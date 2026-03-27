Paulina Gómez y el arte de hacer sonrojar con estilo

Si el panorama creativo actual de Puerto Rico tuviera un nombre propio, sin duda, sería el de Paulina Gómez. A través de Blushing Effect, la joven de 25 años ha redefinido lo que significa “crear contenido”, alejándose de lo efímero para construir legados visuales.

Quienes siguen el trabajo de la visionaria saben que su capacidad para anticipar la próxima gran estética la ha convertido en la aliada estratégica de las marcas que buscan no solo ser vistas, sino recordadas.

Poco tiempo después de su evento debut, La casa de Blushing, Magacín se reencontró con la empresaria. Esta vez, más allá de hablar de sus próximos pasos dentro del diseño y la dirección creativa, el objetivo era conocerla como la mente maestra detrás de la empresa cuya labor se centra en la experimentación y el desarrollo de proyectos enfocado en estrategias, narrativas, emociones y experiencias inmersivas

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Sentada en su atelier, ubicado en Condado, Gómez explicó que su fascinación por el mundo de la belleza la lleva consigo desde que era una niña. El lujo, subrayó, precisamente celebra este concepto.

“Yo, desde pequeña, me encontraba fascinada por cómo me iba a vestir, hacía mis ‘outfits’ y, bueno, de mis primeros recuerdos es yo en un viaje con una libretita pintando edificios porque yo juraba que iba a ser arquitecta. Después me di cuenta que en realidad yo tenía el arte por dentro y no lo estaba manifestando, pero tenía que buscar una manera de hacerlo. Al final del día se juntó en diferentes maneras, desde la narración hasta lo visual”, contó.

paulina gomez (Suministrada)

Convencida de que la educación es la clave para acceder a mejores opciones en el futuro y transformar realidades, estudió Administración de Empresas en Babson College, en Boston. También completó una doble concentración en Mercadeo y Artes Visuales y Literarias.

“Ahí puedes ver más o menos de dónde vengo, del ‘storytelling’, el emprendimiento y todo eso. Cuando estaba estudiando todavía no me daba cuenta que quería poner Blushing Effect hasta que hago pasantías, que trabajé con marcas de lujo y ahí me enamoré del mundo de las ‘VIP experiences’, de toda esta belleza y todo este lujo”, mencionó.

Una de estas oportunidades laborales a corto plazo tuvo lugar en Simonett, Miami. Fue allí donde conoció el concepto de “crear mundos mágicos” para sus clientes.

“Desde el inicio fue un entorno muy rápido, algo muy emocionante, de muchas oportunidades. En el momento que yo estaba trabajando con ellos hicimos un desfile de modas, hicimos eventos de Art Basel, yo también estaba trabajando en gestión de influencers”, detalló la emprendedora.

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Gómez relató que a punto de graduarse todavía no había definido sus primeros pasos en el ámbito laboral. En aquel entonces, más que frustración, la invadía un sentimiento de confusión.

“Yo decía: mi trabajo ideal era trabajar en Simonett y a la misma vez montar lo mío. Era como que, ¿cómo yo voy a hacer todas estas cosas? Y a la misma vez me apasionaban múltiples industrias. Yo decía: ¿cómo yo voy a trabajar en múltiples industrias a la vez? En ese verano yo estaba trabajando dos trabajos, saliendo de uno a las 5:00 p.m. y como era más corto, salía para trabajar en el otro hasta las 10:00 a.m., y así sucesivamente”, recordó.

En medio de esa búsqueda recibió la llamada de su primer cliente. El acercamiento, dijo, la tomó por sorpresa pues pensaba que nadie la había notado en las redes sociales.

“Así que decidí lanzarme, me mudé a Puerto Rico y en todo esto yo estoy diciéndole a mi padre: yo no sé lo que yo estoy haciendo, yo voy a empezar a trabajar estos proyectos, empezar a coordinar estos eventos y hacer ‘consulting’ para ver a dónde llega. Después que me lancé hice dos eventos ‘back to back’, uno en octubre y uno en noviembre. Uno fue un ‘gallery event’, que hice en un restaurante en el Viejo San Juan y lo transformamos en un túnel de tela, que todo el mundo quedó fascinado, y después hicimos un ‘three-day event’ que fue un ‘fashion show’, una cena e hicimos también un ‘influencers trip’”, comentó con orgullo.

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Después de su debut las llamadas no pararon. Las ganas de progresar y hacer la diferencia, por otro lado, la motivaron a matricularse –de manera remota- en una maestría en Dirección y Creación de Marcas de Moda en una institución universitaria de Barcelona, España.

“Mi tesis de esa maestría fue Blushing Effect”, puntualizó. El año siguiente, 2014, Gómez la convirtió formalmente en la agencia creativa que hoy dirige.

“Este mes de febrero vamos a hacer nuestro primer ‘pop-up’ en Nueva York. El año pasado lanzamos nuestro concepto La Casa de Blushing, que es el lado más experiencial de Blushing Effect, donde ponemos en práctica y puede venir todo el público a vivir nuestro concepto creativo a través de ventas de marcas internacionales”, anunció la empresaria.

Gómez aprovechó para enviar un consejo a todas las chicas que actualmente enfrentan una indecisión de hacia dónde encaminar su futuro. Lo más que le ha funcionado para tener éxito, aseguró, es aprender a “fluir”.

“Tienes que ver lo que te apasiona y no comprometerte prematuramente. Por ejemplo, yo amaba la estructura corporativa y yo soy alguien bastante profesional. A mí me gusta que todo me llegue puntual. Por ejemplo: yo soy la que lleno mi agenda y mi año entero está planificado desde ya. Me gusta esa estructura y poderlo combinar con algo más emocionante, y súper innovador hace que los días sean diferentes”, contrastó.

Más que amigas

Magacín tuvo la oportunidad de conversar con Camila Flores, propietaria de Sipi Soda Co. Además de ser amiga de Gómez fue una de sus primeras clientas.

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“Creo que Paulina la amiga y Paulina la propietaria de Blushing Effect se complementan una con la otra porque siento que tanto como clienta y como amiga le puedo decir la verdad y puedo ser de manera bien sensible con ella. Para mí, mi marca es mi bebé, es emocional, tiene que ver con mi familia, mis empleados son súper importantes para mí, el mensaje, la marca”, comenzó.

Flores agregó: “Ella hizo los visuales de las caricaturas que han visto con fotos de mi familia, fotos mías. Así que fue tan fácil conectar y cuando tenemos conversaciones de temas financieros o de negocios, somos súper profesionales. Paulina ha tenido mucha experiencia internacional, así que me enseña a mí a cómo se brega en otros sitios, hacer esa cultura en Puerto Rico”.

A modo de reflexión, Gómez confesó que en ocasiones se sorprende con todo lo que ha logrado. Si bien es cierto que nunca se visualizó al mando de su propia empresa, siempre “se imaginó” como creativa y emprendedora.

“Yo vengo de una familia de empresarios, así que, para mí, escoger esta carrera fue bastante natural. No sabía exactamente a dónde me iba a llevar, pero sí pensaba que en algún momento de mi vida iba a emprender”, dijo.

Recientemente, junto a su inseparable amiga Camila, Gómez incursionó en Substack, una plataforma popular que permite a escritores, periodistas y creadores de contenido crear, gestionar y monetizar boletines directamente en español.