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La gira de The Devil Wears Prada 2 llega a Seúl

Anne Hathaway y Meryl Streep continúan la promoción internacional de la secuela antes del estreno mundial

8 de abril de 2026 - 4:31 PM

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Seúl fue la tercera parada promocional de The Devil Wears Prada 2 y contó con la visita de sus dos protagonistas. (Captura de pantalla (Instagram: @20thcenturystudios))
Por Magacín

La gira global de “The Devil Wears Prada 2″ continuó este miércoles en Seúl donde Meryl Streep y Anne Hathaway encabezaron la premiere de la esperada secuela. La visita del dúo protagonista a la capital de Corea del Sur forma parte del recorrido promocional internacional de la película que arrancó la semana pasada y ya pasó por Ciudad de México y Tokio.

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La tercera parada del “tour” actoral incluyó una conferencia de prensa y una alfombra roja el con ambas actrices presentando la película ante los medios locales e internacionales. Durante el encuentro, respondieron preguntas sobre el regreso de sus personajes y el paso del tiempo desde la primera entrega, mientras posaban para las cámaras en el hotel Four Seasons de la ciudad surcoreana.

“Los amamos y estamos súper contentas de que hayan venido esta noche para estar con nosotras. Muchísimas gracias”, dijo Streep a la fanaticada surcoreana presente.

“Gracias por estos pasados 20 años y estamos muy felices de poder compartir con ustedes este nuevo momento”, agregó Hathaway desde el escenario en forma de pasarela por el que ambas ingresaron y fueron recibidas por la ovación del público.

Como ha ocurrido en las otras paradas de la gira, la moda volvió a ser protagonista, acorde con el universo fashion que define la franquicia. Hathaway apostó por llamativo un conjunto rojo de dos piezas de cuero con chaqueta tipo capa y falda midi.

Streep, por su parte, mantuvo una presencia más sobria pero alineada con la estética sofisticada del personaje que la convirtió en un ícono, luciendo un conjunto completamente negro con drapeado en una de las mangas y cintura ceñida. Complementó el “look” con gafas de sol oscuras y zapatos que sellaron el vestuario monocromático.

Tras su paso por Asia, el elenco continuará con premieres en otras ciudades clave alrededor del mundo, incluyendo Nueva York y Londres.

La producción que retoma la historia de Miranda Priestly y Andy Sachs tiene previsto su estreno mundial el próximo 1 de mayo, veinte años después del lanzamiento del filme original.

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Anne HathawayMeryl StreepPelículasSeúl
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