mejor de esta experiencia es poder colaborar con nuevas personas sin dejar de lado mi negocio privado”, explica Marisoll.

Para los días 13 y 14 de febrero, la chef propone dos experiencias gastronómicas especiales. El viernes 13, la velada se realizará en colaboración con el whisky The Macallan, mientras que el sábado 14 estará acompañada por el champagne Billecart-Salmon. Dos noches diseñadas para disfrutar del arte… y del buen sabor.

PUBLICIDAD

Cada cena contará con una asistencia aproximada de 60 a 65 personas, quienes deberán registrarse previamente a través del portal de la chef Marisoll, en la pestaña de eventos.

“El Museo cuenta con un espacio dedicado a actividades, donde normalmente se realizan las degustaciones. Para esta ocasión he diseñado dos menús de seis cursos, cada uno cuidadosamente maridado con licores y vinos seleccionados. Además, ambas veladas comenzarán con un cóctel de bienvenida y una selección variada de hors d’oeuvres”, concluye la chef.

Menú – Viernes 13 de febrero

Acompañado de The Macallan y vinos seleccionados

· Ravioli de short rib con puré de remolacha

· Atún sellado con salsa kombu

· Pork belly con guiso de gandules

· Surf and turf platter

· Cremoso de chocolate

· Selección de quesos y bocaditos dulces

Menú – Sábado 14 de febrero

Acompañado por diversas etiquetas del champagne Billecart-Salmon

· Hojaldre con queso de cabra

· Tuétano rostizado con sal marina y chupito de gazpacho

· Mariscos con risotto aromatizado con azafrán

· Trío de carnes (filete, cordero y longaniza) con sus respectivos acompañantes

· Tarta de chocolate oscuro con moras y salsa inglesa

· Queso Stilton y bocaditos dulces