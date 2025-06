Casi dos décadas y muchos partidos después de aquel primer contacto que marcó su rumbo, Díaz aún conserva la misma pasión y visión como atleta profesional. “Todavía me disfruto los juegos como cuando era niña y lo sigo viendo así, como un juego. Hago esto porque me gusta, me saca de la realidad y me da satisfacción ver los frutos de las prácticas, de todo ese esfuerzo” destacó la baloncelista de 27 años que desde el año pasado es parte del plantel de las Gigantes de Carolina.