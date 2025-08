Gustavo Arango celebra un viaje íntimo a través de su colección de primavera 2026

Impulsado por una evolución constante, sin abandonar su esencia, el diseñador Gustavo Arango responde a un llamado intrínseco de lo que ha sido su vida en los últimos años.

Con su mirada fija en el presente, le dio vida a “Voyage”, su recién lanzada colección de primavera para 2026, con la que celebra su viaje creativo, que ha estado muy sincronizado con las diversas situaciones a nivel mundial incluyendo la crisis de la moda, y con la que complace ese aspecto personal y etapa de vida en la que se encuentra.

La propuesta del diseñador colombiano criado en Puerto Rico, presentada este domingo, colmó de color y texturas con 33 looks que desfilaron en la pasarela ubicada en uno de los amplios locales de The Mall of San Juan, que fue estéticamente transformado para la ocasión.

Si bien es cierto que hace un par de años estaba desanimado al ver el giro que estaba tomando la moda con el auge de las redes sociales, una autoevaluación sobre qué es lo que está haciendo y desentrañarse, lo llevó a un momento donde encontró su espiritualidad.

“Día a día meditando, me di cuenta que la parte exterior ya no me interesa. He aprendido que el valor que yo le doy a mis clientes del mundo es quién yo soy, mi esencia. Te guste o no te guste, ese soy yo. Entonces, de eso se trata esta colección, un viaje a través de mi DNA, que yo no lo voy a cambiar, esto es lo que yo soy. Este es mi trademark, mi manipulación de manos, una mezcla del tailoring y del soft. Así que empecé a mezclar todas estas cosas con un modernismo”, expresó a Magacín, un par de horas antes de que comenzara el impactante desfile junto a San Juan Moda, que comenzó a las 5:45 de la tarde, en el área Pickleball at the Mall del centro comercial, en donde el diseñador también tiene su atelier.

El modernismo que imparte a través de sus diseños, según señala, responde a lo que también ofrecen las generaciones actuales, que tienen gran apertura a la inclusión.

“Acorde con lo que está pasando en mi alrededor a nivel mundial, elegí seguir siendo yo porque a mí no me va a definir lo que tú creas de mí. Lo que define de mí quién soy yo y quién es mi esencia, que no la puedo perder. Se eso se trata esta colección”, añadió.

De la mano del estilo que caracteriza a este diseñador con más de cuatro décadas de trayectoria, “Voyage” se distingue por la inclusión de mucha textura, movimiento y capas, así como de versatilidad, en una paleta de colores bien variada, que comienza muy neutral, para luego ir introduciendo una mezcla de vino con azul cielo, amarillos con violeta, teal, rojo, gris, lavanda, y hasta una paleta de mahón mezclada con estampado animal.

1 / 42 | Gustavo Arango regresa a la pasarela con "Voyage", modernismo en todo su esplendor. Con su recién lanzada colección, Gustavo Arango celebra su viaje creativo con el que complace su aspecto personal y la etapa de vida en la que se encuentra. - Suministradas/José Rafael Pérez Centeno

“Un outfit puede tener cuatro cosas, ya sea el refajo, la parte de arriba, la blusa y después la chaqueta, las medias... Le estoy dando un viaje que cada persona puede tener, que si te quitaste la chaqueta, te quedaste con una blusa, y que si te quitaste la blusa, te quedas con un shortcito y un tank top. Es la versatilidad que yo le estoy dando a esa mujer de lucir con un outfit de diferentes formas”, describió acerca de cada pieza que compone la colección, que viene cargada con una historia y que fueron trabajadas a mano.

Asegura que su viaje creativo no es uno que hace solo, sino que hace en compañía de cinco asistentes que le colaboran en este proceso de unos seis meses, en el fueron definiendo qué tipo de mujer va a colocarse esa pieza, de acuerdo con su estilo y la parte de la fantasía que estas puedan tener.

“Cuando tú empiezas a unir todas esas cosas mezcladas, la fantasía, la mano, todo hecho como si se tratara de esculpir, o sea, labrar a mano una obra. Todo el mundo sabe que yo cojo mis telas y no me gustan las costuras. Las costuras para mí son en mi chaqueta, pero no realmente en tela”, destacó.

Asimismo, resaltó que tomó de su biblioteca algunos patrones viejos y los llevó al 2026. “Vas a ver cosas súper estructuradas, con hombreras, con unas líneas muy modernas, geométricas, y hay un modernismo en todo su esplendor”, mencionó sobre los looks, que algunos se componen de hasta cuatro piezas, para así añadirle practicidad, y cada una tiene su propia individualidad.

Como dato interesante, este diseñador especificó que estuvieron trabajando por dos semanas con las modelos seleccionadas para llevar sus diseños para que cada vestido, que tiene una historia, la modelo que lo lleve supiera cómo manejarlo.

“Estuvimos orientándolas en cómo va a llevar los hombros, las manos. Gustavo nunca para en una runway. Nos dimos a la tarea de que tanto ese maniquí humano como la ropa y los zapatos fueran la historia completa. Soy bien persistente en lo que yo quiero y sé exactamente cómo lo quiero y sé lo que no quiero”, enfatizó mientras agradeció a todos aquellos colaboradores que lo hicieron posible.

La mujer en su universo

Luego de sentirse un poco apagado hace un par de años, Gustavo Arango de 61 años, afirma estar “en el mejor momento de mi vida en cuestión creativo”. Mientras tanto, disfruta su universo de clientas, en el que no existe la vejez.

“Mis clientas no son las mujeres que están determinadas por un calendario. La mujer mía es una que, independientemente de la edad que tiene, quiere verse joven. Su actitud y estilo de vida es de una mujer joven. Porque hace 20 años atrás, yo te podría decir que una persona de 60 años no hacía el ejercicio que hace hoy en día. Una mujer de 60 años estaba en aquella época estancada, pero la mujer mía de 60 años quiere viajar y disfrutar. Ya no tiene hijos que cuidar, tal vez retirada, enfocada en pasear y viajar. O sea, esa mentalidad guerrera y sin rumbo. Estamos en momentos donde la mujer ha encontrado que su esencia no depende de una edad ni de lo que dicten lo demás. Esa es la mujer a la que yo he visto”, aseveró.

Al mismo tiempo, el destacado diseñador compartió que para la colección nueva, en las próximas dos semanas, hará una actividad en la que desvelará completamente los cambios que necesita darle a la tienda, con la que en septiembre de 2015 apostó al lujo en el centro comercial sanjuanero.