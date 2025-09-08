Opinión
8 de septiembre de 2025
78°nubes dispersas
Mascarilla de café para el cabello: cómo estimular el crecimiento y oscurecer las canas

Esta bebida ayuda a combatir los daños causados por los rayos solares dando un toque de suavidad, firmeza y brillo

8 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Para hidratar el cabello puedes buscar mascarillas con ingredientes reparadores como los aceites de coco, aguacate, carité, almendra y argán.
Las propiedades del café negro son oscurecedoras debido a su pigmentación natural.
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El café además de ser una bebida energizante tiene beneficios para el crecimiento del pelo, por su composición rica en antioxidantes combate los daños causados por el sol y la exposición al ambiente, regenerando así el cuero cabelludo y dando un toque de suavidad, firmeza y brillo.

Según el portal Cafesdecolombia, “el café es una fuente rica en antioxidantes, vitaminas y cafeína, elementos que contribuyen a mejorar la salud del cuero cabelludo”, aplicar la mascarilla de cafeína mejora la circulación sanguínea alimentando así las hebras de la raíz (folículos pilosos), fomentando el crecimiento del pelo más rápido y fuerte.

Mascarilla de café para opacar las canas

Las propiedades del café negro son oscurecedoras debido a su pigmentación natural, el tratamiento capilar con cafeína debe prepararse una vez cada 15 días, es necesario aplicar directamente en las raíces y en las canas del pelo por completo.

Aquí le dejamos un paso a paso:

Ingredientes y preparación

  • Lavar bien el pelo.
  • En un recipiente mezclar tres tazas de café negro frío, cinco gotas. de aceite de romero y cinco gotas de aceite de lavanda.
  • Aplicar sobre el pelo limpio en la raíz y las canas.
  • Dejar la mascarilla en pelo durante 15 minutos.
  • Lavar con abundante agua fría.

Mascarilla de café para hacer crecer el pelo y dar suavidad

Según estudios, el café regenera las células muertas y combate la caída del pelo, las propiedades de la cafeína aumentan la protección anágena la cual contribuye al crecimiento capilar, además de nutrir el cuero cabelludo para que quede suave y con brillo.

Ingredientes y preparación

  • Lavar bien el pelo.
  • En un recipiente mezclar media taza de aceite de almendras, una cucharada de café soluble y dos cucharadas de aceite de coco.
  • Masajear las raíces hasta las puntas con la mezcla.
  • Dejar la mascarilla en pelo durante 15 minutos.
  • Enjuagar con agua tibia y realizar cada 15 días.
