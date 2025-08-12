¿Quieres ser la próxima COVERGIRL? La marca lanza primer casting para talentos latinos

La marca de cosméticos COVERGIRL abrió por primera vez una convocatoria en Latinoamérica para encontrar a nuevos talentos en el mundo de la belleza y el maquillaje.

El proyecto "Be A COVERGIRL" está dirigido a personas mayores de 18 años que quieran impulsar sus carreras como creadoras de contenido y que residan en Puerto Rico, Perú, Panamá, Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador o Ecuador.

“Inspirada en la filosofía de que no necesitas ser “perfecta, femenina o famosa” para ser una CoverGirl, la marca invita a ser creativas y auténticas", explicó en declaraciones escritas Gisela Pasquel, gerente de la Región Latam de la marca.

COVERGIRL anuncia el lanzamiento de su primer “casting” Be A COVERGIRL para la región de Latinoamérica. (Suministrada)

Entre las solicitudes recolectadas, que permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre de este año, dará paso a 18 finalistas que participarán en un “bootcamp” de tres días en Miami, con formación, mentorías y creación de material profesional.

PUBLICIDAD

“También el programa incluirá mentorías con expertas creadoras de contenido, aprendizaje sobre belleza y maquillaje de la mano de la marca, y la oportunidad de crear contenido profesional en los estudios de COVERGIRL, todo enfocado en los valores de autenticidad y belleza de COVERGIRL”, agregó Pasquel.

¿Cómo puedo participar?