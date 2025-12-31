Cómo “desintoxicar” tu clóset antes de empezar el año

Empezar el año nuevo suele venir acompañado de listas, nuevos propósitos y ganas de cambio. Pero pocas veces pensamos que uno de los primeros lugares donde ese cambio puede empezar es el clóset. Ropa que ya no usamos, prendas que no van con nuestro estilo de vida actual y piezas que solo ocupan espacio terminan por generar ruido visual —y mental— todos los días.

Para entender cómo hacer una verdadera depuración, hablamos con Scarlett Soto Alcázar, asesora de imagen, quien asegura que desintoxicar el clóset no se trata de tirar por tirar, sino de tomar decisiones más conscientes sobre quién eres hoy y cómo te vistes para la vida que llevas ahora.

El primer filtro: estilo, ajuste y uso real

Le preguntamos a Scarlett cuál es la regla más importante para decidir qué ropa conservar y qué descartar. “No hay una sola regla”, explica, pero sí hay preguntas clave que ayudan a decidir qué se queda y qué se va.

La primera: ¿esa prenda realmente encaja con tu estilo personal y tu estilo de vida actual? “Muchas veces guardamos ropa ‘por si acaso’, pero nuestro clóset no debería responder a una vida que ya no tenemos”, señala la experta.

Desintoxicar el clóset no se trata de tirar por tirar, sino de tomar decisiones más conscientes (Ramon "Tonito" Zayas)

La segunda pregunta es igual de importante: ¿Te queda bien? Porque si no te queda o no te favorece, simplemente no la vas a usar.

Y la tercera es brutalmente honesta: ¿La has usado en los últimos seis meses o un año? Si la respuesta es no, ahí hay una señal clara.

Ordenar para no abrumarse (y hacerlo bien)

Desintoxicar el clóset sí requiere tiempo, pero hacerlo de forma ordenada evita que se vuelva abrumador. La técnica que recomienda Scarlett es dividir por categorías: primero t-shirts, luego camisas, después pantalones, vestidos y así sucesivamente.

Revisar prenda por prenda es indispensable, creando tres montones claros: lo que se queda, lo que se dona o vende y lo que definitivamente se va. “Ese orden hace el proceso mucho más claro y menos caótico”, explica.

Hacer la limpieza de forma ordenada evita que se vuelva abrumador (Shutterstock)

Un tip extra que funciona a largo plazo: una vez terminado el detox, cuelga la ropa con el gancho al revés. Después de seis o doce meses, sabrás exactamente qué sí usaste y qué no, facilitando la siguiente depuración.

Qué hacer con la ropa que tiene valor sentimental

No todo lo que no usas tiene que irse. Scarlett sugiere primero preguntarte si ese recuerdo es positivo o negativo. Si es negativo, lo mejor es soltarlo. Si es positivo, puedes conservar algunas piezas, pero con límites claros.

La recomendación: designar una sola caja para estas prendas especiales. Otra opción es transformarlas: modificar una camisa, convertirla en otro objeto o adaptarla para que vuelva a formar parte de tu día a día.

No todo lo que no usas tiene que irse pero es importante reconocer cuáles prendas realmente tienen algún propósito

Comprar mejor: menos impulso, más intención

Antes de sumar algo nuevo al clóset, Scarlett es clara: revisa si ya tienes algo similar. “A veces compramos el mismo pantalón ocho veces”.

Luego, piensa si puedes crear al menos tres outfits distintos con esa prenda usando lo que ya tienes, sin comprar nada extra. Y por último, asegúrate de que esa pieza encaje con tu estilo personal, tu estilo de vida y tus objetivos de imagen.

Detectar los huecos reales del clóset

Una vez depurado, el enfoque debe estar en construir un buen fondo de armario. Los básicos existen para todos, pero no son iguales para todos. Una t-shirt puede ser oversized, entallada o con un diseño especial, dependiendo del estilo personal. “Tener claros tus básicos hace mucho más fácil armar outfits y evitar compras innecesarias”, explica la asesora.

Asegúrate de que esa pieza encaje con tu estilo personal, tu estilo de vida y tus objetivos de imagen. (Xavier Garcia)

Revivir outfits con capas y accesorios

Para darle nueva vida a la ropa de siempre, Scarlett apuesta por el layering. Vestir en capas —una t-shirt con una tank top encima, una camisa abierta, un chaleco y un trench— transforma por completo un look y lo hace ver más intencionado, especialmente en invierno.

Un clóset ordenado, una mente más ligera

Más allá de la moda, desintoxicar el clóset impacta directamente en el bienestar. “Cuando todo lo que está ahí te queda y te funciona, vestirte es más fácil y menos frustrante”, explica Scarlett.

La organización de tu clóset te ayudará a seleccionar tu ropa de manera más acertada y rápida