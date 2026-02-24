Estudiantes y diseñadores locales presentarán sus colecciones en el Festival de la Moda

La Escuela Central de Artes Visuales de San Juan (CAV) se prepara para la celebración del Festival de la Moda 2026 que reunirá a estudiantes, diseñadores emergentes y profesionales de la industria de la moda para presentar sus nuevas colecciones.

El evento, que tendrá lugar el próximo sábado 28 de febrero, servirá como plataforma para destacar las piezas creadas por las estudiantes del programa de Diseño de Moda de la CAV, quienes exhibirán sus propuestas originales bajo el concepto “The Great Gatsby”. Además, contará con la participación especial de los diseñadores Lisa Thon, Jaer Cabán, Sonia Rivera, Joan Escalera, Valerie Fenosik, Fernando Gantier, Gustav, Chalecos Tuxedos y la marca Valija.

Festival de la Moda 2026 (Suministrada)

El festival también incluirá exhibiciones estáticas y espacios de "networking" para el disfrute de los asistentes e interesados en conocer el trabajo de los diseñadores de Puerto Rico.

A través de esta iniciativa, la Escuela Central de Artes Visuales reafirma su compromiso con la excelencia académica, y el impulso del arte y el diseño como motores de desarrollo cultural y profesional. El evento comienza a las las 3:00 p.m. en las instalaciones de la institución y estará abierto al público general.