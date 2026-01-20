Vegan Paradise Fest ofrecerá a sus visitantes sabores, salud y sostenibilidad

Puerto Rico, y el resto del planeta, está viviendo un cambio notable en la forma en que su gente elige comer y cuidar el medio ambiente. Lo que antes parecía una tendencia pasajera, hoy es una comunidad sólida que busca alternativas más saludables y respetuosas con el medioambiente. Bajo ese espíritu de renovación, el Vegan Paradise Fest se prepara para su segunda edición, un evento que busca conectar a las familias puertorriqueñas con la gastronomía basada en plantas y el bienestar personal.

Tras el éxito rotundo de su debut, el evento cumbre para los entusiastas de la vida saludable y el planeta regresa con más fuerza. La segunda edición del Vegan Paradise Fest se llevará a cabo el próximo domingo, 1 de marzo, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., consolidándose como el punto de encuentro principal para la comunidad vegana y curiosos de la buena mesa.

El impacto de este festival quedó demostrado en su primer año, cuando más de 3,500 personas se dieron cita para explorar nuevas formas de alimentarse. Para esta nueva edición, la organización ha decidido tirar la casa por la ventana con una producción de mayor escala.

PUBLICIDAD

“Estamos sumamente emocionados y agradecidos por la respuesta que tuvimos del público en nuestra primera edición. La acogida nos confirmó que en Puerto Rico existe una comunidad interesada en la alimentación basada en plantas, el bienestar y la sostenibilidad”, comentó Jonathan Falcón, productor del evento. “En esta ocasión, contaremos con un espacio más amplio, lo que permitirá una producción más grande y muchas más experiencias para el público”.

Variedad de experiencias

El festival no es solo para quienes ya siguen una dieta vegana, es un espacio diseñado para toda la familia y para aquellos que desean aprender sobre emprendimiento local y sostenibilidad. Por eso, los organizadores han creado muchas actividades para el disfrute de los asistentes. Esto incluye invitados de lujo, como la popular influencer Natalia Bercero, mejor conocida como “Mamichanchu”, el experto en productos ‘plant-based’ Christopher Suárez y la chef Jessica Colón, especialista en cocina vegana. Además de eso, habrá paneles de expertos, demostraciones culinarias en vivo y un mercado repleto de marcas locales e internacionales.

Por otro lado, se llevarán a cabo charlas educativas, habrá música en vivo en la tarima principal durante todo el día y las personas podrán apreciar del primer el “Vegan Lab”. Este último es una de las grandes sorpresas de este año, ya que es la evolución académica del festival. Antes conocido como Vegan Paradise Academy, el Vegan Lab es un área exclusiva para quienes adquieran boletos VIP. Este espacio estará dedicado a talleres especializados y experiencias educativas profundas. Además, los visitantes VIP tendrán el beneficio de entrar al festival una hora antes que el público general, permitiéndoles disfrutar de las exhibiciones con mayor calma.