La Casa de Blushing: moda internacional llega a Puerto Rico en un “pop-up” exclusivo

Blushing Effect, el atelier creativo de la empresaria Paulina Gómez, presenta La Casa de Blushing, un evento de “shopping” exclusivo que se llevará a cabo del 4 al 6 de diciembre en Paseo Caribe, en Condado.

La iniciativa surge como una extensión del proyecto creativo especializado en la organización de experiencias inmersivas y estrategias para el desarrollo de marcas combinando arte, cultura y marketing.

“Blushing Effect se centra en la metamorfosis de marcas y en la dirección creativa de eventos que conmueven”, describió Gómez en entrevista con El Nuevo Día. “Creamos marcas desde cero y también trabajamos con marcas existentes, ayudándolas a evolucionar y presentarse de nuevas maneras ante su público”, agregó la graduada en Administración de Empresas y Emprendimiento de Babson College, Massachusetts.

A lo largo de los pasados tres años desde su fundación, Blushing Effect ha colaborado con firmas internacionales como Silvia Tcherassi, de Colombia, y Jenny Polanco, de República Dominicana, así como con empresas locales como Olivia Boutique y La Tigre.

La Casa de Blushing se presenta como un espacio para que marcas internacionales, que no se encuentran en la isla, den a conocer sus productos en Puerto Rico, participando en lo que Gómez describe como “la evolución del retail moderno”.

Las firmas seleccionadas para el “pop-up” de lujo incluyen a Flabelus, Casoná y Sach Atelier de Madrid, Dot’s de Ámsterdam; Pásame de Nueva York y SER de Medellín, entre otras marcas que tienen en común un alto estándar de calidad y ofrecen desde carteras, zapatos y prendas “ready to wear”, hasta productos de belleza sofisticados.

“Todas las marcas invitadas han servido como inspiración para Blushing a través de su desarrollo. Sus distintas identidades reflejan nuestro amor por lo sofisticado y diferente, y todas tienen un estándar de producto y visual que va alineado con lo que nosotros representamos”, explicó Gómez sobre la curaduría realizada para el evento.

Además de las marcas, la experiencia se potencia gracias a varias colaboraciones estratégicas. “Uno de nuestros presentadores es Porsche Puerto Rico y el conglomerado de lujo Hermanos Paulson, quienes acompañan a Blushing desde el inicio del proyecto. La ambientación estará a cargo de Debut Studio y la reconocida mueblería puertorriqueña Palacio aportará piezas seleccionadas para reforzar la estética del evento", detalló la organizadora.

“Con este proyecto buscamos cambiar la manera en que descubrimos, sentimos y consumimos la moda, trayendo el mundo a Puerto Rico y llevando a Puerto Rico hacia el mundo”, concluyó.