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Lewis Hamilton encabeza una primera fila repleta de estrellas en el desfile de Ralph Lauren en Milán

El piloto de Fórmula 1 participó de la Semana de la Moda de Milán

20 de junio de 2026 - 4:23 PM

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Una modelo luce un diseño de la colección masculina de primavera/verano 2027 de Ralph Lauren, presentada en Milán (Italia) el viernes 19 de junio de 2026. (Foto AP/Antonio Calanni) (Antonio Calanni)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

MILÁN — Lewis Hamilton charló animadamente con Colman Domingo en la primera fila del desfile de Ralph Lauren en la Semana de la Moda de Milán, intercambiando opiniones sobre una colección de ropa masculina que abarcaba desde trajes a rayas al estilo de los banqueros hasta atuendos de festival con varias capas.

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La prestigiosa casa de moda ha presentado su colección de ropa masculina en su majestuoso palacio de Milán durante las dos últimas temporadas, atrayendo el viernes por la noche a un público de primera categoría entre el que también se encontraban Henry Golding, protagonista de “Crazy Rich Asians”; Tom Hiddleston, actor de “Los Vengadores”; y el actor estadounidense Scott Eastwood.

Lewis Hamilton junto a Coleman Domingo.
Lewis Hamilton junto a Coleman Domingo. (Antonio Calanni)

En el exterior, los entusiastas fans desafiaron la ola de calor para ver a las celebridades que iban llegando y su esfuerzo se vio recompensado cuando el actor tailandés Nichakoon Khajornborirak, apodado Meen, y el actor coreano Kim Woo-bin se detuvieron un momento para girarse y saludar con la mano mientras la multitud les hacía fotos. Domingo resbaló al entrar, cuando se dio la vuelta para volver a su coche a coger su abanico de mano.

“No iba a dejar ese ventilador en el coche. Entonces se me resbaló el talón y me salvé. Pero conseguí el ventilador, que era lo más importante”, dijo Domingo tras la función de la noche, que tuvo lugar tras un día de principios de verano muy caluroso y húmedo en Milán.

De Brooklyn a los Hamptons

Los trajes de día de la lujosa línea “Purple” de Ralph Lauren se transformaron rápidamente en camisas de esmoquin y pajaritas rígidas bajo abrigos largos de denim con parches que presentaban un aspecto desgastado. Los looks se completaban con boinas ladeadas, gafas de aviador y cadenas de reloj de bolsillo.

“Hoy me ha parecido que tenía un aire inspirado en los años veinte”, dijo Domingo, deteniéndose para escuchar a Nat King Cole, que sonaba de fondo. “Me recuerda a lo que hemos visto hoy. Una mezcla de lo antiguo y lo nuevo”.

En el ámbito más informal, los coloridos cuadros madras marcaban la pauta de la colección Polo, de estilo más deportivo, compuesta por prendas de punto superpuestas, camisetas de rugby y chaquetas acolchadas ligeras, más adecuadas para un festival de montaña o una fiesta nocturna en la playa que para una ola de calor en Milán. Algunos looks parecían sacados directamente del “Preppy Handbook”, con una alegre combinación de rosa y verde. Con un toque de descaro, el codiciado motivo del osito Polo en las prendas de punto lucía conjuntos a juego con los de la pasarela.

Colección de Ralph Lauren Spring/Summer 2027.
Colección de Ralph Lauren Spring/Summer 2027. (Antonio Calanni)

“Vi unas corbatas y chalecos preciosos combinados con ropa de trabajo, todo lo que me encanta de Ralph: cómo traslada las prendas del día a la noche, de la calle y de los barrios urbanos a East Hampton”, añadió Domingo. “Fue una mezcla fantástica. Si coges un coche en Brooklyn y te vas a East Hampton, sientes que encajas perfectamente”.

De Purple a Polo: accesorios atemporales

Los looks formales e informales se fueron fusionando progresivamente a lo largo de toda la colección, independientemente de la ocasión. La selección de modelos para la pasarela fue igualmente inclusiva en cuanto a edad y origen étnico.

Los pañuelos de seda que realzaban los trajes se convirtieron en coloridos pañuelos tipo bandana para looks informales. Las corbatas se transformaron en cinturones y se cosieron entre sí para crear bolsos, lo que sugería una reutilización en línea con la tendencia del “upcycling”. El calzado abarcaba desde sandalias de pescador de piel hasta zapatillas de terciopelo, pasando por alpargatas y botas de goma resistentes a la lluvia. En cuanto a los bolsos, los hombres pueden elegir entre bolsos de lona de la marca Ralph Lauren o carteras y bolsos de lujo de piel de serpiente.

Colección de Ralph Lauren Spring/Summer 2027.
Colección de Ralph Lauren Spring/Summer 2027. (Antonio Calanni)

Eastwood dijo que le había llamado la atención un bolso de piel de serpiente. “Es una marca con clase y atemporal”, afirmó Eastwood, y añadió que su padre, el actor y director Clint Eastwood, y el fundador de la marca, Ralph Lauren, se conocen desde hace mucho tiempo.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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