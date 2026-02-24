Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estudiantes y diseñadores locales presentarán sus colecciones en el Festival de la Moda

El evento tendrá lugar en la Escuela Central de Artes Visuales de San Juan

24 de febrero de 2026 - 2:17 PM

Por Magacín

La Escuela Central de Artes Visuales de San Juan (CAV) se prepara para la celebración del Festival de la Moda 2026 que reunirá a estudiantes, diseñadores emergentes y profesionales de la industria de la moda para presentar sus nuevas colecciones.

El evento, que tendrá lugar el próximo sábado 28 de febrero, servirá como plataforma para destacar las piezas creadas por las estudiantes del programa de Diseño de Moda de la CAV, quienes exhibirán sus propuestas originales bajo el concepto “The Great Gatsby”. Además, contará con la participación especial de los diseñadores Lisa Thon, Jaer Cabán, Sonia Rivera, Joan Escalera, Valerie Fenosik, Fernando Gantier, Gustav, Chalecos Tuxedos y la marca Valija.

El festival también incluirá exhibiciones estáticas y espacios de "networking" para el disfrute de los asistentes e interesados en conocer el trabajo de los diseñadores de Puerto Rico.

A través de esta iniciativa, la Escuela Central de Artes Visuales reafirma su compromiso con la excelencia académica, y el impulso del arte y el diseño como motores de desarrollo cultural y profesional. El evento comienza a las las 3:00 p.m. en las instalaciones de la institución y estará abierto al público general.

Moda
Magacín
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: