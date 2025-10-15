“Day to Night Makeup”: tips para transformar tu maquillaje de día a noche

Este año, las rutinas de maquillaje versátiles y de acabado natural se se han consolidado como la principal tendencia en el mundo de la belleza. Entre ellas, el Day to Night Makeup se ha convertido en la favorita de quienes buscan un look adaptable: un maquillaje ligero para el día que, con pocos retoques, puede transformarse en una propuesta más intensa y sofisticada para la noche.

Valentina García, CEO de RAIA y experta en tendencias de belleza, explica que esta tendencia se basa en la adaptabilidad. “El maquillaje debe tener la capacidad de acompañar a las mujeres desde la oficina hasta un evento social sin necesidad de desmaquillar y empezar de nuevo. La clave está en elegir productos de larga duración y aplicar capas ligeras que permitan añadir intensidad cuando se necesite”, asegura.

Esta técnica se centra en preparar la piel con fórmulas ligeras y de larga duración que resistan el calor y la humedad, pero sin perder frescura. Así, es posible reforzar la cobertura o añadir intensidad en la noche sin necesidad de retirar el maquillaje por completo.

El método del underpainting, que consiste en aplicar primero contornos, iluminadores y rubor antes de la base, es una de las recomendaciones más efectivas para lograr un acabado uniforme que facilite los retoques.

En cuanto a los ojos, durante el día se privilegian los tonos neutros como beige, marrón o dorado suave, mientras que en la noche esos mismos colores pueden intensificarse con sombras más oscuras, delineados o pigmentos brillantes.

“Un look de día puede convertirse fácilmente en nocturno aplicando un color más profundo en la cuenca del ojo o añadiendo un toque de sombra con microbrillos en el párpado móvil. Sin embargo, no se trata de llevar muchos productos en la cosmetiquera, sino de usar uno de forma estratégica”, agrega García.

Los labios también juegan un papel clave en esta tendencia. En las mañanas predominan los tonos nude, rosados o melocotón, mientras que para la noche ganan protagonismo los rojos profundos o el vino tinto, acompañados de brillos hidratantes.