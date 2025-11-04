Opinión
4 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
MagacínInspiración y liderazgo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ada Monzón ilumina Times Square como una de las mujeres líderes de Forbes “50 Over 50″ 2025

La revista destaca la imagen de la primera mujer meteoróloga de Puerto Rico en la icónica pantalla digital

4 de noviembre de 2025 - 3:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ada Monzón Ada Monzón es la jefa de meteorología de WAPA Media. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Ada Monzón fue una de las mujeres líderes profesionales elegidas para exaltar su imagen hoy martes, 4 de noviembre, a las 11:30 a.m. en la icónica pantalla digital de Times Square en la ciudad de Nueva York, como parte de la prestigiosa lista de Forbes “50 Over 50” de 2025.

La imagen de la meteoróloga fue presentada junto a otras nueve mujeres líderes profesionales que inspiran y que tienen un impacto a nivel mundial.

La destacada meteoróloga y fundadora de EcoExploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico, se exalta en la reconocida lista que distingue a mujeres líderes que han innovado y emprendido nuevos proyectos con un impacto profesional de alto perfil después de los 50 años. Entre las homenajeadas destacadas en la célebre publicación de la revista Forbes, tanto del pasado como del presente, se encuentran: María Shriver, Halle Berry, Kamala Harris e Isabel Allende.

El evento de reconocimiento a Monzón es parte de la celebración que realiza la revista Forbes y OutFront Media esta semana en la ciudad de Nueva York y luego en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos en el mes de marzo 2026, a un grupo selecto de mujeres líderes homenajeadas en la lista Forbes “50 Over 50”.

“Ser parte de la lista Forbes ’50 Over 50’ es un honor inmenso. Estoy profundamente agradecida de esta oportunidad para representar a Puerto Rico y a las mujeres latinas en la ciencia en una de las plataformas más importantes y vistas del mundo. Ver mi imagen en Times Square es algo que jamás imaginé y compartir ese momento con mis hijas y mi esposo ha sido profundamente especial. Para mis hijas, y para todas las niñas y mujeres, este reconocimiento es una muestra de que cuando se trabaja con pasión y propósito, la vida te sorprende con momentos que reflejan ese camino”, dijo Ada Monzón, meteoróloga y fundadora del EcoExploratorio, Inc.

Cabe destacar que la lista Forbes “50 Over 50” es una iniciativa anual lanzada en 2021 en colaboración con Mika Brzezinski, presentadora de MSNBC, y su iniciativa “Know Your Value”. Su principal objetivo es reconocer y celebrar a las mujeres que han alcanzado su mayor impacto profesional y un éxito significativo o han emprendido nuevos proyectos después de los 50 años. Igualmente, busca destacar a mujeres en las “segundas, terceras y cuartas etapas” en sus carreras profesionales como ejemplos inspiradores a seguir y que demuestran que la experiencia y la sabiduría pueden conducir a importantes avances y al éxito en la madurez.

“Fundar el EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico, liderar y desarrollar proyectos científicos y exhibiciones, ofrecer conferencias y talleres, hacer reportajes y comunicar la ciencia con empatía, mientras colaboras con profesionales extraordinarios que comparten tus valores, ha sido la mejor manera de inspirar, educar y demostrar que el conocimiento transforma vidas y comunidades. Trabajo todos los días por un Puerto Rico más seguro, resiliente y preparado, guiado por el conocimiento, la experiencia y las acciones positivas. Este reconocimiento es una prueba de que el mundo está mirando el impacto que hacemos en y desde Puerto Rico, y eso es verdaderamente maravilloso”, puntualizó Monzón.

Ada Monzón es la primera mujer meteoróloga en Puerto Rico. En la foto, entrevista con la experta en el año 2000.Ada Monzón fungió como meteoróloga en el canal 6.En noviembre de 2025 fue reconocida en la icónica pantalla digital de Times Square, en Nueva York, como parte del prestigioso listado “50 Over 50” de la revista Forbes.
1 / 32 | FOTOS: El paso de Ada Monzón, la primera mujer meteoróloga en Puerto Rico. Ada Monzón es la primera mujer meteoróloga en Puerto Rico. En la foto, entrevista con la experta en el año 2000. - Archivo
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
