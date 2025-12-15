La psicología detrás de la moda: por qué la ropa puede influir en tu estado de ánimo

Si bien la moda cumple un papel clave en el componente estético y se adapta a cada persona, época y tendencia, también es cierto que es una industria que refleja emociones y estados de ánimo. Una tendencia que ilustra esta conexión es el dopamine dressing, que invita a vestirse con alegría y color para generar sensaciones de bienestar.

En esa misma línea, en el libro ‘Mind What You Wear: The Psychology of Fashion’, la psicóloga Karen J. Pine señala que la ropa está conectada con el cuerpo, funcionando como una extensión de la piel.

Según la autora, las prendas son un medio para expresar la identidad y tienen la capacidad de influir tanto en el comportamiento propio como en la manera en que los demás perciben e interactúan con una persona. Pine sostiene, además, que los atuendos no son elementos superficiales, sino herramientas que impactan la confianza, las emociones e incluso el rendimiento cognitivo.

“Lo que usamos influye tanto en cómo nos sentimos que puede llegar a distorsionar y determinar nuestros pensamientos y juicios”, afirma Pine.

Diana Lemus, emprendedora y astrocoach, explica que los colores influyen de manera directa en las personas porque son un reflejo de lo que sienten. “Cuando integramos conciencia a la moda, esta hace brillar a quien la usa de una manera completamente distinta”, señala.

Según Lemus, algunos colores como el azul o el morado transmiten serenidad y calma, mientras que el naranja está asociado a la pasión. Lo cierto es que encontrar los tonos que representen la esencia de cada persona puede ser un reto.

La experta menciona que el color negro simboliza refugio y transición, por lo que es común que muchas personas atraviesen por esa etapa. Sin embargo, recomienda salir de la zona de confort y comenzar a explorar tonalidades que hagan sentir cómodos y auténticos a quienes las usan.

El dopamine dressing se traduce en prendas que destacan por sus siluetas fluidas, cortes asimétricos, plisados, texturas satinadas y líneas rectas, combinadas con colores vibrantes que transforman cada look en una declaración de estilo.

Entre las piezas que mejor reflejan esta corriente sobresalen los vestidos satinados con detalles especiales, los tops plisados con escotes llamativos, los chalecos con texturas arrugadas y las camisas con estampados geométricos.

Los trajes monocromáticos, como el blazer de corte recto y el pantalón wide leg con pinzas, también se consolidan como básicos dentro de esta tendencia, junto con accesorios como las gafas de sol, que aportan un toque atrevido y divertido.

En el mercado, diversas compañías reconocen el impacto que sus productos pueden tener en el bienestar de sus clientes. Marcas como Mango los inspiran a vestirse con colores y prendas que eleven su estado de ánimo, promoviendo una forma de expresión personal que refuerza su confianza y estilo de vida.

