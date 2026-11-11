Cinco colores de uñas que rejuvenecen las manos

Las manos son una de las primeras zonas donde el paso del tiempo se hace visible, pero también una de las más fáciles de rejuvenecer visualmente. Elegir los colores de uñas en tendencia que rejuvenecen las manos puede marcar una diferencia inmediata: iluminan la piel, disimulan manchas y aportan un efecto pulido que eleva cualquier look.

Hoy, las tendencias en manicura se alejan de los contrastes duros y apuestan por tonos estratégicos que favorecen a distintos tonos de piel. Desde neutros cálidos hasta colores suaves con efecto glow, estos esmaltes se han convertido en aliados clave para un efecto manos jóvenes, cuidadas y actuales.

¿Cuáles son los colores de uñas que rejuvenecen las manos?

Los tonos que mejor funcionan son aquellos que armonizan con la piel y no generan contraste excesivo. Estos son los favoritos del momento:

“Milky” Pink

(Shutterstock)

Clásico, elegante y altamente favorecedor. Este tono suaviza la apariencia de la piel, disimula venas marcadas y aporta un efecto limpio inmediato. Es uno de los colores de uñas en tendencia que rejuvenecen las manos más pedidos en salones.

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Nude cálido

(Shutterstock)

Los tonos nude con subtonos durazno o miel son muy favorables. A diferencia de los tonos fríos, estos esmaltes de uñas no apagan la piel y ayudan a que las manos se vean más uniformes y luminosas.

Rojo cereza

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Más suave que el rojo clásico, el rojo cereza ilumina la piel, estiliza las manos y aporta un aire sofisticado sin endurecerlas.

Malva claro

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Entre rosa y lila, este tono de esmalte neutraliza subtonos apagados de la piel y crea un efecto visual más terso y juvenil.

Blanco perlado

Manicuras colores (Shutterstock)