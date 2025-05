¿Qué es la “estética silenciosa” que está de moda?

El auge de la “estética silenciosa”

Rejuvenecer sin borrar

Adiós a las ‘caras en serie’

La falsa transparencia de las redes sociales

Por eso, desde Mira+Cueto insisten en que “no se trata de parecerse a alguien famoso”, sino de potenciar lo propio. “Nos han pedido los labios de Angelina Jolie o los ojos de Jessica Goicoechea. Pero no trabajamos así. El tratamiento debe nacer de un análisis médico del rostro, no de una comparación con otra persona”, afirman.

Un diagnóstico para cada persona

“Nuestra labor también implica saber decir no. Si un paciente solicita algo que no es adecuado para su fisionomía, lo explicamos con argumentos médicos y no lo hacemos”, sostienen. La ética, para ellas, es inseparable del ejercicio profesional. “Cuando alguien dice ‘te has hecho algo’ en vez de ‘qué buena cara tienes’, es que algo ha fallado”.