15 de octubre de 2025
79°despejado
MagacínBelleza
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Day to Night Makeup”: tips para transformar tu maquillaje de día a noche

Te explicamos cómo un maquillaje ligero para el día, con pocos pasos, puede transformarse en uno más intenso para la noche

15 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El "Day to Night Makeup" se ha convertido en la tendencia favorita de quienes buscan un look adaptable. (Foto de archivo) (Nolan Rivera/ Especial para el Nuevo Día)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Este año, las rutinas de maquillaje versátiles y de acabado natural se se han consolidado como la principal tendencia en el mundo de la belleza. Entre ellas, el Day to Night Makeup se ha convertido en la favorita de quienes buscan un look adaptable: un maquillaje ligero para el día que, con pocos retoques, puede transformarse en una propuesta más intensa y sofisticada para la noche.

RELACIONADAS

Valentina García, CEO de RAIA y experta en tendencias de belleza, explica que esta tendencia se basa en la adaptabilidad. “El maquillaje debe tener la capacidad de acompañar a las mujeres desde la oficina hasta un evento social sin necesidad de desmaquillar y empezar de nuevo. La clave está en elegir productos de larga duración y aplicar capas ligeras que permitan añadir intensidad cuando se necesite”, asegura.

Esta técnica se centra en preparar la piel con fórmulas ligeras y de larga duración que resistan el calor y la humedad, pero sin perder frescura. Así, es posible reforzar la cobertura o añadir intensidad en la noche sin necesidad de retirar el maquillaje por completo.

El método del underpainting, que consiste en aplicar primero contornos, iluminadores y rubor antes de la base, es una de las recomendaciones más efectivas para lograr un acabado uniforme que facilite los retoques.

En cuanto a los ojos, durante el día se privilegian los tonos neutros como beige, marrón o dorado suave, mientras que en la noche esos mismos colores pueden intensificarse con sombras más oscuras, delineados o pigmentos brillantes.

“Un look de día puede convertirse fácilmente en nocturno aplicando un color más profundo en la cuenca del ojo o añadiendo un toque de sombra con microbrillos en el párpado móvil. Sin embargo, no se trata de llevar muchos productos en la cosmetiquera, sino de usar uno de forma estratégica”, agrega García.

@tay.m1235

Taking my makeup from a day look to a night look! Hope y’all enjoy!🖤😘 #daytonightlook #daytonighttransition #daytonightmakeup #nightmakeuplook #nightmakeup #naturalmakeup #makeup #makeuptutorial #makeuproutine #skincare #skin #blackgirlmakeup #grwm #easymakeup #smokeyeye #glowyskin #quickmakeup

♬ GIVE IT TO ME X PROMISCUOUS - ALTÉGO

Los labios también juegan un papel clave en esta tendencia. En las mañanas predominan los tonos nude, rosados o melocotón, mientras que para la noche ganan protagonismo los rojos profundos o el vino tinto, acompañados de brillos hidratantes.

Para que el maquillaje se mantenga intacto durante toda la jornada, los especialistas coinciden en tres principios básicos:aplicar capas delgadas para evitar sobrecarga de producto, elegir fórmulas de larga duración e hidratantes, y recurrir a cosméticos multifuncionales que permitan lograr diferentes acabados sin necesidad de llevar una gran cantidad de productos.

Maquillaje
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
