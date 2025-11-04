Ada Monzón ilumina Times Square como una de las mujeres líderes de Forbes “50 Over 50″ 2025

Ada Monzón fue una de las mujeres líderes profesionales elegidas para exaltar su imagen hoy martes, 4 de noviembre, a las 11:30 a.m. en la icónica pantalla digital de Times Square en la ciudad de Nueva York, como parte de la prestigiosa lista de Forbes “50 Over 50” de 2025.

La imagen de la meteoróloga fue presentada junto a otras nueve mujeres líderes profesionales que inspiran y que tienen un impacto a nivel mundial.

La destacada meteoróloga y fundadora de EcoExploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico, se exalta en la reconocida lista que distingue a mujeres líderes que han innovado y emprendido nuevos proyectos con un impacto profesional de alto perfil después de los 50 años. Entre las homenajeadas destacadas en la célebre publicación de la revista Forbes, tanto del pasado como del presente, se encuentran: María Shriver, Halle Berry, Kamala Harris e Isabel Allende.

El evento de reconocimiento a Monzón es parte de la celebración que realiza la revista Forbes y OutFront Media esta semana en la ciudad de Nueva York y luego en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos en el mes de marzo 2026, a un grupo selecto de mujeres líderes homenajeadas en la lista Forbes “50 Over 50”.

“Ser parte de la lista Forbes ’50 Over 50’ es un honor inmenso. Estoy profundamente agradecida de esta oportunidad para representar a Puerto Rico y a las mujeres latinas en la ciencia en una de las plataformas más importantes y vistas del mundo. Ver mi imagen en Times Square es algo que jamás imaginé y compartir ese momento con mis hijas y mi esposo ha sido profundamente especial. Para mis hijas, y para todas las niñas y mujeres, este reconocimiento es una muestra de que cuando se trabaja con pasión y propósito, la vida te sorprende con momentos que reflejan ese camino”, dijo Ada Monzón, meteoróloga y fundadora del EcoExploratorio, Inc.

Cabe destacar que la lista Forbes “50 Over 50” es una iniciativa anual lanzada en 2021 en colaboración con Mika Brzezinski, presentadora de MSNBC, y su iniciativa “Know Your Value”. Su principal objetivo es reconocer y celebrar a las mujeres que han alcanzado su mayor impacto profesional y un éxito significativo o han emprendido nuevos proyectos después de los 50 años. Igualmente, busca destacar a mujeres en las “segundas, terceras y cuartas etapas” en sus carreras profesionales como ejemplos inspiradores a seguir y que demuestran que la experiencia y la sabiduría pueden conducir a importantes avances y al éxito en la madurez.

“Fundar el EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico, liderar y desarrollar proyectos científicos y exhibiciones, ofrecer conferencias y talleres, hacer reportajes y comunicar la ciencia con empatía, mientras colaboras con profesionales extraordinarios que comparten tus valores, ha sido la mejor manera de inspirar, educar y demostrar que el conocimiento transforma vidas y comunidades. Trabajo todos los días por un Puerto Rico más seguro, resiliente y preparado, guiado por el conocimiento, la experiencia y las acciones positivas. Este reconocimiento es una prueba de que el mundo está mirando el impacto que hacemos en y desde Puerto Rico, y eso es verdaderamente maravilloso”, puntualizó Monzón.

