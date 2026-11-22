El representante Eddie Chabonier Chinea anunció este domingo su matrimonio con su pareja, a quien identificó como Ambar, con quien se comprometió a inicios de este año.

El legislador confirmó el suceso y publicó, en su cuenta de Facebook, varias fotos que, al parecer, fueron tomadas en los jardines del Palacio Real de Madrid, en España.

“¡Nos casamos! Comparto con ustedes uno de los momentos más hermosos e importantes de nuestra vida. Ambar y yo decidimos unir nuestras almas consagrando el amor que sentimos. Gracias por llegar a mi vida y hacerme el hombre más feliz del mundo. ¡Te amo!“, escribió el también presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

Entre las felicitaciones que recibieron los recién casados estuvo la del exgobernadora Pedro Pierluisi Urrutia, quien comentó: “¡Que sean bien felices! ¡Se les quiere mucho!“.

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Aunque la pareja se comprometió a principios del 2026, fue en mayo que Charbonier Chinea compartió la noticia del compromiso, también en una publicación en redes sociales, en la que se veía a la pareja con tiaras que leían “Happy New Year” (Feliz Año Nuevo).