“Sentí la responsabilidad de ser una guía en el momento más difícil para Puerto Rico. No solo como meteoróloga, sino como un apoyo para las personas en la isla, para que no se sintieran solos ante la crisis. Me preparé por años para estar lista cuando me necesitaban, y lo hice con todo el compromiso de salvar vidas y servir al país”, recordó Monzón sobre aquellos días de incertidumbre colectiva.