¿Quieres ser la próxima COVERGIRL? La marca lanza primer casting para talentos latinos
El proyecto “Be A COVERGIRL” abrió su convocatoria hasta el 30 de noviembre. Te decimos cómo participar.
12 de agosto de 2025 - 11:10 PM
La marca de cosméticos COVERGIRL abrió por primera vez una convocatoria en Latinoamérica para encontrar a nuevos talentos en el mundo de la belleza y el maquillaje.
El proyecto "Be A COVERGIRL" está dirigido a personas mayores de 18 años que quieran impulsar sus carreras como creadoras de contenido y que residan en Puerto Rico, Perú, Panamá, Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador o Ecuador.
“Inspirada en la filosofía de que no necesitas ser “perfecta, femenina o famosa” para ser una CoverGirl, la marca invita a ser creativas y auténticas", explicó en declaraciones escritas Gisela Pasquel, gerente de la Región Latam de la marca.
Entre las solicitudes recolectadas, que permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre de este año, dará paso a 18 finalistas que participarán en un “bootcamp” de tres días en Miami, con formación, mentorías y creación de material profesional.
“También el programa incluirá mentorías con expertas creadoras de contenido, aprendizaje sobre belleza y maquillaje de la mano de la marca, y la oportunidad de crear contenido profesional en los estudios de COVERGIRL, todo enfocado en los valores de autenticidad y belleza de COVERGIRL”, agregó Pasquel.
Para inscribirse, las aspirantes deben crear un video de máximo un minuto mostrando su estilo, personalidad y originalidad, y responder por qué serían la próxima COVERGIRL. El video debe publicarse en Instagram o TikTok con el hashtag #BEACOVERGIRLLATAM, etiquetando a @CovergirlLatam (en Instagram). Luego, deben registrar el enlace del video en la página oficial www.beacovergirllatam.com.
