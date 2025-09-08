Mascarilla de café para el cabello: cómo estimular el crecimiento y oscurecer las canas
Esta bebida ayuda a combatir los daños causados por los rayos solares dando un toque de suavidad, firmeza y brillo
8 de septiembre de 2025 - 11:10 PM
El café además de ser una bebida energizante tiene beneficios para el crecimiento del pelo, por su composición rica en antioxidantes combate los daños causados por el sol y la exposición al ambiente, regenerando así el cuero cabelludo y dando un toque de suavidad, firmeza y brillo.
Según el portal Cafesdecolombia, “el café es una fuente rica en antioxidantes, vitaminas y cafeína, elementos que contribuyen a mejorar la salud del cuero cabelludo”, aplicar la mascarilla de cafeína mejora la circulación sanguínea alimentando así las hebras de la raíz (folículos pilosos), fomentando el crecimiento del pelo más rápido y fuerte.
Las propiedades del café negro son oscurecedoras debido a su pigmentación natural, el tratamiento capilar con cafeína debe prepararse una vez cada 15 días, es necesario aplicar directamente en las raíces y en las canas del pelo por completo.
Aquí le dejamos un paso a paso:
Ingredientes y preparación
Según estudios, el café regenera las células muertas y combate la caída del pelo, las propiedades de la cafeína aumentan la protección anágena la cual contribuye al crecimiento capilar, además de nutrir el cuero cabelludo para que quede suave y con brillo.
