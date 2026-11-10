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“Next Level Mujer” regresa con una segunda edición enfocada en el bienestar y el crecimiento femenino

El encuentro se celebrará el 11 de noviembre en el Antiguo Casino de Puerto Rico

10 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

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Deisa Rivera y Joharys Aybar en "Next Level Mujer". (Suministrada)
Por Magacín

Tras una primera edición que propició un espacio de aprendizaje, inspiración y conexión entre mujeres, “Next Level Mujer: Una Experiencia Transformadora” regresa con una nueva propuesta dirigida a impulsar el bienestar y el desarrollo personal y profesional femenino.

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La segunda edición del evento, una producción de Glamourama, se llevará a cabo el miércoles, 11 de noviembre, a partir de las 4:00 p. m., en el Antiguo Casino de Puerto Rico. La jornada reunirá a profesionales de distintas disciplinas que compartirán sus conocimientos y experiencias en torno a temas como la salud, el liderazgo, la inteligencia emocional, la imagen personal y las finanzas.

“Next Level Mujer nace de la necesidad de crear espacios donde las mujeres puedan detenerse, reconectar con ellas mismas y rodearse de otras mujeres que también están buscando crecer. Luego de la primera edición, vimos el impacto que puede tener reunir a una comunidad con esa energía y propósito, y por eso decidimos regresar con una segunda edición que amplía esta experiencia con nuevas voces, temas y herramientas para acompañar a las mujeres en su crecimiento”, expresó la productora de Next Level Mujer, Deisa Rivera.

Panel de invitados a , “Next Level Mujer: Una Experiencia Transformadora”.
Panel de invitados a , “Next Level Mujer: Una Experiencia Transformadora”. (Suministrada)

El programa educativo contará con la participación de la Dra. Joharys Aybar, quien presentará “Tu Próximo Nivel No Debería Costarte Tu Bienestar”, una conferencia sobre la relación entre el bienestar y el rendimiento. Por su parte, María del Mar Rivera y Magda Vargas compartirán “Es Tiempo de Ocupar Tu Espacio”, centrada en la inteligencia emocional y la presencia ejecutiva.

La agenda también incluirá “Tu Cuerpo, Tu Poder”, a cargo de la Dra. Liza Anzalota, quien abordará la ciencia de vivir más y mejor; mientras que Claudia Madrid presentará “The Power of Styling”, sobre la influencia del estilo y la imagen personal.

Otros de los temas serán la evolución de la cirugía plástica, con el Dr. Jonatan Hernández y su conferencia “Más Allá de la Belleza”; la relación entre el cabello, la imagen y la confianza, con Mara Nieves y “El Reflejo: The Hair Effect”; y las finanzas personales, con Ashley Ramírez, quien ofrecerá herramientas en “Tengo Mis Ahorros: ¿Y Ahora Qué?“.

Más allá del componente educativo, la experiencia contará con espacios para establecer contactos y compartir, acompañados de música, gastronomía y cócteles. La iniciativa busca que las asistentes disfruten de una jornada para intercambiar experiencias, adquirir nuevas herramientas y dedicar tiempo a su crecimiento.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera.com.

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