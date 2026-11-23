La representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto, volvió a acaparar miradas en el escenario de Miss Universe 2026 durante la competencia preliminar del certamen, que se celebra en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

¡El misterio del cisne! El momento de gala de Jennifer Barreto en Miss Universe Sin el acostumbrado brillo de los certámenes de belleza, la anfitriona de Puerto Rico se lució vestida de blanco durante la competencia preliminar. Mira lo que hizo en el escenario.

La velada de este domingo, 22 de noviembre, forma parte de las tres noches de competencia de la edición número 75 del concurso internacional de belleza, que este año tiene a Puerto Rico como anfitrión.

Las 116 delegadas desfilaron en traje de baño y vestido de gala ante el comité de selección, en una de las etapas determinantes para conseguir un espacio entre las semifinalistas.

Para la presentación de traje de noche, Barreto lució un diseño de Cisne Blanco, de la firma tailandesa GL Garlate Design, un vestido de corte sirena confeccionado en una tela blanca de acabado líquido que reflejaba la luz con cada movimiento.

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(Ramon "Tonito" Zayas)

El diseño presentaba un escote profundo en V, enmarcado por pliegues que se elevaban hacia uno de los hombros. El drapeado cruzaba la cintura en diagonal y daba paso a una falda de paneles superpuestos que culminaba en una elegante cola.

Uno de los detalles más llamativos de su presentación fue una capa blanca de tela liviana, compuesta por paneles de distintos largos, que cubría el vestido desde los hombros hasta el piso. Barreto la sostuvo durante su entrada y, al soltarla, reveló la silueta completa del atuendo.

(Ramon "Tonito" Zayas)

La participación de la puertorriqueña llega después de su presentación del sábado en la competencia de trajes típicos, donde recibió una ovación del público con “Moriviví: Renacer Borincano”, una creación del diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte inspirada en la resiliencia y fortaleza del pueblo puertorriqueño.

1 / 8 | 📸 En fotos: el moriviví de Jennifer Barreto en el escenario universal . Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto, desfila en la competencia de traje típico en el Coliseo de Puerto Rico la propuesta “Moriviví: Renacer Borincano”, una creación del diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte. - Carlos Rivera Giusti/GFR Media 1 / 8 📸 En fotos: el moriviví de Jennifer Barreto en el escenario universal Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto, desfila en la competencia de traje típico en el Coliseo de Puerto Rico la propuesta “Moriviví: Renacer Borincano”, una creación del diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte. Carlos Rivera Giusti/GFR Media Compartir