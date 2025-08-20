La diseñadora Silvia Tcherassi regresa a Puerto Rico con piezas de su nueva colección

Más de una década ha pasado desde la última vez que diseñadora colombiana Silvia Tcherassi —referente de la moda caribeña a nivel internacional— participó de alguna iniciativa en Puerto Rico.

Desde entonces, Tcherassi, reconocida por sus creaciones en telas frescas y siluetas elegantes, ha expandido su marca a territorios sin precedentes. Actualmente cuenta con múltiples boutiques alrededor del mundo, incluyendo en Capri y Madrid y ha incorporado a su hija Sofía al emporio familiar, fortaleciendo así su legado creativo.

Este próximo 20 y 21 de agosto, la marca regresa a Puerto Rico con un “trunk show” y evento especial donde se presentarán sus más recientes novedades. La cita se realiza en alianza con la agencia atelier creativa puertorriqueña Blushing Effect, fundada por Paulina Gómez, quien se ha encargado de la presencia de la marca localmente.

A continuación unas preguntas que la diseñadora nos respondió vía correo electrónico sobre el regreso de su marca a la isla:

En el 2009 estuviste con nosotros presentando por primera vez una de tus colecciones como parte del “Puerto Rico High Fashion Week”, luego en el 2014 la “Fundación Alas a la Mujer” te trajo como invitada principal de uno de sus eventos, ¿qué significa Puerto Rico para ti?

Siempre he admirado a Puerto Rico y a su gente, no deja de sorprenderme que de una isla tan pequeña provengan talentos de reconocimiento mundial y que han tenido mucho impacto en la cultura popular. Como diríamos en el mundo de la moda, en la música, los boricuas han sido “trendsetters”. En Puerto Rico siempre me han recibido con los brazos abiertos y han apreciado mi trabajo y por eso me siento muy agradecida.

Has sido pionera en implementar eso que llaman el estilo caribeño de calidad o “latin flair”, ¿cómo defines el estilo actual de tu marca?

Mi marca, desde sus comienzos hace más de 30 años, tiene como punto de partida la búsqueda de una elegancia sin esfuerzo, sin pretensiones ni excesos. Evolucionamos pero siendo fieles a nuestro estilo. La creatividad, la innovación, la experimentación que nos caracterizan nos llevan a sorprender cada temporada, pero la esencia se mantiene. Para mi, ese es el verdadero lujo. Y ahora con la llegada de mi hija Sofía como directora de “ready to wear”, buscamos expandir el concepto a través de la incorporación de nuevos materiales y nuevas categorías de productos. El lanzamiento del “Sofía bag” es una muestra de esa aproximación.

Varios puertorriqueños hemos visitado o pasado cerca del Tcherassi Hotel de Cartagena, conocemos tu apreciación por la historia y la ciudades coloniales, ¿qué nos puedes hablar de esta relación ?

Valoro mucho la historia y la arquitectura ha sido una de mis grandes pasiones y fuente de inspiración. Haber podido desarrollar el Tcherassi Hotel me dio la oportunidad de tener una nueva apreciación del arte de la restauración y de la importancia de la preservación. Es importante que conservemos nuestras construcciones icónicas y nuestras zonas históricas, es un legado para las nuevas generaciones que no tiene valor económico. Siempre he encontrado mucha afinidad entre Cartagena y San Juan, debe ser por eso que me siento como en casa.

Cuentas con tiendas en Madrid, Capri, Miami, Cartagena, Barranquilla, Punta Cana, ¿cúal es la clave para mantener tu sello personal tan distintivo en cada una de ellas y estar al pendiente de todo?

Las boutiques tienen una misma línea de diseño, que sigue los mismos principios de mi moda… hay una coherencia, pero buscamos que cada una esté conectada con su entorno, que tenga su identidad para que la visita sea una ocasión especial, incluso si conoce otro de nuestros espacios. Recientemente abrimos la de Bal Harbour y la de Palm Beach, queda una a hora y media de la otra, pero es indudable que cada una se siente como si siempre hubiera estado ahi, se siente que pertenecen al lugar, dialogan con lo que tienen alrededor. creo que es importante.

¿Nos puedes dar un adelanto de lo que esperaremos en este primer trunk show en Puerto Rico?

Realizamos una selección de piezas de nuestras más recientes colecciones pensando especialmente para la isla… piezas tanto para el día como para la noche. Y van a tener la oportunidad de apreciar por primera vez el Sofia bag, que es el primer producto icónico de nuestros nuevos accesorios.

Si pudieras escoger una pieza o creación para recomendar a alguien que por primera vez se topa con tu marca , ¿cuál sería y porqué?

Una camisa de algodón: es uno de los clásicos de la marca desde los comienzos, y nos gusta reinventarlas cada temporada. O un caftan, es una pieza versátil, con muchas ocasiones de uso y hace que la mujer se vea siempre chic, de día o de noche.