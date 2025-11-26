Opinión
26 de noviembre de 2025
La Casa de Blushing: moda internacional llega a Puerto Rico en un “pop-up” exclusivo

El evento de tres días en Paseo Caribe reunirá varias marcas internacionales que no se encuentran en la isla

26 de noviembre de 2025 - 11:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking News

Blushing Effect, el atelier creativo de la empresaria Paulina Gómez, presenta La Casa de Blushing, un evento de “shopping” exclusivo que se llevará a cabo del 4 al 6 de diciembre en Paseo Caribe, en Condado.

La iniciativa surge como una extensión del proyecto creativo especializado en la organización de experiencias inmersivas y estrategias para el desarrollo de marcas combinando arte, cultura y marketing.

“Blushing Effect se centra en la metamorfosis de marcas y en la dirección creativa de eventos que conmueven”, describió Gómez en entrevista con El Nuevo Día. “Creamos marcas desde cero y también trabajamos con marcas existentes, ayudándolas a evolucionar y presentarse de nuevas maneras ante su público”, agregó la graduada en Administración de Empresas y Emprendimiento de Babson College, Massachusetts.

SACH, marca de joyería de Madrid SACH combina materiales y formas inusuales para piezas artísticas únicas SER, desde Madrid, crea sombrerería de lujo hecha a mano en piezas únicas que combinan estilo y detalle
1 / 10 | Estas marcas internacionales llegan a "La Casa de Blushing". SACH, marca de joyería de Madrid - Suministrada

A lo largo de los pasados tres años desde su fundación, Blushing Effect ha colaborado con firmas internacionales como Silvia Tcherassi, de Colombia, y Jenny Polanco, de República Dominicana, así como con empresas locales como Olivia Boutique y La Tigre.

La Casa de Blushing se presenta como un espacio para que marcas internacionales, que no se encuentran en la isla, den a conocer sus productos en Puerto Rico, participando en lo que Gómez describe como “la evolución del retail moderno”.

Las firmas seleccionadas para el “pop-up” de lujo incluyen a Flabelus, Casoná y Sach Atelier de Madrid, Dot’s de Ámsterdam; Pásame de Nueva York y SER de Medellín, entre otras marcas que tienen en común un alto estándar de calidad y ofrecen desde carteras, zapatos y prendas “ready to wear”, hasta productos de belleza sofisticados.

“Todas las marcas invitadas han servido como inspiración para Blushing a través de su desarrollo. Sus distintas identidades reflejan nuestro amor por lo sofisticado y diferente, y todas tienen un estándar de producto y visual que va alineado con lo que nosotros representamos”, explicó Gómez sobre la curaduría realizada para el evento.

Además de las marcas, la experiencia se potencia gracias a varias colaboraciones estratégicas. “Uno de nuestros presentadores es Porsche Puerto Rico y el conglomerado de lujo Hermanos Paulson, quienes acompañan a Blushing desde el inicio del proyecto. La ambientación estará a cargo de Debut Studio y la reconocida mueblería puertorriqueña Palacio aportará piezas seleccionadas para reforzar la estética del evento", detalló la organizadora.

“Con este proyecto buscamos cambiar la manera en que descubrimos, sentimos y consumimos la moda, trayendo el mundo a Puerto Rico y llevando a Puerto Rico hacia el mundo”, concluyó.

El evento será del 4 al 6 de diciembre, de 10 a.m. a 8 p.m., en Paseo Caribe, local 139-A, Condado. La entrada es abierta al público, pero requiere inscripción previa en la lista de invitados, disponible en la página blushingeffect.com o escribiendo al correo events@blushingeffect.com.

